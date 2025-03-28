Narin Güran'ın son fotoğrafı ortaya çıktı! İki detay dikkat çekti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Narin Güran'ın son fotoğrafı ortaya çıktı! İki detay dikkat çekti

Narin Güran\'ın son fotoğrafı ortaya çıktı! İki detay dikkat çekti

Diyarbakır'da canice öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın ailesiyle birlikte çıktığı bir gezide çekilen fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda dikkat çeken detaylar ise öldürüldüğünde giydiği ve çuvalda çıkan kırmızı terlikleri ile siyah tişörtü.

28.03.2025 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos günü kaybolduktan 19 gün sonra evinden 1.5 kilometre uzaklıkta yer alan Eğertutmaz Deresi'nde bir çuval içinde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ailesiyle gittiği bir gezide çektiği fotoğraf ortaya çıktı.

AYAKKABI VE TİŞÖRT DETAYI

Sabah Gazetesi'nden Hüseyin Kaçar'ın haberine göre, 8 yaşında hayattan koparılan Narin Güran'ın üzerinde, son çekilen fotoğrafta giydiği siyah tişörtü ile ayağındaki kırmızı terlikler vardı.Son çekilen fotoğrafta giydiği siyah tişörtü ile ayağındaki kırmızı terlikler ölü bulunduğu çuvalda çıkmıştı.

Narin Güran'ın son fotoğrafı ortaya çıktı! İki detay dikkat çekti

NE OLMUŞTU?

Narin Güran, 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan sonra, arama çalışmalarının 19. gününde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde bir dere yatağında çuval içinde, üzeri taşlarla kapatılmış halde cansız bedeni bulunmuştu.

Narin Güran'ın son fotoğrafı ortaya çıktı! İki detay dikkat çekti

Diyarbakır'da görülen Narin Güran davasında, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili olarak birçok kişi yargılandı ve cezalar verildi.

Yüksel Güran (Anne), Enes Güran (Ağabey) ve Salim Güran (Amca): "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Nevzat Bahtiyar (Komşu): "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 3'ü çocuk 15 kişi hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Hazırlanan iddianameler kabul edilmiş, dava açılmıştı.

Narin Güran, Diyarbakır, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Narin Güran'ın son fotoğrafı ortaya çıktı! İki detay dikkat çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Serkan Yalçın:
    1 yıl geçmiş oe. koyun admin ne paylaşıyorsunuz 5 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’a gelirken gözaltına alınan Gagavuzya liderinden Erdoğan’a yardım çağrısı İstanbul'a gelirken gözaltına alınan Gagavuzya liderinden Erdoğan'a yardım çağrısı
2 kişinin can verdiği otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında 2 kişinin can verdiği otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında
Ege Denizi’nde 4.5 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem
Güney Kıbrıs’ta yeni terör örgütü kuruldu Hedeflerinde ise Türkiye var Güney Kıbrıs'ta yeni terör örgütü kuruldu! Hedeflerinde ise Türkiye var
Fazilet Apartmanı Davası: 10 Belediye Personeli Hakkında Dava Açıldı Fazilet Apartmanı Davası: 10 Belediye Personeli Hakkında Dava Açıldı
Emine Erdoğan’dan BM Genel Merkezi’nde Sıfır Atık Konuşması Emine Erdoğan'dan BM Genel Merkezi'nde Sıfır Atık Konuşması
Bakan Tekin ’sarı zarf’ verdiği öğretmen önce tedirgin oldu, sonra mutlu oldu Bakan Tekin 'sarı zarf' verdiği öğretmen önce tedirgin oldu, sonra mutlu oldu
7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir
Sıvacılıktan dev servete Adem Soytekin gizli kasa iddialarına yanıt verdi Sıvacılıktan dev servete! Adem Soytekin gizli kasa iddialarına yanıt verdi
KKTC’de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular KKTC'de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular
Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı

14:02 Bakan Tekin ’sarı zarf’ verdiği öğretmen önce tedirgin oldu, sonra mutlu oldu Bakan Tekin 'sarı zarf' verdiği öğretmen önce tedirgin oldu, sonra mutlu oldu
13:51 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir
13:40 Sıvacılıktan dev servete Adem Soytekin gizli kasa iddialarına yanıt verdi Sıvacılıktan dev servete! Adem Soytekin gizli kasa iddialarına yanıt verdi
13:19 KKTC’de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular KKTC'de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular
12:52 Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı
22:56 Emine Erdoğan’dan BM Genel Merkezi’nde Sıfır Atık Konuşması Emine Erdoğan'dan BM Genel Merkezi'nde Sıfır Atık Konuşması
21:52 Fazilet Apartmanı Davası: 10 Belediye Personeli Hakkında Dava Açıldı Fazilet Apartmanı Davası: 10 Belediye Personeli Hakkında Dava Açıldı
21:45 Güney Kıbrıs’ta yeni terör örgütü kuruldu Hedeflerinde ise Türkiye var Güney Kıbrıs'ta yeni terör örgütü kuruldu! Hedeflerinde ise Türkiye var
21:10 Ege Denizi’nde 4.5 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem
20:43 2 kişinin can verdiği otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında 2 kişinin can verdiği otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında
20:30 İstanbul’a gelirken gözaltına alınan Gagavuzya liderinden Erdoğan’a yardım çağrısı İstanbul'a gelirken gözaltına alınan Gagavuzya liderinden Erdoğan'a yardım çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2025 15:14:32. #7.13#
SON DAKİKA: Narin Güran'ın son fotoğrafı ortaya çıktı! İki detay dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement