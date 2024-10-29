Jandarma, Narin\'i bulmak için üfürükçüye gitmiş

3.Sayfa

Dünyanın en tuhaf gemisi, okyanus laboratuvarına dönüşmek için kendini batırdı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Soruşturma kapsamında 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili ifade tutanaklarına geçen yeni bir bilgi ortaya çıktı. Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) Narin'in yerini bulmak için 'üfürükçüye' gittiği belgelendi.

7'NCİ GÜNDE ÜFÜRÜKÇÜYE GİTTİLER

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayeti soruşturmasında JASAT görevlilerinin, küçük kızın yerini bulabilmek için 'üfürükçü'ye gittiği ortaya çıktı.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, jandarma görevlilerinin Narin'in kayıp olduğu ilk günlerde yerini tespit edebilmek için 'üfürükçü'ye gittikleri belgelendi ve söz konusu belge dava dosyasına girdi. JASAT görevlileri, Narin'in kaybolmasının 7'nci gününde yerini bir 'üfürükçü'ye sordu. 2 JASAT görevlisi, bir köy muhtarı ve bir korucu başı tutanak da tuttu.

JANDARMAYI YANILTMAK İÇİN YAPMIŞ

Dava dosyasına giren belgede JASAT görevlisi olayı şu ifadelerle anlattı: "Bir muhtar Diyarbakır merkezde bir hoca olduğunu, kayıp şahısları okuyarak bulduğunu söyledi. Komutanlarıma haber vererek adrese gittik. Hoca okuyunca Narin'in ağabeyi M.G. sayıklamaya, bir yerleri tarif etmeye başladı. Sıra Narin'in annesine geldiğinde komutan beni çağırınca adresten ayrıldım"

M.G.'NİN 'SAYIKLADIĞI ADRES' İŞE YARAMADI

Narin'in tutuklu amcası daha sonra JASAT görevlisini aradı ve üfürükçüde M.G'nin sayıkladığı adresi verdi. Ancak yapılan aramada Narin'in izine rastlanmadı. Uzmanlar amcanın jandarmayı yanıltmak için böyle bir plan yaptığı görüşünde.