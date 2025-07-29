Yüksel Güran'ın cezaevindeki son hali! Değişimi dikkat çekici - Son Dakika
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Yüksel Güran'ın cezaevindeki son hali! Değişimi dikkat çekici

Yüksel Güran\'ın cezaevindeki son hali! Değişimi dikkat çekici
29.07.2025 10:22
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8 yaşındaki Narin Güran'ın vahşice öldürülmesine ilişkin davada müebbet hapis cezası alan ve Erzincan Kadın Kapalı Cezaevi'nde kalan anne Yüksel Güran'ın son hali ortaya çıktı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde, 21 Ağustos 2024 tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, 20 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde dere yatağına gömülmüş bir çuval içerisinde bulundu.Adli incelemesinde küçük çocuğun darp edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

AİLE MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILMIŞTI

Yapılan detaylı soruşturma sonucunda Narin'in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran, amcası Salim Güran ve ailenin komşusu Nevzat Bahtiyar gözaltına alındı. Tutuklanan 4 kişi hakkında yürütülen dava sonucunda anne, ağabey ve amca hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Komşu Nevzat Bahtiyar ise suça yardım ettiği gerekçesiyle 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, cinayetin aile içinde planlı bir şekilde işlendiği kanaatine vararak cezaları onadı.

YÜKSEL GÜRAN'IN CEZAEVİNDEKİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından Erzincan Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderilen anne Yüksel Güran'ın cezaevindeki son hali kamuoyuna sızdı. Fotoğrafta anne Yüksel Güran'ın bitkin ve çökmüş hali dikkat çekti.

Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran'ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı

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Son Dakika 3.Sayfa Yüksel Güran'ın cezaevindeki son hali! Değişimi dikkat çekici - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • onur pari:
    Bir nevi dolandırıcılık bu yaptığınız biliyorsunuz dimi? 34 0 Yanıtla
    Serkan ergezer :
    HEE VALLA DOĞRU DİYON 0 0
  • Secil Turgut:
    Görüntü nerede 13 0 Yanıtla
  • Tolga Akdemir:
    şu haberleri yayınlıyorsanız adam akıllı yayınlayın hani nerde son hali görüntü,videosu. 7 0 Yanıtla
  • Davut Çağlar:
    nerede fotoğraf son dakika 3 0 Yanıtla
  • Keser Sapı:
    KIMIN YAPTIGI HALA BELLI OLMAYAN KOTU BIR DURUM . BUNUN GIBI BINLERCE COCUK KATLEDILMISTIR KAMUOYUNDAN HABERSIZ. 2 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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SON DAKİKA: Yüksel Güran'ın cezaevindeki son hali! Değişimi dikkat çekici - Son Dakika
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