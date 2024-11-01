Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsalındaki Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.
12 kişinin tutuklu bulunduğu yargılama süreci devam ederken Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığı anın görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde Jandarma Arama ve Kurtarma Timleri'nin çuvalı bulduktan sonra bir süre suyun içinde bekledikleri görülüyor.
Diğer yandan Narin Güran cinayetiyle ilgili dava önümüzdeki 7 Kasım Perşembegünü Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayacak.
Son Dakika › 3.Sayfa › Narin Güran'ın cansız bedeninin çıkarılma anı - Son Dakika
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