Narin Güran'ın cansız bedeninin çıkarılma anı - Son Dakika
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3.Sayfa

Narin Güran'ın cansız bedeninin çıkarılma anı

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Geçtiğimiz aylarda Diyabakır'da vahşice katledilen Narin Güran'ın 19 gün sonra bulunan cansız bedenine jandarma ekipleri tarafından ulaşıldığı anın görüntüleri ortaya çıktı.

01.11.2024 16:13
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsalındaki Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

CANSIZ BEDENİNİN BULUNMA ANI

12 kişinin tutuklu bulunduğu yargılama süreci devam ederken Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığı anın görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde Jandarma Arama ve Kurtarma Timleri'nin çuvalı bulduktan sonra bir süre suyun içinde bekledikleri görülüyor.

İLK DAVA GÖRÜLECEK

Diğer yandan Narin Güran cinayetiyle ilgili dava önümüzdeki 7 Kasım Perşembegünü Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayacak.

Narin Güran\'ın cansız bedeninin çıkarılma anı

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Son Dakika 3.Sayfa Narin Güran'ın cansız bedeninin çıkarılma anı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • sudem meliss:
    Yeter Da Eski Haber Bunlar Sizi Gibi 4 51 Yanıtla
  • Rıdvan Gökdemir:
    Ağır bir ceza uygulanmalı bu aileye 29 0 Yanıtla
  • Mert Tekin:
    Aferin çok güzel bi marifet yaptılar. insanin içini deşmekten başka neye yarıyor bu toplum artık. etkileşim için herşeyi yapar olduk nasıl bi insanlık dönemindeyiz 10 1 Yanıtla
  • selçuk çelik:
    Ben bu devletin Adaletine Zerre kadar inanmıyorum güvenmiyorum.Bu ülkede suçlu olduğu kameralarla bile tesbit edilen suçlular bile mahkemede serbest bırakılıyor.ne bu ya bu devlet hapishaneleri suçsuz insanları hapse atmak içinmi kuruldu.Suçlular bile serbest bırakilıyor. 7 0 Yanıtla
  • _Havva_ Çelik_:
    hepsi Nevzat'ın üstüne atılır anne de çıkar amca da çıkar abi de çıkar bu olay da böyle kapanır vah Ölene. 7 0 Yanıtla
  • Bilal Önlü:
    İnsanın yarasını deşmeyin 4 0 Yanıtla
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