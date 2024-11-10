Narin'in babası açık açık katili söyledi: "Mahkemede o hariç herkes ağladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Narin'in babası açık açık katili söyledi: "Mahkemede o hariç herkes ağladı

Narin\'in babası açık açık katili söyledi: "Mahkemede o hariç herkes ağladı

Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran cinayetine ilişkin görülen davanın ardından ilk kez konuşan baba Arif Güran, itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın duruşma salonundaki haline dikkat çekti. Arif Güran, "Nevzat Bahtiyar duruşma salonunda robot gibiydi. Nevzat hariç herkes ağladı. Benim kızımı Nevzat katletti. 3 gün orada salonun yüzde 80'i ağlarken o adamın gözleri bile dolmadı. Demek ki bu acımasız bir insandır." ifadelerini kullandı.

10.11.2024 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti 4 sanığın tutukluluk hallerinin devamına, duruşmayı 26 aralık Perşembe günü saat 09.00'a ertelemeye karar verdi.

NARİN'İN BABASI DURUŞMANIN ARDINDAN İLK KEZ KONUŞTU

Mahkemenin ardından baba Arif Güran ilk kez konuştu. A Haber'e açıklama yapan Güran, duruşmada herkesin ağladığını sadece Nevzat Bahtiyar'ın ağlamadığını, Narin'i de onun katlettiğini düşündüğünü söyledi. Arif Güran şu ifadeleri kullandı: "Mahkemeye elimden geldiğince katılmaya çalışıyorum. Dikkatimi çeken 2 husus oldu. Buradaki ilk husus... İddianamede diyor ki; Hüseyin Güran, Arif Güran, Salim Güran ve Fuat Güran evinin arasında kaybolmuştur. Kızımın son görüldüğü yer samanların orasıdır. Sol taraf Hüseyin Güran'ın evi, arka taraf Salim Güran'ın evi ve 500 metre ileride de Fuat Güran'ın evi var.

Narin'in babası açık açık katili söyledi: Mahkemede o hariç herkes ağladı

"İDDİANAMEDE NEVZAT BAHTİYAR HAYALET GİBİ"

Nevzat Bahtiyar, kendi ifadesinde 'Benim patikadan uzaklığım 50-60 metre' dedi. Senin ile Arif'in evi kaç metre dendiğinde ise '30 metre' dedi. Bazı insanlar ya görmek istemiyor, ya da yalanlarına devam etmek istiyorlar. Benim evim Nevzat ile 30 metre ise bu patika ile bu evin arası nasıl iddianamede yok. Şu an iddianamede Nevzat Bahtiyar bir hayalet gibi...

Narin'in babası açık açık katili söyledi: Mahkemede o hariç herkes ağladı

"BENİM KIZIMI NEVZAT KATLETTİ"

Nevzat Bahtiyar duruşma salonunda robot gibiydi. Nevzat hariç herkes ağladı. Benim kızımı Nevzat katletti. Benim kızım hakkında kimse yorum yapamaz. Kızım hakkında yorum yapınca kendimden geçtim.

Narin'in babası açık açık katili söyledi: Mahkemede o hariç herkes ağladı

"HERKES AĞLARKEN NEVZAT'IN GÖZLERİ BİLE DOLMADI"

Ben ailemden şüphelenmem. Ancak devlet şüphelenmiş ve cezaevine atmışsa cezasını çekecek. Ancak suçu yoksa devlet onu bırakacak ki ben onunla yaşayayım. İnsan Allah'tan korkar. Bugüne kadar yüzlerce röportaj verdim. Bir gün bile Nevzat'ın namusu hakkında kötü laf söylemedim. Ancak o insan 3 gün orada salonun yüzde 80'i ağlarken o adamın gözleri bile dolmadı. Demek ki bu acımasız bir insandır."

Narin Güran, Diyarbakır, 3-sayfa, Mahkeme, Güncel, Hukuk, Yaşam, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Narin'in babası açık açık katili söyledi: 'Mahkemede o hariç herkes ağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:55 RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, 0-0 berabere kaldı RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, 0-0 berabere kaldı
20:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çankaya Köşkü’nü de Külliye’yi de kullanmaya devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çankaya Köşkü'nü de Külliye'yi de kullanmaya devam edeceğiz
19:01 Erdoğan’dan Kabine sonrası “kayyum“ mesajı: Türkiye’nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok Erdoğan'dan Kabine sonrası "kayyum" mesajı: Türkiye'nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok
17:16 TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan “Öcalan“ açıklaması: Atılacak adımlar Türkiye’yi rahatlatır TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan "Öcalan" açıklaması: Atılacak adımlar Türkiye'yi rahatlatır
16:48 Netanyahu’nun özel kalem müdürüne şantaj suçlaması Netanyahu'nun özel kalem müdürüne şantaj suçlaması
15:14 Narin davasında “cumartesi“ detayı tv100 muhabiri açıkladı Narin davasında "cumartesi" detayı! tv100 muhabiri açıkladı
15:01 Polis oldu, babasının katilini 25 yıl sonra yakaladı Polis oldu, babasının katilini 25 yıl sonra yakaladı
14:25 Merve Aydın, Survivor’a doymadı: 10 kere de olsa 10 kere giderim Merve Aydın, Survivor'a doymadı: 10 kere de olsa 10 kere giderim
14:07 İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ı zora sokan soru: O böcekler suda yaşamaz, nasıl oldu İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ı zora sokan soru: O böcekler suda yaşamaz, nasıl oldu?
14:03 Tesisatçıya ait kimyasal yüklü araç infilak etti: Ortalık savaş alanına döndü Tesisatçıya ait kimyasal yüklü araç infilak etti: Ortalık savaş alanına döndü
13:59 Ankaralı Turgut’un sağlık durumu hakkında kızından yeni açıklama Ankaralı Turgut'un sağlık durumu hakkında kızından yeni açıklama
13:54 Sondaj çalışmaları başladı Her an yeni bir müjde gelebilir Sondaj çalışmaları başladı! Her an yeni bir müjde gelebilir
13:49 Türkiye Havalimanlarında yolcu sayısı 198 milyonu aştı Türkiye Havalimanlarında yolcu sayısı 198 milyonu aştı
13:41 Narin Güran duruşmasında mahkeme başkanı üzerindeki cübbeyi çıkardı Narin Güran duruşmasında mahkeme başkanı üzerindeki cübbeyi çıkardı
13:39 Yedieminde büyük değişiklik Sahipleri almazsa devlet satışa çıkaracak Yedieminde büyük değişiklik! Sahipleri almazsa devlet satışa çıkaracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2024 21:07:04. #1.12#
SON DAKİKA: Narin'in babası açık açık katili söyledi: "Mahkemede o hariç herkes ağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.