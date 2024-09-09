Narin Güran tabutuna örtülen beyaz gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı

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Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

"Bilip de söylemememiz gereken şeyler var"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğunu duyurdu. Küçük kızın cansız bedeni köyün yakınındaki dere yatağında çuval içinde bulundu.

TABUTUNUN ÜZERİNE GELİNLİK ÖRTÜLDÜ

Diyarbakır'da ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Narin'in cenazesi komşu köyde kılınan cenaze namazının ardından kendi köyünde toprağa verildi. Cenazede minik kızın tabutunun üzerine beyaz gelinlik örtülmesi dikkat çekti.

İMAMIN SÖZLERİ KAHRETTİ

Cenaze namazı öncesi bir konuşma yapan imam, "Bugün burada musallada yatan bizim vicdanımızdır, insanlığımızdır. Cenabı Hak bizi vicdan sahibi insanlardan eylesin. Ahlaklı insanlardan eylesin. İnşallah toplum olarak insanlığımızı yeniden hatırlarız. Narin'imiz cennettedir. Masum bir yavrumuz katledildi. Emin olun cennettedir. Bunun mutlaka hesabı sorulacaktır. Bu yavrumuzun cenazesini kılıyoruz, Allah'a nasıl hesap vereceğiz? Vicdanımız, insanlığımız... Bunu yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor" ifadelerine yer verdi. İmamın minik Narin'le ilgili bu sözleri hem alandakileri hem de cenaze törenini ekranları başlarından takip edenleri duygulandırdı.

ANNE, BABA, KARDEŞİ DAHİL 24 KİŞİ GÖZALTINDA

Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından kızın annesi, babası ve kardeşi dahil 24 kişi gözaltına alındı. Otopsi işleminin tamamlandığını belirten Adalet Bakan Yılmaz Tunç, alınan örneklerin incelendikten sonra kesin ölüm nedenine ilişkin rapor düzenleneceğini söyledi. Narin'e ait DNA'nın tespit edildiği otomobil de incelenmek üzere yeniden Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.



