Narin\'in akrabalarından 50 civarında çocuğa devlet acil müdahalede bulundu

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.
Mahkemeden çıkan kararın yankıları sürerken soruşturmayla ilgili olarak dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Narin Güran'ın akrabalarından 50 civarında çocuğa devlet acil müdahalede bulundu.
Narin'in kuzenlerinden, huzuru veya refahı tehdit altında olduğu değerlendirilen bazı çocukların devlet korumasına alındığı öğrenildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Özge Aydiş Toy, çocukların ihmal ve istismarına karşı önlemleri araştıran Meclis komisyonuna önemli bilgiler verdi.
Narin'in cenazesinin bulunmasının ardından Tavşantepe Köyü'nde 158 çocuk tespit ettiklerini belirten Toy, "Güran ailesinden 50 küsur çocuk tespit ettik. Bir kısmı için mahkemeden tedbir kararları aldık. Narin olayında kayıp haberi alındığı andan itibaren köyde tüm çocuklara yönelik çalışmalar başlattık, yargılamayı da takip ettik" dedi. Toy, köydeki çocuklara yönelik tedbirlerin bakanlık personelince titizlikle uygulandığını anlattı.
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