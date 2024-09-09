İmamın sözleri Narin Güran\'ın cenaze törenine damga vurdu: Bugün burada musallada yatan bizim vicdanımızdır

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Diyarbakır'da 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın otopsi işlemleri tamamlandı. Cenazesi yakınlarına teslim edilen Narin Güran için cenaze töreni düzenlendi.

"BUGÜN BURADA MUSALLADA YATAN..."

Törende konuşan imam, "Bugün burada musallada yatan bizim vicdanımızdır, insanlığımızdır. Cenabı Hak bizi vicdan sahibi insanlardan eylesin. Ahlaklı insanlardan eylesin. İnşallah toplum olarak insanlığımızı yeniden hatırlarız. Narin'imiz cennettedir. Masum bir yavrumuz katledildi. Emin olun cennettedir. Bunun mutlaka hesabı sorulacaktır. Bu yavrumuzun cenazesini kılıyoruz, Allah'a nasıl hesap vereceğiz? Vicdanımız, insanlığımız... Bunu yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor" ifadelerine yer verdi. İmamın minik Narin'le ilgili bu sözleri hem alandakileri hem de cenaze törenini ekranları başlarından takip edenleri duygulandırdı.

TABUTA GELİNLİK ÖRTÜLDÜ

Narin'in cenazesi komşu köyde kılınan cenaze namazının ardından kendi köyünde toprağa verildi. Cenazede minik kızın tabutunun üzerine beyaz gelinlik örtülmesi dikkat çekti.