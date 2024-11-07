Narin'in ağabeyi Enes, hakimin sorusuna uygulamalı yanıt verdi: İşte böyle yaptım - Son Dakika
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Narin'in ağabeyi Enes, hakimin sorusuna uygulamalı yanıt verdi: İşte böyle yaptım

Narin\'in ağabeyi Enes, hakimin sorusuna uygulamalı yanıt verdi: İşte böyle yaptım

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın katledilmesiyle ilgili davanın ilk duruşması başladı. Duruşmada hakim, itirafçı Nevzat Bahtiyar'dan sonra ifade vermeye başlayan Enes Güran'a ''Kolunu nasıl ısırdın, gösterir misin?'' diye sordu. Enes de kolunu açıp kendisini nasıl ısırdığını gösterdi.

07.11.2024 14:18
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Diyarbakır merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın (8) öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması başladı.

KOLUNU NASIL ISIRDIĞINI GÖSTERDİ

Duruşmada itirafçı Nevzat Bahtiyar'dan sonra ifade vermeye başlayan Enes Güran'a "Kolunu nasıl ısırdın, gösterir misin?" diye soruldu. Enes de kolunu açıp kendisini nasıl ısırdığını gösterdi. Sonrasında da; "Sert bir şekilde ısırdım kolumu, buradan sıkıp koltuğa bastırdım" dedi.

HAKİM ÖZÜR DİLEDİ

  • Hakim: Narin, anneni ve amcanı öyle görmüş olabilir mi?"
  • Enes Güran: Sayın hakim, o benim annem, bu şekilde sormanız çok kötü.
  • Hakim: Haklısın, özür dilerim. Gerçeği ortaya çıkarmaya çalışıyorum.

Narin Güran, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Narin'in ağabeyi Enes, hakimin sorusuna uygulamalı yanıt verdi: İşte böyle yaptım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ersin Çetinkaya:
    Siz önce neden olduğunu neden yaptığınızı söyleyin ondan sonra bu neyin kötü neyin iyi olduğunu konuşursunuz . Şayet o anne yüzünden olmuşsa ismiyle dahi hitap edilmemeli direk o. Diye hitap etmeli ki hakketiğini bulsun 0 0 Yanıtla
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