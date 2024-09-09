İmamın sözleri Narin Güran'ın cenaze törenine damga vurdu: Bugün burada musallada yatan bizim vicdanımızdır - Son Dakika
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İmamın sözleri Narin Güran'ın cenaze törenine damga vurdu: Bugün burada musallada yatan bizim vicdanımızdır

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Kaybolduktan 19 gün sonra dere kenarında çuval içinde ölü olarak bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlenmelerinin ardından aileye teslim edildi. Komşu köyde kılınan cenaze namazında kısa bir konuşma yapan imamın "Bugün burada musallada yatan bizim vicdanımızdır, insanlığımızdır. Bu yavrumuzun cenazesini kılıyoruz, Allah'a nasıl hesap vereceğiz?" şeklinde sözleri tüyleri diken diken etti.

09.09.2024 11:22
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Diyarbakır'da 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın otopsi işlemleri tamamlandı. Cenazesi yakınlarına teslim edilen Narin Güran için cenaze töreni düzenlendi.

"BUGÜN BURADA MUSALLADA YATAN..."

Törende konuşan imam, "Bugün burada musallada yatan bizim vicdanımızdır, insanlığımızdır. Cenabı Hak bizi vicdan sahibi insanlardan eylesin. Ahlaklı insanlardan eylesin. İnşallah toplum olarak insanlığımızı yeniden hatırlarız. Narin'imiz cennettedir. Masum bir yavrumuz katledildi. Emin olun cennettedir. Bunun mutlaka hesabı sorulacaktır. Bu yavrumuzun cenazesini kılıyoruz, Allah'a nasıl hesap vereceğiz? Vicdanımız, insanlığımız... Bunu yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor" ifadelerine yer verdi. İmamın minik Narin'le ilgili bu sözleri hem alandakileri hem de cenaze törenini ekranları başlarından takip edenleri duygulandırdı.

TABUTA GELİNLİK ÖRTÜLDÜ

Narin'in cenazesi komşu köyde kılınan cenaze namazının ardından kendi köyünde toprağa verildi. Cenazede minik kızın tabutunun üzerine beyaz gelinlik örtülmesi dikkat çekti.

İmamın sözleri Narin Güran\'ın cenaze törenine damga vurdu: Bugün burada musallada yatan bizim vicdanımızdır

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Son Dakika 3.Sayfa İmamın sözleri Narin Güran'ın cenaze törenine damga vurdu: Bugün burada musallada yatan bizim vicdanımızdır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • deyvani10 : ben bu tür olaylari yaşanan bir kıyamet olarak görüyorum.ALLAH biz insanlari islah etsin. narin melektir zaten 194 4 Yanıtla
  • Çelikk: Allah rahmet eylesin 181 1 Yanıtla
  • Mükerrem Kılıç: 4 tane de dün asker şehit oldu keşke bu kadar onlarında derdine düşülseydi 47 90 Yanıtla
  • Tolga Ozdemir: Narin hep melekdi zaten. Allah kalanlara vicdan versin 117 2 Yanıtla
  • Serdar null: Biz niye böyle olduk!! 112 0 Yanıtla
  • Sakin Kafa: Allah'ın rahmeti (Allah'ın bağışlaması demektir). Bu sabi zaten günahsız olduğu için Allah rahmet etsin denmez. Asıl Allah bize rahmet etsin, Rahmeti olmazsa nasıl hesap vereceğiz... 87 1 Yanıtla
  • Feyzullah Akbulut: Allah rahmet eylesin. Milletimizin başı sağolsun 76 2 Yanıtla
  • Niyazi Simsek: İmanın İmama(Hocama)dile getirttikleri.Kızımız Rabbimize kavuştu o bir Melek.Rabbim nur içinde eylesin. 72 0 Yanıtla
  • Sevket Biet: Hocam narinimiz cennetedir onu biliyoruz. Yapanlar cehennemde midir onu bilmiyoruz bu dünyada Allah onları kahru perişan etsin o küçük kızı nasıl bu hale getirdiler ayağı kopmuş birde neden artık dünya kopmuyor 40 2 Yanıtla
  • Emin Üstün: ???? 3 17 Yanıtla
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