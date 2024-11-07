Diyarbakır merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın (8) öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması başladı.
Duruşmada itirafçı Nevzat Bahtiyar'dan sonra ifade vermeye başlayan Enes Güran'a "Kolunu nasıl ısırdın, gösterir misin?" diye soruldu. Enes de kolunu açıp kendisini nasıl ısırdığını gösterdi. Sonrasında da; "Sert bir şekilde ısırdım kolumu, buradan sıkıp koltuğa bastırdım" dedi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Narin'in ağabeyi Enes, hakimin sorusuna uygulamalı yanıt verdi: İşte böyle yaptım - Son Dakika
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