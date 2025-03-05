Narin Güran'ın ölmeden önceki son isteği kahretti - Son Dakika
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Narin Güran'ın ölmeden önceki son isteği kahretti

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Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'ın kaybolmadan önceki son isteğini açıklayan ağabey Baran Güran'ın paylaşımı duygulandırdı. Ağabey Baran, "Narin'im çok özledim. Kelimeler yetersiz geliyor kurban olduğum." dedi.

05.03.2025 19:56
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Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran duygusal bir paylaşım yaptı. Baran Güran, kardeşinin kaybolmadan önceki son isteğini açıkladı.

Narin Güran'ın ölmeden önceki son isteği kahretti

NARİN'İN SON İSTEĞİ SOĞUK KAHVEYMİŞ

Kardeşinin kendisinden soğuk kahve istediğini söyleyen Baran Güran, "En son gün kurban olduğum Narin'im 'Abi sana bir şey diyeceğim' dedin. 'Abi bana soğuk kahve al' dedin. Ben de 'Sana alırım' dedim. Güzel bacım sana kurban olayım. Narin'im çok özledim. Kelimeler yetersiz geliyor kurban olduğum. Çok özledim seni Narin'im." dedi.

Narin Güran'ın ölmeden önceki son isteği kahretti

CİNAYETTE 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı. Tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Narin Güran\'ın ölmeden önceki son isteği kahretti

Narin Güran, Diyarbakır, 3-sayfa, Kurban, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Narin Güran'ın ölmeden önceki son isteği kahretti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Görkem Fehmi Şengül:
    Üşümesin diye soğuk kahve almadınız ama günlerce o ufak bedeni suyun altında üşüttünüz. İnsanlığınıza alkış tutuyorum 93 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    aile uzaylı degıl dimi 47 1 Yanıtla
  • İsik Hizi:
    Bu yaşta kahve istemesi de ilginç bir çocuğa kahve değil süt içirilir nurlar içinde uyu narin 39 0 Yanıtla
  • 81855655As:
    bu nasıl bir vicdan.narinin fotoğrafına baktıkça içim yaniyor.nasıl kıyabildiniz. 19 0 Yanıtla
  • Selma Çınar:
    Şu dünyadan bi defolup gidin cehenneme ruh hastaları 9 0 Yanıtla
  • Szka788304:
    yamyam bunlar ne istediniz me günahı suçu vardı o çocuğun idam olmalı bir ülkede 5 0 Yanıtla
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