Kahreden fotoğraf! Narin'in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı ortaya çıktı - Son Dakika
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Kahreden fotoğraf! Narin'in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı ortaya çıktı

Kahreden fotoğraf! Narin\'in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı ortaya çıktı

Minik Narin'in cansız bedeni 8 Eylül'de Tavşantepe Mahallesi'ndeki Eğertutmaz Deresi'nde çuvala konulmuş ve üzeri taşla kapanmış halde bulunmuştu. Türkiye'yi kahreden olayda minik Narin'in cansız bedenine ulaşıldığı ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

16.09.2024 02:05
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Narin cinayetinde tutuklanan itirafçı Nevzat Bahtiyar, küçük kızın cansız bedenini Eğertutmaz deresine götürdüğünü ve üzerine büyük bir taş koyduğunu itiraf etmişti. Tüm Türkiye'nin kahrolduğu o ana ilişkin görüntülere ulaşıldı.

CİNAYETTEKİ SIR PERDESİ HENÜZ ARALANMADI

Narin Güran cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan tutuklu amca Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yenge Güran'ın 21 Ağustos'ta saat 15.15'ten sonra evine kısa aralıklarla 2 kez gidip geldiği tespit edilmişti. Yetkililer Hediye Güran o evde şahit olduklarını anlatırsa gerçekler gün yüzüne çıkar yorumunda bulunmuştu. Narin Güran'ın amcası Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran, 13 Eylül'de gözaltına alınmıştı. Öte yandan Hediye Güran'ın tutuklanan eşi Fuat Güran, Narin'in DNA'sının çıktığı Salim Güran'ın aracının asıl sahibi olduğu belirlenmişti.

SORUŞTURMANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN SAHTE İHBAR YAPTILAR

Hediye Güran'ın gözaltına alınmasının ardından bugün Güran ailesinin akrabaları İ.K. ve Ş.K. de gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin arama çalışmaları devam ederken, soruşturmanın seyrini değiştirmek için sahte ihbarlarla, görevlileri farklı yerlere yönlendirdikleri ve verdikleri ifadelerinin çeliştiği belirtilmişti.

Narin'in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı! Türkiye'yi kahreden haber böyle gelmiş

NARİN'İN DEREDEN ÇIKARILMA ANI ORTAYA ÇITKI

Narin Güran cinayeti soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar, minik Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz deresine götürdüğünü ve üzerine büyük taşlar yerleştirdiğini itiraf etmişti. Bahtiyar'ın ifadelerini doğrulayan fotoğraflara bu akşam saatlerinde ulaşıldı. Minik Narin'in cansız bedeninin Eğertutmaz deresinden çıkarılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'na bağlı sualtı ekiplerinin, Narin'in çuval içerisindeki cansız bedeninin dereden çıkarılma anı ve üzerine konulan büyük taşlar dikkat çekti.


Narin'in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı! Türkiye'yi kahreden haber böyle gelmiş

SALİM GÜRAN'IN İŞÇİSİ, 'DAHA ÖLMEMİŞ' İFADESİNİN GEÇTİĞİ KONUŞMAYI YİNE HATIRLAMADI

Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan ve 'Suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmek'ten tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilip adli kontrolle serbest bırakılan, ardından tekrar gözaltına alınıp bu kez tutuklanan R.A.'nın son savcılık ifadesi ortaya çıktı.

