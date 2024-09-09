Narin Güran tabutuna örtülen beyaz gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Narin Güran tabutuna örtülen beyaz gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde dere kenarında 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın naaşı Adli Tıp'tan alınarak Batı Karakoç köyüne götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardında küçük Narin, tabutuna örtülen beyaz gelinlikle kendi köyünde toprağa verildi.

09.09.2024 10:40
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğunu duyurdu. Küçük kızın cansız bedeni köyün yakınındaki dere yatağında çuval içinde bulundu.

TABUTUNUN ÜZERİNE GELİNLİK ÖRTÜLDÜ

Diyarbakır'da ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Narin'in cenazesi komşu köyde kılınan cenaze namazının ardından kendi köyünde toprağa verildi. Cenazede minik kızın tabutunun üzerine beyaz gelinlik örtülmesi dikkat çekti.

Narin Güran tabutuna örtülen beyaz gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı

İMAMIN SÖZLERİ KAHRETTİ

Cenaze namazı öncesi bir konuşma yapan imam, "Bugün burada musallada yatan bizim vicdanımızdır, insanlığımızdır. Cenabı Hak bizi vicdan sahibi insanlardan eylesin. Ahlaklı insanlardan eylesin. İnşallah toplum olarak insanlığımızı yeniden hatırlarız. Narin'imiz cennettedir. Masum bir yavrumuz katledildi. Emin olun cennettedir. Bunun mutlaka hesabı sorulacaktır. Bu yavrumuzun cenazesini kılıyoruz, Allah'a nasıl hesap vereceğiz? Vicdanımız, insanlığımız... Bunu yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor" ifadelerine yer verdi. İmamın minik Narin'le ilgili bu sözleri hem alandakileri hem de cenaze törenini ekranları başlarından takip edenleri duygulandırdı.

Narin Güran tabutuna örtülen beyaz gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı

ANNE, BABA, KARDEŞİ DAHİL 24 KİŞİ GÖZALTINDA

Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından kızın annesi, babası ve kardeşi dahil 24 kişi gözaltına alındı. Otopsi işleminin tamamlandığını belirten Adalet Bakan Yılmaz Tunç, alınan örneklerin incelendikten sonra kesin ölüm nedenine ilişkin rapor düzenleneceğini söyledi. Narin'e ait DNA'nın tespit edildiği otomobil de incelenmek üzere yeniden Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.


Narin Güran tabutuna örtülen beyaz gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı

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Son Dakika 3.Sayfa Narin Güran tabutuna örtülen beyaz gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Sabri İnce: Yapan ve yardımcı olan kim varsa , bilip saklayan dahil olmak üzere acımayın ki , Yeni NARİN ler ölmesin. 136 0 Yanıtla
  • ferhat eser: narin bu gün okula gidecekti :((( 131 2 Yanıtla
  • Necdet Kır: Allah ım şu günahsız melek kızımızı cennetine kabul et Allah ım sen ona rahmet eyle amin. 95 2 Yanıtla
  • tolga öztel: tabutu görünce kahrolanlar aynı zamanda konuşmayıp susan insanlarmı? 81 1 Yanıtla
  • Salih Gökçek: Caydırıcı cezalar şart bu ülkede içerse besleyip çıkarınca olmuyor 73 1 Yanıtla
  • Fatih Deniz: Bu sabah kız kardeşim okula başladı bir anda aklıma rahmetli kardeşimiz geldi gerçekten bu kıza çok üzüldüm allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun 56 3 Yanıtla
  • HoZaN KARAYOLUK: Mekanı cennet olsun inşallah ülkenin başı sağ olsun 51 1 Yanıtla
  • Bi Acayip Adam: benim gözümde şehit bu yavrumuz daha melek abı yaa 46 0 Yanıtla
  • Ferit Demir: neden aile ye teslim ediyorsunuz kimsenin bilmediği bir yere defin edin bunu yapan aile degilmi mekanın Cennet olsun narin im 40 1 Yanıtla
  • Bi Acayip Adam: işin içinde yasak assk yoksa bısey bılmıyorum 34 1 Yanıtla
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