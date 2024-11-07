Narin\'in ağabeyi Enes, hakimin sorusuna uygulamalı yanıt verdi: İşte böyle yaptım

Ersin Çetinkaya:

Siz önce neden olduğunu neden yaptığınızı söyleyin ondan sonra bu neyin kötü neyin iyi olduğunu konuşursunuz . Şayet o anne yüzünden olmuşsa ismiyle dahi hitap edilmemeli direk o. Diye hitap etmeli ki hakketiğini bulsun