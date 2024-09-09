Narin Güran'ın abisi defin sırasında fenalaştı - Son Dakika
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Narin Güran'ın abisi defin sırasında fenalaştı

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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Narin Güran'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Ailenin komşu köyü olan Batı Karakoç mahalle camiinde düzenlen cenaze töreni sonrası Narin Güran defnedildi. Cenazede Narin'in ağabeylerin biri fenalaştı.

09.09.2024 12:38
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Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve dün Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. Narin Güran, Diyarbakır Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Diyarbakır'da cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran, son yolculuğuna uğurlandı. Diyarbakır Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Narin Güran'ın cenazesi, merkez Bağlar ilçesi Batıkarakoç Mahallesindeki Batıkarakoç 2. Camisi'ne getirildi.

AĞABEYİ FENALAŞTI

Gözaltında olan Narin'in anne ve babasının cenazeye katılmasına ise izin verilmedi. Cenazeyi teslim alan küçük kızın ağabeylerinden biri ise defin sırasında fenalaşarak olduğu yere yığılıp kaldı.

Narin Güran\'ın abisi defin sırasında fenalaştı

Diyarbakır, Türkiye, 3-sayfa, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Narin Güran'ın abisi defin sırasında fenalaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Hakan Arslan: İnna Lillahi ve İnna İleyke racuin ?????? 46 3 Yanıtla
  • Bilen bilir: Allah'a hamd olsun ki cennet ve cehennem var 30 0 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk: Orda baska suclarda var uyusturucu hayvana eziyet bir kadın yumruklamdı.bu jadar basıbos olmamlı devlet. 16 12 Yanıtla

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