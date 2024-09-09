Narin Güran'ın öldürüldüğü köyde 6 yıl önce çekilen görüntü yeniden gündemde - Son Dakika
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Narin Güran'ın öldürüldüğü köyde 6 yıl önce çekilen görüntü yeniden gündemde

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Diyarbakır'da kayıp olarak aranmasının 19. gününde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın köyünde 2018 yılında çekilen bir görüntüde o dönemin muhtarı, köylerindeki polis kontrol noktasının kaldırılması gerektiğini belirterek "Ben Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum, Vali Bey'e sesleniyorum, İçişleri Bakanı'na sesleniyorum; bu polisler burada kalırsa cinayet çıkacak. Bu köyde illa ki bir cinayet olacak yani. Ben bunu biliyorum" demişti.

09.09.2024 12:53
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Diyarbakır'da 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın köyü olan Tavşantepe köyünde 2018 yılında çekildiği belirtilen bir görüntü yeniden dolaşıma girdi. Görüntüde o dönemin muhtarı köylerindeki polis kontrol noktasının kaldırılması gerektiğini belirterek çarpıcı değerlendirmelerde bulunmuştu.

"BEN BİRAZ UTANDIM"

Mikrofon uzatılan eski muhtar, " Kenan Evren'in zamanından bu yana kadar muhtarım ben böyle görmedim, yaşamamışım yani. Ben biraz utandım. Onların hareketi ben utandım" demişti.

"BU KÖYDE İLLA Kİ BİR CİNAYET OLACAK"

Açıklamasının devamında yetkililere seslenen eski muhtar, "Ben Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum, Vali Bey'e sesleniyorum, İçişleri Bakanı'na sesleniyorum; bu polisler burada kalırsa cinayet çıkacak. Bu köyde illa ki bir cinayet olacak yani. Ben bunu biliyorum. Ya cami... Bırakmıyor biz namaza gidelim. Bu nasıl, bu ne biçim yani bu devlettir" ifadelerine yer vermişti.

Narin Güran\'ın öldürüldüğü köyde 6 yıl önce çekilen görüntü yeniden gündemde

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Son Dakika 3.Sayfa Narin Güran'ın öldürüldüğü köyde 6 yıl önce çekilen görüntü yeniden gündemde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Reyhan Bulgurcuoglu: Polisler mi dedi çocuğu öldürün diye? işe niye camiyi namazı karıştırıyorsun. Köyde silah kurşun ne ararsan var. 89 2 Yanıtla
  • Tarık null: kaçakçılık yapamıyorlar sıkışmışlar köyde 50 1 Yanıtla
  • Serkan Basar: oğlum bu köyde ritüel felanmı yapılıyor neyin nesi burası anlamadım ?? 51 0 Yanıtla
  • Samsun Sporlu: 20218 yilindami :) 11 1 Yanıtla
  • Murat Zor: para için ..... 4 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Narin Güran'ın öldürüldüğü köyde 6 yıl önce çekilen görüntü yeniden gündemde - Son Dakika
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