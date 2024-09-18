Narin\'in boyun bölgesinde kanama vardı! İşte \'Histopatoloji\' raporunun ayrıntıları

3.Sayfa

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde, 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Adli Tıp tarafından yapılan incelemede Narin'in 'boğularak öldürüldüğü' tespit edildi.

BOYUN BÖLGESİNDE KANAMA VAR

Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Patoloji birimi tarafından hazırlanan Narin'in Histopatoloji raporunun detayları da ortaya çıktı. Raporda, Patoloji bölümüne gönderilen Narin'in bedenine ait bölümlerin birçok yerinde çürüme ve sıvılaşma meydana geldiği görüldüğü belirtildi. Ancak Narin'in boyun bölgesinden çıkan sonuç dikkat çekiyor. Raporda Narin'in incelenen boyun ön kas gruplarında: Ağır otolitik kas segmentleri arasında sitoplazmik sınırları seçilemeyen kümelenmiş eritrosit benzeri alanlar (kanama) olduğu yazılıyor.

PEKİ BU NE ANLAMA GELİYOR?

Habertürk'te yer alan habere göre; ortaya çıkan bu raporu değerlendiren Adli Tıp ve Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Sadık Toprak, Narin'in boynunda kanama olduğunu ve bunun da Narin'in boğularak öldürüldüğü anlamını taşıdığını ifade etti. Neyle ve nasıl boğulduğu konusunda ayrıntılı otopsi raporunu görmenin faydalı olacağını belirten Toprak, "Muhtemelen elle boğulduğunu düşünüyorum. Bu tür çocuk ölümlerinde genellikle katil ellerini kullanır. Çünkü karşısındaki güçsüz bir çocuk var" dedi.

91 BULGU İNCELEMEDE

Narin'in çıkan Histopatoloji raporu, İstanbul Adli Tıp Kurumu Otopsi bölümüne de gönderildi. Ayrıca İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda, Narin'in cansız bedeni üzerinden alınan 91 ayrı bulgunun detaylı bir şekilde incelendiği; önümüzdeki hafta, detaylı adli tıp raporunun tamamlanması beklendiği öğrenildi.

ARAÇ İÇİNDE Mİ ÖLDÜRÜLDÜ?

Narin'le ilgili ortaya çıkan DNA izleri, cinayetin işlendiği yerle ilgili bilgiler vermeye başladı. Narin'e ait DNA'ların amca Salim'in ellerinde, araç direksiyonunda ve aracın ön koltuğunda çıkması, cinayetin araç içinde işlendiği ihtimalini de güçlendirdi. Bir diğer ihtimal ise amca, Narin'i hemen araca yakın bir yerde boğarak öldürdü. Öldürür öldürmez Narin'i battaniyeye sarıp aracın içine koydu. Salim'in eline bulaşan sıvılar da araç içine bulaştı. Yetkililer Narin'in araç içinde öldürülme olasılığı üzerinde de duruyor.

NARİN NE GÖRDÜ?

"Narin neden öldürüldü" sorusu halen yanıtını bekliyor. Eldeki bulgulara göre Narin'i amca Salim Güran'ın öldürdüğü düşünülüyor. Narin, görmemesi gereken bir şey gördüğü için öldürüldüğü ihtimali üzerinde duran yetkililer, Narin ne gördü konusunda çalışmalarını detaylandırıyor.

SALİM'İ YENGE HEDİYE İLE Mİ GÖRDÜ?

Öne çıkan iddialardan biri de Narin'in amcası Salim ile yengesi Hediye Güran'ın ilişkisine şahit olduğu yönünde. Narin'in bunu babasına söyleyeceğini demesi üzerine, amca Salim'in ani gelişen olayda Narin'i boğarak öldürdüğü ihtimali de akıllarda yer alıyor.