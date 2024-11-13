Narin Güran'ın katil zanlısı Salim Güran'a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi - Son Dakika
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Narin Güran'ın katil zanlısı Salim Güran'a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi

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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin davada müebbet hapis istemiyle yargılanan amca Salim Güran'a elektrik dağıtım idaresi tarafından mayıs/ağustos arasındaki dönemde üç ayrı gerekçeyle toplam 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi.

13.11.2024 09:52
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Diyarbakır Bağlar, Tavşantepe Mahallesi'nde 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin dört tutuklu sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ara kararında, 26 Aralık Perşembe günü, saat 09.00'a ertelenmesine ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.

SALİM GÜRAN'A KAÇAK ELEKTRİKTEN CEZA

Diyarbakır'da 7 Kasım'da başlayan yargılamada Salim Güran'a telefonundan sildiği bir ses kaydı sorulmuştu. Salim Güran tarlasını sulamak için kaçak elektrik kullandığını iddia etmişti. Avukatlar da Salim Güran'ın kaçak elektrik kullanmaktan dolayı para cezası aldığını beyan etmişti. Hürriyet'in ulaştığı bilgilere göre; Güran'a ilgili elektrik dağıtım idaresi tarafından mayıs/ağustos arasındaki dönemde üç ayrı gerekçeyle toplam 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi. Ceza sebebi olarak da 'nötr cihaz kullanımı', 'boşa alma' ve 'swich' müdahalesi gösterildi.

"ANNE İLE AMCA ARASINDA İLİŞKİ VAR"

Öte yandan; Narin Güran davasının ilk duruşmasında, baş şüpheli Nevzat Bahtiyar amca ile anne arasında ilişki olduğunu, Salim Güran'ın bu yüzden Narin'i öldürdüğünü öne sürdü. Anne ise kürsüyü yumruklayarak Bahtiyar'ın iftira attığını söyledi.

Salim Güran ile şüpheli bir telefon görüşmesi ortaya çıkan tutuklu Ramazan Aksoy ise "Tanık olmak istemiyorum" dedi. 15 yaşındaki Atasoy cezaevine geri götürüldü. 26 Aralık Perşembe günü görülecek 2. duruşmada Ramazan Aksoy'un dinlenmesine karar verildi.

Narin Güran\'ın katil zanlısı Salim Güran\'a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi

Narin Güran, Diyarbakır, 3-sayfa, Güncel, Çevre, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Narin Güran'ın katil zanlısı Salim Güran'a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Feyzullah Akbulut:
    Birde muhtar bu adam kamu görevlisi…. 36 7 Yanıtla
  • Zafer Aşık:
    Kesin sadece odur. Köyün tamamı öyledir. Parasını da kimin ödediği belli... 4 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    vaybe beleşçilikte var bunlarda çoğu böyle bunların 3 0 Yanıtla
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