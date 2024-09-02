Narin Güran'ın Amcası Tutuklandı, Avukatından Kamuoyu Baskısına İtiraz - Son Dakika
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Narin Güran'ın Amcası Tutuklandı, Avukatından Kamuoyu Baskısına İtiraz

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Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın amcası Salim Güran, 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla tutuklandı. Avukatı Seda Toğrul, tutuklamanın hukuka aykırı olduğunu, Narin'e ait bir ceset bulunmadığını ve müvekkilinin kamuoyu baskısı nedeniyle tutuklandığını belirtti. Toğrul, tutuklama kararına itiraz edeceklerini duyurdu.

02.09.2024 19:13
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Diyarbakır'da Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili olarak tutuklanan amca Salim Güran'ın avukatı Seda Toğrul yaptığı açıklamada, "Ortada Narin'e ait bir ceset bulunmadığı halde kasten adam öldürmeden sevki hukuka aykırıdır. Müvekkilim masumdur.Müvekkilim sosyal medya başta olmak üzere kamuoyundaki yoğun baskı nedeniyle tutuklanmıştır." dedi.

NARİN'İN AMCASI TUTUKLANDI

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 13 gün önce kaybolan Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ederken, Türkiye'nin 1 numaralı gündem maddesi haline gelen olayda kritik bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan amca Salim Güran, "kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SALİM GÜRAN'IN AVUKATI: TUTUKLANMA İÇİN YETERLİ SOMUT DELİL YOK

Olayın 1numaraları şüphelisi olan Salim Güran'ın tutuklanmasına ilişkin avukatı Seda Toğrul açıklama yaptı. Tutuklama kararının hukuka aykırı olduğunu savunan Toğrul, söz konusu kararın tutuklama için yeterli olmadığını belirtti. Toğrul yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Müvekkilim Salim Güran'ın tutuklanmasına dayanak delil araçtaki DNA örneği ile WhatsApp yazışmalarını silmesi gerekçe gösterilmiştir. Bu tutuklanma için yeterli somut delil değildir.

"TUTUKLANMA HUKUKA AYKIRI BİR KARAR"

Yeğenin amcasının arabasına binmesi olağan bir durumdur. Kaldı ki DNA örneği materyalin cinsi ve bulunduğu yere göre 1 ay ile 6 ay kalabilmektedir. Kaldı ki Yargıtay 1. Ceza Dairesinin bu konuda emsal teşkil eden yerleşik içtihatları vardır. Ortada Narin'e ait bir ceset bulunmadığı halde kasten adam öldürmeden sevki hukuka aykırıdır.

"KAMUOYU BASKISI NEDENİYLE TUTUKLANDI"

Müvekkilim masumdur. Bu maddi gerçek gerek soruşturma gerekse kovuşturma aşamasında muhakkak açığa çıkacaktır. Müvekkilim sosyal medya başta olmak üzere kamuoyundaki yoğun baskı nedeniyle tutuklanmıştır. Tutuklama kararına adli kontrol şartıyla serbest kalması yönünde itirazda bulunacağız. Masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı kapsamında bu açıklama zorunluluğu doğmuştur. Gizlilik kararı olması nedeni ile şimdilik bunu söyleyebiliriz."

Narin Güran\'ın Amcası Tutuklandı, Avukatından Kamuoyu Baskısına İtiraz

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Son Dakika 3.Sayfa Narin Güran'ın Amcası Tutuklandı, Avukatından Kamuoyu Baskısına İtiraz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Emin Erol: avukat haklı ceset olmayan yerde tutuklama olmaz kanuna aykırı 35 26 Yanıtla
  • Çelikk: Kızımız Nerede Peki 42 1 Yanıtla
  • Şaban Yıldırım: Delil varsa tutukla yoksa şal farklı bir nedenden ötürü tutuklandıysa açıklama yap 37 6 Yanıtla
  • Gursel kalen: Sanki olayı saptırıp başka yönlere çeviriyorlar. Katil bu güne kadar mutlaka bulunmalıydı kızımızda mutlaka bulunmalıydı. Burnuma kötü kokular geliyor. Kuran kursu ve görevliler yeterli sorgulanırsa olay aydınlatılır diye düşünüyorum. İnşallah sağ selim bulunur.???? 20 15 Yanıtla
  • Seyithan Koç: bizde amcasının sucsuz olmasını istiyoruz bir amcanın bu sucu işlemesini icime sindiremiyorum eyer işlemişse dünyanın sonu demektir 28 3 Yanıtla
  • Veysi Karaman: varsa öyle bir şey idam !!! 25 1 Yanıtla
  • Duran Çalık: Kanıtsız şekilde tutuklama yapılması doğru değil buna karar verenler kesinlikle doğruluğu kesinleşmemiş bir şeye hüküm vermesi adaletsiz bir durumdur 10 8 Yanıtla
  • Murat Kılıç: tutuklama talebi şüphe üzerine tutuklanmasaydı kendisine ya kendisi zarar verecekti yada halk 9 6 Yanıtla
  • İlyas Sarı: Amcası gercekten böyle bir şey yaptiysa kendimi. bu ülkede hiç bir zaman güvende hissetmeyecegim artik en yakinimdan bile süphelenecegim.insaallah yapmamıştır 13 2 Yanıtla
  • mert çelik: idam kaldırılmasaydı bınlerce insan ölmezdi 0 0 Yanıtla
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