SORULARA KARŞI R.A.'NIN VERDİĞİ CEVAPLAR

Olay gününü anlatan R.A., "Ben 21/08/2024 günü Salim Güran'ı ilk olarak saat 07.00 civarlarında Batıkarakoç tarafındaki mısır tarlasında gördüm. Bir süre yanımızda durduktan sonra ayrıldı. Daha sonra ise yine aynı gün Batıkarakoç'taki aynı tarlaya saat 14.00-14.30 arasında tekrardan geldi. Tarlada birlikte oturup çay içiyorduk. Hatta Salim Güran, babam Mehmet Selim Atasoy'u da arayarak tarlaya çağırdı. Bir süre sonra da babam Mehmet Selim Atasoy yanımıza geldi. Bir süre hep birlikte oturduktan sonra babam saat 16.00-16.30 sıralarında Çarıklı yolundaki diğer tarlaya gitti. Biz ise Salim Güran ile beraber bir süre daha Batıkarakoç tarafındaki tarlada birlikte oturduk. Hatırladığım kadarıyla saat 17.00 sıralarında Salim Güran üzerini değiştireceğini söyleyerek yanımdan ayrılarak ikametine gittiğini söyledim" dedi.

Narin'in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı! Türkiye'yi kahreden haber böyle gelmiş

SAVCILIK 'NEDEN DEĞİŞTİRDİ' DİYE SORDU

R.A.'nın Salim Güran gidip üstünü değiştirdi demesi üzerine savcı, "Salim Güran'ın üzerini neden değiştirdiğini biliyor musunuzö diye sordu. R.A. soruya "Ben tarlada fıskiyelerle uğraşıyordum. Salim Güran da kendisi de fıskiyelerin tamiriyle ya da sulamayla uğraşmayı düşündüğünden üzerini değiştirmeye gitmişti. Salim Güran yaklaşık yarım saat sonra üzerini değiştirip tekrar yanıma yani Batıkarakoç tarafındaki mısır tarlasına geldi. Ben de o sırada işimi bitirmiştim. Kısa bir süre sonra babam Mehmet Selim Atasoy da işini bitirerek yanıma geldi. Babam da gelince benden yemek hazırlamamı istedi. Yemeği hazırladım. Ben, Salim Güran ve babam yemeğimizi yedik. Hatırladığım kadarıyla saat 19.30-20.00 sıralarında Salim Güran'ın telefonu çaldı. Arayan kişi Salim Güran'a Narin Güran'ın kayıp olduğunu söyledi. Salim Güran da babam ile birlikte arabaya binerek uzaklaştı. Hatta kısa bir süre gittikten sonra bana seslenerek el fenerini unuttuğunu söyleyerek el fenerini istedi. Ben de hemen hızlıca, koşarak götürdüm" dedi.

SAVCILIK ÇELİŞKİYİ SORDU

Savcı, Salim Güran'ın tarladaki çalışmalara yardım etme amacıyla kıyafetini değiştirmeye gittiği beyanına karşın, kendisinin Salim Güran yanlarına tekrar geldiğinde çalışmaların bitmiş olması ve yemek hazırladıkları beyanı arasındaki çelişkiyi R.A. ya sordu.

R.A. "Yukarıda dediğim gibi Salim Güran geri geldiğinde hem babam hem de ben işlerimizi bitirmiştik. Salim Güran yanımıza geldikten sonra kendisi tarlada herhangi bir iş yapmadı diye cevapladı. R.A.'ya, Tavşantepe Mahallesi'nde çalıştığı Salim Güran'a ait tarlalarda kaçak elektrik kullanıldığına dair bir bilgisi olup olmadığı da soruldu.

Narin'in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı! Türkiye'yi kahreden haber böyle gelmiş

R.A. "Ben sucu olduğum için sadece sulama işiyle uğraşıyorum. Vanaları açıp kapatıyorum. Benim böyle bir durumla alakalı kesinlikle bir bilgim yoktur. Haberim yoktur. Tarlalarda kaçak elektrik kullanmak amacıyla böyle bir kaçak elektrik cihazına benzer bir şey olup olmadığını da bilmiyorum. Ben daha önce sürekli sulama işiyle uğraşmama rağmen böyle bir cihaz ya da düzenek görmedim dedi.

R.A.'nın daha önceki ifadesinde hatırlamadığını söylediği ve Salim Güran ile aralarında geçen 'Tamam henüz bende değil, tamam daha ölmemiş' cümlelerinin geçtiği telefon görüşmesi, bilirkişi raporu ve Salim Güran'ın 13/09/2024 tarihinde alınan ifadesi okunarak soruldu.

