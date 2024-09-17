Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'la ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak küçük kızın kaybolmasının ardından akrabalarından Kurtuluş Güran'ın iki kişiyle çekip paylaştığı video yeniden dolaşıma girdi.
Narin kaybolduktan sonra toplanan aile meclisindeki isimlerden biri olan, ayrıca Narin'i arama çalışmalarına da katılan amca Kurtuluş Güran savcılıktaki sorgusunun ardından adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Kurtuluş Güran, ifadesinde "arama çalışmalarında şüpheli bir duruma rastlamadığını" belirtmişti.
Narin'i arama çalışmaları sürerken çekilen videoda ise Kurtuluş Güran ile iki kişinin daha rol yaparak Narin'in sağ salim bulunmasını diledikleri diyalog geçiyor. Videoda üç kişi arasında geçen konuşma şöyle:
Amca Kurtuluş Güran hakkında çarpıcı bir iddia da ortaya atıldı. DSİ'de çalıştığı öğrenilen Kurtuluş Güran'ın Narin'in bulunduğu deredeki suyun debisini yükselttiği öne sürüldü. Söz konusu iddiayı şarkıcı Gülben Ergen de gündeme taşıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Narin'in akrabasından bir garip paylaşım! Rol yaparak kısa film çekmişler - Son Dakika
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