Narin'in amcasıyla ilgili yeni detay! Telefonundaki tüm kayıtları silmiş - Son Dakika
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Narin'in amcasıyla ilgili yeni detay! Telefonundaki tüm kayıtları silmiş

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan Narin Güran'ın amcası olan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı S.G.'nin gözaltına alındığı ortaya çıktı. Amca S.G.'nin telefonunda özel bir uygulama kullanarak tüm mesaj ve arama kayıtlarını sildiği belirlendi. Ayrıca, Narin'in amcasına ait araçta bulunan DNA ile Narin'in kıyafetlerinden alınan DNA örneği aynı çıktı.

31.08.2024 23:18  Güncelleme: 23:29
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Diyarbakır'da günler önce kaybolan Narin Güran'ın gözaltına alınan amcasının telefonundaki özel bir uygulamayla tüm mesajları ve arama kayıtlarını sildiği ortaya çıktı.

NARİN'İN MUHTAR OLAN AMCASI GÖZALTINDA

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kayıplara karışan Narin Güran, o tarihten itibaren adeta sırra kadem bastı. Günlerdir devam eden arama çalışmalarından şu ana kadar bir sonuç çıkmadı. Küçük kızı bulmak için her ihtimali değerlendiren ekipler, Narin'in amcası olan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı S.G.'yi gözaltına aldı.

Narin'in amcasıyla ilgili yeni detay! Telefonundaki tüm kayıtları silmiş

TELEFONUNDAKİ TÜM MESAJ VE ARAMA KAYITLARINI SİLMİŞ

Amca S.G.'nin Narin'in kaybolmasının ardından telefonun 1 saat boyunca kapalı olduğu ve bu nedenle gözaltına alındığı öğrenilirken, dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Halk Tv'de yer alan habere göre, amca S.G'nin telefonunda tüm mesaj ve arama kayıtlarını silmek için özel bir uygulama kullandığı tespit edildi.

Narin'in amcasıyla ilgili yeni detay! Telefonundaki tüm kayıtları silmiş

DNA'LAR UYUŞTU

Narin'in anne ve babasından alınan DNA örneklerinin şüpheli ile karşılaştırılmasından çıkan sonuçlar beklenirken yeni bir gelişme yaşandı. Amcaya ait aracın koltuğunda bulunan DNA ile Narin Güran'ın kıyafetleri ve battaniyesinden alınan DNA örneği aynı çıktı.

Narin'in amcasıyla ilgili yeni detay! Telefonundaki tüm kayıtları silmiş

AĞABEYİ SERBEST BIRAKILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde, Narin'in 18 yaşındaki ağabeyi E.G. de gözaltına alınmış, kolundaki ısırık izi nedeniyle İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü. Yapılan incelemede ısırık izinin Narin'e ait olmadığı tespit edilince E.G. serbest bırakılmıştı.

Narin\'in amcasıyla ilgili yeni detay! Telefonundaki tüm kayıtları silmiş

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Son Dakika 3.Sayfa Narin'in amcasıyla ilgili yeni detay! Telefonundaki tüm kayıtları silmiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Tolga Arslanoğlu: Amca ile anne arasında bir ilişki olabilir ve bu durumu narin görmüş olabilir. Sonu pek iyi görünmüyor. İnşallah yanlış düşünüyorumdur 61 5 Yanıtla
  • Aa: sonuçta yegeni delil olabilir ancak yetmez.makul bir şüphe.yegen defalarca araca binmiş olabilir 6 1 Yanıtla
  • Atilla Avan: şu testisi su yolunda kırılıt 0 0 Yanıtla

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