R.A. da cevaben, "Ben kesinlikle aramızda böyle bir konuşma hatırlamıyorum. Ben böyle bir kaçak elektrik cihazı görmedim. Hiç duymadım. Aramızda kesinlikle böyle bir konuşma geçmedi diye konuştu.

TELEFON GÖRÜŞMESİ SORUŞTURMA DOSYASINA GİRMİŞTİ

Cep telefonlarında yapılan imaj çalışmalarında, Salim Güran ile R.A. arasında yapılan görüşme, soruşturma dosyasına girmişti. Görüşmede Salim Güran'ın R.A.'ya 'O sondaki köşede bir şeyin düşmüş ha, sana ait bir şey, sondaki yamaçta. Yamacın köşesi taş' sözlerine karşılık, R.A.'nın 'eeee' şeklinde cevap verdiği, Salim Güran'ın da buna karşılık 'Biri yerde' dedi, R.A.'nın da 'Tamam henüz bende değil/tamam daha ölmemiş' ifadelerini kullandığı yer almıştı.

11 TUTUKLU VAR

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içerisinde ve üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, otomobilinde Narin'e ait DNA izleri bulunan amcası Salim Güran, cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin'in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran'ın da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklandı.


Türkiye, 3-sayfa, Eylül, Hukuk, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kahreden fotoğraf! Narin'in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Turgut Ateş:
    Allah insanın kalbinden merhameti almışsa herşey beklenir o insandan…. Gavur yapmaz dedikleriniz bu güzelim yurdumuzda oluyorsa eğer , siyasilerden tutun da , eğitim kurumları , din görevlileri , yargı unsurları herkes artık elini başına alıp düşünmesi lazım. Yazık oldu yavrucağıza 216 5 Yanıtla
  • Kamil Gökkaya:
    Bu olay illaki çözülür Günlerdir başka haber yok Acaba gerçek gündem de ne var Sanki üzerine düşülmemesi gereken birşeyler var gibi. 144 26 Yanıtla
  • Suat Silsüpür:
    Ahlaksızlığın ve sorumsuzuğun her geçen gün dibe vurduğunu görmek çok acı verici. Hele gündemi böylesine meşgul edip hala bir şey yapılmaması çok manidar. Tabi ki altından nice pislikler çıkacaktır ki olayın çözülmek istenmediği ve ucu birilerine dokunduğu apaçık ortadadır. Adaletin bu kadar ayaklar altına alınması gerçekten çok üzücü çok kahredici. Yazıklar olsun. 97 4 Yanıtla
  • RagnarLothbrok:
    bu ülkede gündemde olması gereken başka şeyler yok mu ? allah rahmet eylesin tamam ama başka haber yok mu. 46 14 Yanıtla
  • poyraz can:
    tüm köyün bu işte parmağının olması da ilginç 44 2 Yanıtla
  • Emin Erol:
    tüm Türkiye kahrolmadı. 2 34 Yanıtla
  • İslam Tadik:
    Çıkarın bir idam yasasını tutuklananların hepsini idam edin lütfen. 28 6 Yanıtla
  • Mustafa Turgut:
    ....Tamam gerçekten çok üzücü bir vaka, ama bu kadar da her salisesinden dem vurmanız da çok çirkin, yaptığınız habercilik değil, sırf etkileşimi arttırmak.Tamamen duygusal yani. 19 5 Yanıtla
  • Ankara null:
    uzatin hee emekli zammi konusmasin yilbasina kdr oyalamaca yerseniz 9 5 Yanıtla
  • Mustafa Turgut:
    Tamam gerçekten çok üzücü bir vaka, ama bu kadar da her salisesinden dem vurmanız da çok çirkin, yaptığınız habercilik değil, sırf etkileşimi arttırmak.Tamamen duygusal yani. 8 6 Yanıtla
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