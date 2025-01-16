Narin'in akrabalarından 50 civarında çocuğa devlet acil müdahalede bulundu - Son Dakika
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Narin'in akrabalarından 50 civarında çocuğa devlet acil müdahalede bulundu

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Narin Güran cinayeti davası aydınlanmayan birçok noktayla birlikte gizemini sürdürürken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Özge Aydiş Toy, Meclis komisyonuna önemli bilgiler verdi. Toy "Güran ailesinden 50 küsur çocuğa devlet acil müdahalede bulundu. Narin'in kuzenlerinden bazıları devlet korumasına alındı" dedi.

16.01.2025 10:23
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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

50 CİVARINDA ÇOCUÇA DEVLETTEN ACİL MÜDAHALE

Mahkemeden çıkan kararın yankıları sürerken soruşturmayla ilgili olarak dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Narin Güran'ın akrabalarından 50 civarında çocuğa devlet acil müdahalede bulundu.

DEVLET KORUMASINA ALINDILAR

Narin'in kuzenlerinden, huzuru veya refahı tehdit altında olduğu değerlendirilen bazı çocukların devlet korumasına alındığı öğrenildi.

MECLİS KOMİSYONUNDA ÇARPICI SÖZLER

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Özge Aydiş Toy, çocukların ihmal ve istismarına karşı önlemleri araştıran Meclis komisyonuna önemli bilgiler verdi.

Narin'in cenazesinin bulunmasının ardından Tavşantepe Köyü'nde 158 çocuk tespit ettiklerini belirten Toy, "Güran ailesinden 50 küsur çocuk tespit ettik. Bir kısmı için mahkemeden tedbir kararları aldık. Narin olayında kayıp haberi alındığı andan itibaren köyde tüm çocuklara yönelik çalışmalar başlattık, yargılamayı da takip ettik" dedi. Toy, köydeki çocuklara yönelik tedbirlerin bakanlık personelince titizlikle uygulandığını anlattı.

Narin\'in akrabalarından 50 civarında çocuğa devlet acil müdahalede bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Narin Güran, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Narin'in akrabalarından 50 civarında çocuğa devlet acil müdahalede bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Sabri İnce:
    Kimi var çocuk sahibi olmak için maddi manevi bedel öder. Kimi var Allahın bedava verdiği çocuğunu katleder . Viçdanınız kadar ömrünüz olsun . ne diyeyim . 62 1 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    nari. davasi deniyorda kimse ne oldugunu bilmiyor devlet korumasina aldiniz cocuklari ileride memur edersiniz hepsini 23 17 Yanıtla
  • Erkan Durak:
    Çok iyi karar 12 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    kompile hepsi Hadim edilse kökten kapanirsi 2 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Narin'in akrabalarından 50 civarında çocuğa devlet acil müdahalede bulundu - Son Dakika
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