Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve dün Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. Narin Güran, Diyarbakır Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Diyarbakır'da cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran, son yolculuğuna uğurlandı. Diyarbakır Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Narin Güran'ın cenazesi, merkez Bağlar ilçesi Batıkarakoç Mahallesindeki Batıkarakoç 2. Camisi'ne getirildi.
Gözaltında olan Narin'in anne ve babasının cenazeye katılmasına ise izin verilmedi. Cenazeyi teslim alan küçük kızın ağabeylerinden biri ise defin sırasında fenalaşarak olduğu yere yığılıp kaldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Narin Güran'ın abisi defin sırasında fenalaştı - Son Dakika
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