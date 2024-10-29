Jandarma, Narin'i bulmak için üfürükçüye gitmiş - Son Dakika
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Jandarma, Narin'i bulmak için üfürükçüye gitmiş

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti soruşturmasında ilginç bir detay ortaya çıktı. Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT), küçük kızın yerini bulabilmek için 'üfürükçüye' başvurduğu belgelendi. JASAT görevlileri, Narin'in kaybolmasının 7'nci gününde bir 'üfürükçüye' danıştı.

29.10.2024 18:00
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Soruşturma kapsamında 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili ifade tutanaklarına geçen yeni bir bilgi ortaya çıktı. Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) Narin'in yerini bulmak için 'üfürükçüye' gittiği belgelendi.

7'NCİ GÜNDE ÜFÜRÜKÇÜYE GİTTİLER

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayeti soruşturmasında JASAT görevlilerinin, küçük kızın yerini bulabilmek için 'üfürükçü'ye gittiği ortaya çıktı.

Jandarma, Narin'i bulmak için üfürükçüye gitmiş

DW Türkçe'de yer alan habere göre, jandarma görevlilerinin Narin'in kayıp olduğu ilk günlerde yerini tespit edebilmek için 'üfürükçü'ye gittikleri belgelendi ve söz konusu belge dava dosyasına girdi. JASAT görevlileri, Narin'in kaybolmasının 7'nci gününde yerini bir 'üfürükçü'ye sordu. 2 JASAT görevlisi, bir köy muhtarı ve bir korucu başı tutanak da tuttu.

JANDARMAYI YANILTMAK İÇİN YAPMIŞ

Dava dosyasına giren belgede JASAT görevlisi olayı şu ifadelerle anlattı: "Bir muhtar Diyarbakır merkezde bir hoca olduğunu, kayıp şahısları okuyarak bulduğunu söyledi. Komutanlarıma haber vererek adrese gittik. Hoca okuyunca Narin'in ağabeyi M.G. sayıklamaya, bir yerleri tarif etmeye başladı. Sıra Narin'in annesine geldiğinde komutan beni çağırınca adresten ayrıldım"

Jandarma, Narin'i bulmak için üfürükçüye gitmiş

M.G.'NİN 'SAYIKLADIĞI ADRES' İŞE YARAMADI

Narin'in tutuklu amcası daha sonra JASAT görevlisini aradı ve üfürükçüde M.G'nin sayıkladığı adresi verdi. Ancak yapılan aramada Narin'in izine rastlanmadı. Uzmanlar amcanın jandarmayı yanıltmak için böyle bir plan yaptığı görüşünde.

Jandarma, Narin\'i bulmak için üfürükçüye gitmiş

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Son Dakika 3.Sayfa Jandarma, Narin'i bulmak için üfürükçüye gitmiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (43)

  • Su Ya:
    O tarihte bu haber Tv'de çıktı, abi ve anneyi sürekli jandarma göz altında tuttuğu için onların gittiği yerlere peşlerinden gittiler... sonuç itibarıyla narin kaybolduğu için jandarma gidip üfürükçüden icazet almadı arkadaşlar, aileyi takip altında tuttukları için personel oraya gitti lütfen bu haberi düzeltin....!!!!! 340 18 Yanıtla
  • Kürşat Topçu:
    devletin jandarmasını karalamayın haber yapacağız diye siz insanları devlete karşı kin ve nefrete sürüklüyosunuz bu tür haberlerle. 268 23 Yanıtla
  • Ankara null:
    vay reziller vay heryer kokuşmus durumda 94 161 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    TSK yı itibarsızlaştırma haberi bunlar kendi si üfürükçü 144 12 Yanıtla
  • Zafer Rustu kaya:
    bugün 29 Ekim Cumhuriyet bayramı... Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk bu ülkeyi bizlere emanet etti hemde binbir fedakarlıkla... Oysa ki bak halimize rezil durumdayız :( 68 80 Yanıtla
  • ferhat eser:
    bende tekirdağda sağlam taş köyünde yıllar önce hocaya gitmistim sıra bekleyenler arasında polislerde vardı sohbet ettik işlenmis bir cinayeti aydınlatmak için bana hocaya sorucaz dediler bunlar normal şeyler şaşırmamak lazım 32 76 Yanıtla
  • Ali Arat:
    nelere kaldik ya rabbim. 45 30 Yanıtla
  • Osman Koca:
    biz bir cümleyi 10 kez ,sadece ilkokulda yazardık.bu nedir yaa okul cocuğumusunuz 1 paragraflık şeyi tekrar tekrar yazarak 5 e çıkarmışsınız 43 0 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Ordu'nun Atatürkçü bir zihniyetten ne hallere düşürüldüğünü tam da bir göstergesidir,bu durum...Bir şey daha söyleyim,herhangi bir savaş durumunda işimiz üfürükçülere ve tütsücülere kalmış demek ki... 9 8 Yanıtla
  • İsmail Sel:
    TEWWW 8 6 Yanıtla
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