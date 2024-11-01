Narin Güran\'ın cansız bedeninin çıkarılma anı

selçuk çelik:

Ben bu devletin Adaletine Zerre kadar inanmıyorum güvenmiyorum.Bu ülkede suçlu olduğu kameralarla bile tesbit edilen suçlular bile mahkemede serbest bırakılıyor.ne bu ya bu devlet hapishaneleri suçsuz insanları hapse atmak içinmi kuruldu.Suçlular bile serbest bırakilıyor.