Narin Güran\'ın Amcası Tutuklandı, Avukatından Kamuoyu Baskısına İtiraz

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Yağmurdan korunmak için balkonun altında duran iki kişiye ateş açıldı: Bir ölü

Diyarbakır'da Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili olarak tutuklanan amca Salim Güran'ın avukatı Seda Toğrul yaptığı açıklamada, "Ortada Narin'e ait bir ceset bulunmadığı halde kasten adam öldürmeden sevki hukuka aykırıdır. Müvekkilim masumdur.Müvekkilim sosyal medya başta olmak üzere kamuoyundaki yoğun baskı nedeniyle tutuklanmıştır." dedi.

NARİN'İN AMCASI TUTUKLANDI

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 13 gün önce kaybolan Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ederken, Türkiye'nin 1 numaralı gündem maddesi haline gelen olayda kritik bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan amca Salim Güran, "kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SALİM GÜRAN'IN AVUKATI: TUTUKLANMA İÇİN YETERLİ SOMUT DELİL YOK

Olayın 1numaraları şüphelisi olan Salim Güran'ın tutuklanmasına ilişkin avukatı Seda Toğrul açıklama yaptı. Tutuklama kararının hukuka aykırı olduğunu savunan Toğrul, söz konusu kararın tutuklama için yeterli olmadığını belirtti. Toğrul yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Müvekkilim Salim Güran'ın tutuklanmasına dayanak delil araçtaki DNA örneği ile WhatsApp yazışmalarını silmesi gerekçe gösterilmiştir. Bu tutuklanma için yeterli somut delil değildir.

"TUTUKLANMA HUKUKA AYKIRI BİR KARAR"

Yeğenin amcasının arabasına binmesi olağan bir durumdur. Kaldı ki DNA örneği materyalin cinsi ve bulunduğu yere göre 1 ay ile 6 ay kalabilmektedir. Kaldı ki Yargıtay 1. Ceza Dairesinin bu konuda emsal teşkil eden yerleşik içtihatları vardır. Ortada Narin'e ait bir ceset bulunmadığı halde kasten adam öldürmeden sevki hukuka aykırıdır.

"KAMUOYU BASKISI NEDENİYLE TUTUKLANDI"

Müvekkilim masumdur. Bu maddi gerçek gerek soruşturma gerekse kovuşturma aşamasında muhakkak açığa çıkacaktır. Müvekkilim sosyal medya başta olmak üzere kamuoyundaki yoğun baskı nedeniyle tutuklanmıştır. Tutuklama kararına adli kontrol şartıyla serbest kalması yönünde itirazda bulunacağız. Masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı kapsamında bu açıklama zorunluluğu doğmuştur. Gizlilik kararı olması nedeni ile şimdilik bunu söyleyebiliriz."