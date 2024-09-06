Narin Güran'la ilgili yeni gelişme! Ekipler, çalışmalarını Eğertutmaz Deresi'nde yoğunlaştırdı - Son Dakika
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Narin Güran'la ilgili yeni gelişme! Ekipler, çalışmalarını Eğertutmaz Deresi'nde yoğunlaştırdı

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Kayıp Narin'i arama çalışmaları 17'nci gününde de devam ediyor. Günlerdir küçük kızdan bir iz arayan ekipler bölgede çalışmalarını sürdürürken küçük çocuğa ilişkin yeni bir ihbar geldi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, çalışmalarını Eğertutmaz Deresi'nde yoğunlaştırdı.

06.09.2024 17:16  Güncelleme: 17:31
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Kayıp Narin Güran'ı arama çalışmaları sürüyor. Küçük Narin, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kayboldu. Narin'i arama çalışmaları o günden bu yana devam ediyor.

NARİN İÇİN YENİ İHBAR GELDİ

NTV'de yer alan habere göre; kayıp Narin'i arayan ekipler, gelen ihbar üzerine çalışmalarını Eğertutmaz Deresi'nde yoğunlaştırdı. Suya giren 5 dalgıç, ellerindeki çubuklarla derenin dibinde ve dere yatağında inceleme yaptı. Ekiplere iz takip köpekleri de eşlik etti. Bölgede çalışmalar devam ediyor.

Narin Güran'la ilgili yeni gelişme! Ekipler, çalışmalarını Eğertutmaz Deresi'nde yoğunlaştırdı

EKİPLER İKİYE AYRILDI

Narin'i arama çalışmalarında ekipler ikiye ayrılmış durumda… Bir ekip Narin'in kaybolduğu gün olan 21 Ağustos günü saat 15.15 öncesini, bir diğer ekip ise sonrasını araştırıyor. Bölgede yapılan ihbarlar anında değerlendiriliyor.

Narin Güran'la ilgili yeni gelişme! Ekipler, çalışmalarını Eğertutmaz Deresi'nde yoğunlaştırdı

ARKADAŞI İLE 18.47'DE GÖRÜŞMÜŞ

Jandarma tutanağına göre, yapılan kamera çalışmalarında Narin'in 9 yaşındaki arkadaşı ile 18.47'de görüştüğü tespit edildi. Kamerada sadece arkadaşı gözükürken, Narin görüş açısı dışında. Söz konusu durum küçük kızın arkadaşının psikolog ve pedagog eşliğinde alınan ifadesinde tespit edildi. Aile ve akrabaları 15:15 – 19:30 (Narinin ailesi tarafından aranmaya başlandığı saat) arasında hiçbir şekilde Narin'i görmediklerini ifade etti.

12 DAKİKADA NELER YAŞANDI?

Sabah'ta yer alan habere göre; Amca Salim Güran kendi kullandığı araçla 18:59'da (Kamera görüntüsü mevcuttur) evlerinin olduğu bölgeden ayrılarak okulun önünden geçtiği tespit edildi. Bu durumda Narin'in arkadaşı ile en son görüldüğü saat olan 18.47 ile amcanın köyden ayrıldığı 18.59 saati arasındaki 12 dakikada neler yaşandığını Ankara'dan gelen profesyonel özel ekip ve jandarma ekipleri araştırıyor.

Narin Güran\'la ilgili yeni gelişme! Ekipler, çalışmalarını Eğertutmaz Deresi\'nde yoğunlaştırdı

Diyarbakır, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Narin Güran'la ilgili yeni gelişme! Ekipler, çalışmalarını Eğertutmaz Deresi'nde yoğunlaştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ersin Tombak: Tamam eyvallah kaybolmuş başına ne geldiği bilinmiyor çok üzücü birşey de bu çocuğun ne özelliği varda birden gündem oldu? Türkiyede onlarca çocuk kayboluyor onlarca insan ölüyor bu kadar günden olması saçma bence memleket meselesine çevirdiniz. 14 92 Yanıtla
    Anazarbus : Merak etme diglgeelerine de insan üzülüyor. 0 0
  • Duran Çalık: Mersin'de bu gün 7 yaşında kız kayboldu onu da haber yapalım 97 3 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Öldüğü kesin 41 6 Yanıtla
  • Ferit Demir: öldüğüne inanmıyorum inanmakta istemiyorum başka biryerde saklıyorlar sakliyacaklari tek yer dağ kadrosu diye tahmin ediyorum 13 22 Yanıtla

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SON DAKİKA: Narin Güran'la ilgili yeni gelişme! Ekipler, çalışmalarını Eğertutmaz Deresi'nde yoğunlaştırdı - Son Dakika
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