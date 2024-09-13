Narin'in babası canlı yayında açık açık isim verdi: Nevzat Bahtiyar'ın öldürdüğünü düşünüyorum - Son Dakika
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Narin'in babası canlı yayında açık açık isim verdi: Nevzat Bahtiyar'ın öldürdüğünü düşünüyorum

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Diyarbakır'da Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan baba Arif Güran katıldığı canlı yayında, itirafçı Nevzat Bahtiyar'dan şüphelendiğini söyledi. Arif Güran, ''Niye kızımın yerini bildiği halde söylemiyor. Ben artık Nevzat Bahtiyar'ın para için çocuğumu öldürdüğünü düşünüyorum. Nevzat Bahtiyar abimi suçluyorsa eğer kendisi neden gidip jandarmaya söylemiyor. Bir insan eşine güvenmiyorsa yaşayamaz. 20 yıldan fazla ömür geçirdik. Güvenmesem boşanırdım'' dedi.

13.09.2024 22:14
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Diyarbakır'da Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınıp serbest bırakılan baba Arif Güran, katıldığı canlı yayında Nevzat Bahtiyar'ın ismini verdi. Arif Güran, "Niye kızımın yerini bildiği halde söylemiyor. Ben artık Nevzat Bahtiyar'ın para için çocuğumu öldürdüğünü düşünüyorum. Nevzat Bahtiyar abimi suçluyorsa eğer kendisi neden gidip jandarmaya söylemiyor." ifadelerini kullandı.

BABA ARİF GÜRAN, İSİM VERDİ

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Kur'an kursuna gittikten sonra bir daha haber alınamayan, 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında bulunan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, baba Arif Güran şüphelendiği ismi söyledi. 22 kişiyle birlikte gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Arif Güran, CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada, amca Salim Güran'ın 200 bin TL para teklifi karşılığında cesedi kaldırdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'dan şüphelendiğini söyledi.

Narin'in babası canlı yayında açık açık isim verdi: Nevzat Bahtiyar'ın öldürdüğünü düşünüyorum

"NEVZAT BAHTİYAR'IN PARA İÇİN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYORUM"

Arif Güran, "Bir baba olarak Narin'e ne olduğunu bilsem ben yaşamam. Olay olduktan sonra Nevzat her akşam bu evime geliyor, eli bile titremiyor. Niye kızımın yerini bildiği halde söylemiyor. Ben artık Nevzat Bahtiyar'ın para için çocuğumu öldürdüğünü düşünüyorum. Hiçbir şey olmamış gibi yanıma geliyorsa ne desem bilmiyorum. Bu kadar cani bir insan. Bu süreç devam ediyor. Oğlum ilk günde gözaltına alındı bırakıldı, o zaman da ben gitmedim şu anda da gitmiyorum. Şu an hiçbir yakınımın yanına gitmiyorum." dedi.

Arif Güran, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bir insan gelip benim yanımda oturup beni teselli etti, gözü bile kırpmadı ben o insandan her şeyi beklerim. Nevzat Bahtiyar'ın bize verdiği arabayı biz başka bir galerici arkadaşımıza sattık. 2 yıllık bir süreç. Bu araç kaza geçirdi. Kaza yapan kişi bir anlaşmayla galericinin yanına geldi ve beni çağırdı gittim. 'Anlaşalım, davadan vazgeçeceğim' dedi. 2 ay süre istedim. Abimi eniştemi ve iki komşumu aradım konuştuk. 'Ben vermiyorum ev yapıyorum' dedi. 'Sen haksızsın 40 bin sen vereceksin' dendi Nevzat'a. Nevzat bu para için bu kini tutmuşsa ne diyebilirim. Bu olayı kapattık zannettim kapanmamış.

Narin'in babası canlı yayında açık açık isim verdi: Nevzat Bahtiyar'ın öldürdüğünü düşünüyorum
Nevzat Bahtiyar

"SALİM GÜRAN'LA HUSUMETİM YOK"

Salim Güran'la husumet olacak bir konu yok. Kardeşiz. Normal çekirdek bir aile nasıl yaşıyorsa biz de öyle yaşıyoruz. Bütün hesap kitap onun elinde. Devlet onu bu gözle almışsa, devlet belgelerle bunu böyle derse benim diyecek bir şeyim yok. Bir kardeş gözüyle baktığımda inanamıyorum.

