Narin\'in amcasıyla ilgili yeni detay! Telefonundaki tüm kayıtları silmiş

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Diyarbakır'da günler önce kaybolan Narin Güran'ın gözaltına alınan amcasının telefonundaki özel bir uygulamayla tüm mesajları ve arama kayıtlarını sildiği ortaya çıktı.

NARİN'İN MUHTAR OLAN AMCASI GÖZALTINDA

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kayıplara karışan Narin Güran, o tarihten itibaren adeta sırra kadem bastı. Günlerdir devam eden arama çalışmalarından şu ana kadar bir sonuç çıkmadı. Küçük kızı bulmak için her ihtimali değerlendiren ekipler, Narin'in amcası olan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı S.G.'yi gözaltına aldı.

TELEFONUNDAKİ TÜM MESAJ VE ARAMA KAYITLARINI SİLMİŞ

Amca S.G.'nin Narin'in kaybolmasının ardından telefonun 1 saat boyunca kapalı olduğu ve bu nedenle gözaltına alındığı öğrenilirken, dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Halk Tv'de yer alan habere göre, amca S.G'nin telefonunda tüm mesaj ve arama kayıtlarını silmek için özel bir uygulama kullandığı tespit edildi.

DNA'LAR UYUŞTU

Narin'in anne ve babasından alınan DNA örneklerinin şüpheli ile karşılaştırılmasından çıkan sonuçlar beklenirken yeni bir gelişme yaşandı. Amcaya ait aracın koltuğunda bulunan DNA ile Narin Güran'ın kıyafetleri ve battaniyesinden alınan DNA örneği aynı çıktı.

AĞABEYİ SERBEST BIRAKILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde, Narin'in 18 yaşındaki ağabeyi E.G. de gözaltına alınmış, kolundaki ısırık izi nedeniyle İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü. Yapılan incelemede ısırık izinin Narin'e ait olmadığı tespit edilince E.G. serbest bırakılmıştı.