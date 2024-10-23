Narin Güran'ın öldürülmeden 1 saat önceki görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Narin Güran'ın öldürülmeden 1 saat önceki görüntüleri ortaya çıktı

Geniş Video İzle

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuval içerisinde üzeri taşlarla örtülü halde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'in yeni görüntüleri ortaya çıktı.

23.10.2024 14:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Canice öldürülen Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturmada iddianame dün tamamlandı. 12 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında hazırlanan 14 sayfalık iddianamede, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve itirafçı komşu Nevzat Bahtiyar hakkında 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayın yankıları sürerken Narin Güran'ın öldürülmeden 1 saat önce çekilen güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Ekol TV'nin ulaştığı görüntülerden birinde Narin'in yürüdüğü, diğer görüntüde ise zıplayarak geçtiği görülüyor.

DEREYE GÖTÜRÜLDÜĞÜ ANLAR DA VAR

Başka bir görüntüde ise Narin Güran'ın öldürüldükten sonra Nevzat Bahtiyar tarafından kırmızı bir araç ile Eğertutmaz Deresi'ne götürüldüğü anlar yer alıyor. Jandarma ekipleri 130 kamera ve 5 bindakika görüntü izleyip Narin'in dereye götürüldüğü anı tespit etti.

Narin Güran\'ın öldürülmeden 1 saat önceki görüntüleri ortaya çıktı

Narin Güran, Diyarbakır, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Narin Güran'ın öldürülmeden 1 saat önceki görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mehmet Zengin:
    Yazıklar olsun. 21 Ağustos, Hala net bir şey söyleyemiyorsunuz. Ne Adalet adalet, ne vicdan vicdan olalı böyle bir belirsizlik görmedi. Siyaset bu işi zehirledi ve sonuç alınamadı. 51 6 Yanıtla
  • orko Şato:
    iyi tamamda ,neden yaww neden neden ?öldurduler ? ne gordü ne? onu neden soylemiyorsunuz 41 4 Yanıtla
  • Emir Kozcu:
    Görüntülere yeni ulaşılmış gercekten yazıklar olsun.Bekleseydiniz 2025 e girseydik bi. Adalet Bakanının çıkıp cikip aynı nakaratı tekrarladigi ülkeden başka ne beklenebilir ki. 18 3 Yanıtla
  • Selimcan Eren:
    kandil mehape Elele. yazıklar olsun 7 7 Yanıtla
  • Adnan Sunca:
    Büyük ihtimalle yürürken yapılan pisliği görmüş. zıplayarak giderken de ne yazık onu öldürmek için peşinden koşuşturuyorlar. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:26 Ankara TUSAŞ’taki patlama anı kamerada Ankara TUSAŞ'taki patlama anı kamerada
16:07 Ankara’daki çatışma anından ilk görüntüler Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu Ankara'daki çatışma anından ilk görüntüler! Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu
15:56 Ankara’da TUSAŞ’a terör saldırısı Şehit ve yaralılarımız var Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var
15:31 İYİ Parti, Bahçeli’nin istediği idam ipini parti poşetiyle gönderdi ancak bir şartları var İYİ Parti, Bahçeli'nin istediği idam ipini parti poşetiyle gönderdi ancak bir şartları var
14:24 Bomba iddia: Bahçeli’nin Öcalan çıkışı sonrası 32 milletvekili İYİ Parti’ye katılacak Bomba iddia: Bahçeli'nin Öcalan çıkışı sonrası 32 milletvekili İYİ Parti'ye katılacak
23:54 Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund’u 5-2 mağlup etti Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u 5-2 mağlup etti
23:35 Öcalan’ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları’na da gittim Öcalan'ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları'na da gittim
23:05 Kulisleri hareketlendiren iddia Öcalan’ın yeğenine ’’İmralı’’ izni verildi Kulisleri hareketlendiren iddia! Öcalan'ın yeğenine ''İmralı'' izni verildi
22:40 Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi
22:34 CHP lideri Özel, Diyarbakır’da Kürtçe şarkılarla karşılandı CHP lideri Özel, Diyarbakır'da Kürtçe şarkılarla karşılandı
22:17 Hazırlıklar başladı FETÖ’nün karargahında olağanüstü hareketlilik Hazırlıklar başladı! FETÖ'nün karargahında olağanüstü hareketlilik
22:16 Tarih vererek duyurdular: İran’a saldırı planı hazır Tarih vererek duyurdular: İran'a saldırı planı hazır
22:05 Galatasaray’dan TFF ve Beşiktaş’a olay Yunus Akgün tepkisi Galatasaray'dan TFF ve Beşiktaş'a olay Yunus Akgün tepkisi
21:53 Öcalan’ı TBMM’ye davet eden Bahçeli’yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın Öcalan'ı TBMM'ye davet eden Bahçeli'yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 16:48:41. #1.13#
SON DAKİKA: Narin Güran'ın öldürülmeden 1 saat önceki görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.