"EŞİME GÜVENMESEM BOŞARDIM"

Devlet gözüyle bakınca bir sürü belge var. Devlet dedikten sonra ne diyebilirim. Bir anne nasıl evladına kıyar. Böyle bir dünya mı var. Hangi çağda yaşıyoruz. Bir insan eşine güvenmiyorsa yaşayamaz. 20 yıldan fazla ömür geçirdik. Güvenmesem boşanırdım.

Narin'in babası canlı yayında açık açık isim verdi: Nevzat Bahtiyar'ın öldürdüğünü düşünüyorum

"NARİN'E BİRKAÇ DEFA PARA VERMİŞ"

Narin bana anlatmadı ama duyduğuma göre Narin'e birkaç kuruş birkaç defa para vermiş. Çocuklarımın böyle bir paraya ihtiyacı yok. Nevzat Bahtiyar'ın ve annesinin suyu yok. Evi yamaçta olduğu için ona hat gelmiyor. O insanın suyu benim evimden gidiyor. Muhtar kimdir ki milleti tehdit etsin. Muhtar sabahtan akşama kadar tarlalarla uğraşıyor.

"NEVZAT BAHTİYAR NEDEN GİDİP JANDARMAYA SÖYLEMİYOR?"

Nevzat Bahtiyar abimi suçluyorsa eğer kendisi neden gidip jandarmaya söylemiyor? Her yer jandarma dolu. Olay günü çoğumuz köyde değildik. Salim Güran'ın arabası değil Fuat Güran'ın arabası. Salim'le Nevzat'ın ilişkisi normaldi.

Narin\'in babası canlı yayında açık açık isim verdi: Nevzat Bahtiyar\'ın öldürdüğünü düşünüyorum

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Son Dakika 3.Sayfa Narin'in babası canlı yayında açık açık isim verdi: Nevzat Bahtiyar'ın öldürdüğünü düşünüyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Mustafa Hekimoglu: Narin'in babası da Narin'in amcasını koruyor. Nevzat da Nevzat.. Yahu adam işçisi Ramazan'a telefonda "kız öldümü" diye sormuş. Bu ses kaydından sonra herkesin bu muhtar Salim'i korumasına anlam veremiyorum. Nevzat öldürmüş olsa bile emri veren belli; muhtar Salim, Nari'nin amcası. Bu adam hala niçin herkes tarafından korunuyor? 255 10 Yanıtla
  • ferhat eser: ortaklaşa bir şekilde narin yavru katledilmiş amca nevzat anne vs bu olay 2 ci Susurluk olayı bence hepsi müebbet alır inşallah kazdıkça daha çok şeyler çıkacak bunlardan öyle görünüyor 175 8 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz: Bu olay sıktı artık. Polat olayını unutmadık 116 37 Yanıtla
  • Ramazan Çoban: bı işin sonunda narin intihar etti denilirse şaşmayın 133 11 Yanıtla
  • Necdet Kır: bu olayda bence bazıları birilerini koruyor gibi olay itirafçının üstüne yonleniyor gibi gözüküyor ama farklı şeyler olduğu kesin 113 5 Yanıtla
  • Emrah Hanlioglu: Olay iyice magazinlesti ve biktirdilar artik, ulkenin tum gundemleri ortbas ediliyor, ekonomi, siyaset, dis politika.. Noldu gazze konusuyordunuz israil diyordunuz hic esamesi okunmuyor nasil bir ulke olduk ya biz 86 14 Yanıtla
  • Şeref Yazıcıoğlu : Bu işte ağabeyin açıkladığı gibi dış güçler var. Türkiye’nin gündeminden uzaklaşmak için 34 19 Yanıtla
  • Çelikk: Neden Olmasın Şüpheli Çok 34 13 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir: He he sen kendini avut Biraz daha bekle sonuç belli olur 34 1 Yanıtla
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