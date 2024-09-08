Narin\'in cansız bedeninin bulunduğu nokta böyle görüntülendi

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın (8), arama çalışmalarının 19'uncu gününde köye yaklaşık 2 kilometre mesafede Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulundu. Narin'in acı haberi Türkiye'yi ayağa kaldırırken Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'nun kahreden detayları vermesinin ardından 8 yaşındaki kızın cansız bedeninin bulunduğu Eğertutmaz Deresi'ndeki nokta da görüntülendi.

DİYARBAKIR'DA KAYBOLDU

Olay, 21 Ağustos'ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kur'an kursuna giden Narin Güran, çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aradı. Köylülerle yapılan aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, aynı gün saat 20.00 sıralarında jandarma karakoluna giderek kızının kayıp olduğunu bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye Bağlar Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerinden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekiplerin 19'uncu günde yürüttüğü arama çalışmalarında, Eğertutmaz Deresi'nde Narin'in cansız bedenine ulaşıldı. Mahalleye giriş çıkışlar yasaklanırken, Narin'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

NARİN'İN BULUNDUĞU NOKTA GÖRÜNTÜLENDİ

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, Narin'in cansız bedeninin bulunmasına ilişkin kahreden detaylar verdi. Zorluoğlu "Öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konup dere kenarına getirildiği, suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır" dedi. Vali Zorluoğlu'nun açıklamaları sonrasında 8 yaşındaki kızın cansız bedeninin bulunduğu Eğertutmaz Deresi'ndeki nokta da görüntülendi.