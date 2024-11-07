"Narin'i Nevzat mı öldürdü?" sorusuna anne Yüksel Güran'dan çarpıcı yanıt: Belli olmuyor mu? - Son Dakika
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"Narin'i Nevzat mı öldürdü?" sorusuna anne Yüksel Güran'dan çarpıcı yanıt: Belli olmuyor mu?

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Narin Güran soruşturmasında ilk kez hakim karşısına çıkan anne Yüksel Güran, mahkeme başkanının, "Narin'i Salim mi öldürdü?" sorusuna, "Hiç aklıma gelmedi." yanıtını verdi. Yüksel Güran'ın, "Nevzat mı öldürdü?" sorusuna ise, "Belli olmuyor mu?" yanıtını vermesi dikkat çekti.

07.11.2024 17:04  Güncelleme: 17:29
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada ilk duruşma başladı. Tutuklu anne Yüksel Güran'da mahkemede ilk kez ifade verdi.

ANNE YÜKSEL GÜRAN İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

Narin'i öldürmediğini söyleyen Yüksel Güran, amca Salim Güran için, "Hiç aklıma gelmedi derken." itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın katil olduğunu iddia etti.


Anne Yüksel Güran ile mahkeme başkanı arasında şu diyaloglar geçti:

  • Mahkeme Başkanı: Nevzat Bahtiyar'ın eşinin ifadesine göre, akşam 19.00 civarında gidip 'kim kızımı götürdüyse bari mezarı olsun' demişsiniz. Doğru mu?
  • Yüksel Güran: Hayır, doğru değil. Narin'in kaybolacağı aklımızın ucuna bile gelmemişti. Ben öğlen oraya gitmediğini bilmiyordum. Narin'in camiden sonra bir yere gitmediğini düşünmemiştim. Hediye'yi aradım, kızların daha gelmediğini söyledi. Aklıma halası geldi, onun kapısını çaldım. Caminin inşaat olması nedeniyle çok korktum, kafasını bir yere mi vurdu diye. Daha sonra Narin'i akşam 18.00 sıralarında gördüklerini söyleyince rahatladım. Her tarafı aramaya başladık. Nevzat'ın eşi de benimle birlikte Narin'i aramaya başladı. Bütün köy Narin'i arıyorduk. Sonra kim jandarmayı aradı bilmiyorum. Sonra dünya başımıza yıkıldı.

"YEMİN EDERİM BEN ÖLDÜRMEDİM

  • Mahkeme Başkanı: Yani Narin'i sen öldürmedin mi?
  • Yüksel Güran: Yemin ederim öldürmedim, ben kızımı nasıl öldüreyim.
  • Mahkeme Başkanı: Salim mi öldürdü?
  • Yüksel Güran: Hiç aklıma gelmedi.

KATİL OLARAK NEVZAT'I İŞARET ETTİ

  • Mahkeme Başkanı: Nevzat mı öldürdü?
  • Yüksel Güran: Belli olmuyor mu?
"Narin\'i Nevzat mı öldürdü?" sorusuna anne Yüksel Güran\'dan çarpıcı yanıt: Belli olmuyor mu?

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Son Dakika 3.Sayfa 'Narin'i Nevzat mı öldürdü?' sorusuna anne Yüksel Güran'dan çarpıcı yanıt: Belli olmuyor mu? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Hakan Yücel:
    katil belli ömür boyu hapis 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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