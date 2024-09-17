Narin'in akrabasından bir garip paylaşım! Rol yaparak kısa film çekmişler - Son Dakika
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Narin'in akrabasından bir garip paylaşım! Rol yaparak kısa film çekmişler

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Devlet Su İşlerinde çalıştığı öğrenilen Narin Güran'ın akrabalarından Kurtuluş Güran'ın küçük kızın cansız bedeninin arandığı dönemde yanına iki kişiyi de alarak yarı kurgu içerikli bir kısa film çektiği ortaya çıktı.

17.09.2024 14:30
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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'la ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak küçük kızın kaybolmasının ardından akrabalarından Kurtuluş Güran'ın iki kişiyle çekip paylaştığı video yeniden dolaşıma girdi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALMIŞTI

Narin kaybolduktan sonra toplanan aile meclisindeki isimlerden biri olan, ayrıca Narin'i arama çalışmalarına da katılan amca Kurtuluş Güran savcılıktaki sorgusunun ardından adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Kurtuluş Güran, ifadesinde "arama çalışmalarında şüpheli bir duruma rastlamadığını" belirtmişti.

ROL YAPIP VİDEO ÇEKMİŞLER

Narin'i arama çalışmaları sürerken çekilen videoda ise Kurtuluş Güran ile iki kişinin daha rol yaparak Narin'in sağ salim bulunmasını diledikleri diyalog geçiyor. Videoda üç kişi arasında geçen konuşma şöyle:

  • Bu küçük kız hala bulunmamış. Bak, herkes seferber olmuş.
  • Biz de elimizden geleni yaptık kardeşim. İnşallah sağ salim bulunur, ailesine teslim edilir.
  • (Narin'in fotoğrafını tutan kişiye dönerek) Kardeş, hiçbir haber yok mudur?
  • Ağabey daha hiçbir haber yoktur valla.
  • Dilerim Allah'tan en kısa zamanda bulunur inşallah. O bizim de kardeşimizdir. İnşallah herkes elinden geleni yapar.
  • Kardeş, vicdanım hiç rahat değil.
  • Pala, bizim de vicdanımız rahat değil kardeşim. Elimizden gelen bu. Belki bununla vesile oluruz kardeşimize. Belki bulunur Pala, ha?
  • Ben de inanıyorum kardeşim. Güzel kalpli insanlar sayesinde bulunacak kardeşim.
  • Tabii bulunacak.

DERENİN DEBİSİNİ DE O MU YÜKSELTTİ?

Amca Kurtuluş Güran hakkında çarpıcı bir iddia da ortaya atıldı. DSİ'de çalıştığı öğrenilen Kurtuluş Güran'ın Narin'in bulunduğu deredeki suyun debisini yükselttiği öne sürüldü. Söz konusu iddiayı şarkıcı Gülben Ergen de gündeme taşıdı.

Narin\'in akrabasından bir garip paylaşım! Rol yaparak kısa film çekmişler

Narin Güran, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Narin'in akrabasından bir garip paylaşım! Rol yaparak kısa film çekmişler - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Hakan Yıldız:
    Bunlar komple oyuncu, zor çözülür o olay. 37 0 Yanıtla
  • Meryem Çam:
    İnsanoğlu Allah tan korkmazsa kuldan utanmazsa herseyi yapar 18 0 Yanıtla
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