Yüksel Güran\'ın cezaevindeki son hali! Değişimi dikkat çekici

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde, 21 Ağustos 2024 tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, 20 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde dere yatağına gömülmüş bir çuval içerisinde bulundu.Adli incelemesinde küçük çocuğun darp edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

AİLE MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILMIŞTI

Yapılan detaylı soruşturma sonucunda Narin'in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran, amcası Salim Güran ve ailenin komşusu Nevzat Bahtiyar gözaltına alındı. Tutuklanan 4 kişi hakkında yürütülen dava sonucunda anne, ağabey ve amca hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Komşu Nevzat Bahtiyar ise suça yardım ettiği gerekçesiyle 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, cinayetin aile içinde planlı bir şekilde işlendiği kanaatine vararak cezaları onadı.

YÜKSEL GÜRAN'IN CEZAEVİNDEKİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından Erzincan Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderilen anne Yüksel Güran'ın cezaevindeki son hali kamuoyuna sızdı. Fotoğrafta anne Yüksel Güran'ın bitkin ve çökmüş hali dikkat çekti.