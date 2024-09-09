Narin'in cenazesi kime teslim edilecek? Merak edilen soru yanıt buldu - Son Dakika
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Narin'in cenazesi kime teslim edilecek? Merak edilen soru yanıt buldu

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Diyarbakır'da 19 gündür aranan ve dün dere yatağında çuval içinde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ağabeyi Baran Güran'a teslim edildi. Narin Güran için ailesinin komşu köyü olan Batı Karakoç mahalle camiinde cenaze töreni düzenlendi. Burada düzenlenen törenin ardından minik Narin kendi köyünde toprağa verildi.

09.09.2024 10:19  Güncelleme: 10:29
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Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan acı haber 19 gün sonra geldi. Küçük kızın cansız bedeni köyün yakınındaki dere yatağında çuval içinde bulundu. Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından kızın annesi, babası ve kardeşi dahil 24 kişi gözaltına alındı.

CANSIZ BEDENİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Türkiye'yi kahreden olay sonrası küçük kızın cenazesinin aileye teslim edilip edilmeyeceği merak konusuydu. Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemelerin küçük kızın cansız bedeni ağabeyi Baran Güran'a teslim edildi.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Narin Güran için ailesinin komşu köyü olan Batı Karakoç mahalle camiinde cenaze töreni düzenlendi. Törende konuşan imam, "Bugün burada musallada yatan bizim vicdanımızdır, insanlığımızdır. Cenabı Hak bizi vicdan sahibi insanlardan eylesin. Narin'imiz cennettedir. Masum yavrumuzdur. Emin olun cennettedir. Bunun mutlaka hesabı sorulacaktır." dedi.

ANNE-BABASI VE KARDEŞİ DE GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayın açıklığa kavuşması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bir Cumhuriyet başsavcıvekili ile 3 Cumhuriyet savcısı daha görevlendirildiğini duyurdu. Soruşturma kapsamında 24 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, üç amcası ve tutuklanan amcası S.G'nin eşinin de bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

O BÖLGE 8 DEFA ARANMIŞTI

Narin Güran'ı cansız bedeninin bulunduğu bölge Diyarbakır'daki özel ekiple, Ankara'dan gelen özel ekibin koordineli bir şekilde yürüttüğü çalışmada 8 defa aranmıştı. Ancak Narin'e dair bir ize rastlanmamıştı.

Narin\'in cenazesi kime teslim edilecek? Merak edilen soru yanıt buldu

Diyarbakır, 3-sayfa, Güncel, Otopsi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Narin'in cenazesi kime teslim edilecek? Merak edilen soru yanıt buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Ahmet Yiğit: Sayın Bahçeli neden sessiz 156 35 Yanıtla
  • Serkan Basar: bu yavrucak bizlerin yavrusudur oralara defnedilmesin 169 5 Yanıtla
  • Reyhan Bulgurcuoglu: Keşke o köye defnefilmeseydi 167 5 Yanıtla
  • ferhat eser: karanlık işlerin bol olduğu adaletin olmadığı ülke 127 25 Yanıtla
  • Murat denizli: ekiplerde malmıs 8 defa bakılmıs bırde cihaz mı yok türkıyede 33 108 Yanıtla
  • Vatan 06: Allah'ım rahmet eylesin mekanı cennet olsun? 68 3 Yanıtla
  • Osman Kaymak: yıkamak nedir şehidi melekeyi nasıl bir sistemdir 19 23 Yanıtla
  • ismail: narin okula başlayacaktı bugün:(( 25 0 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: İyice tahlil sonucu nu görmeden neden hemen gömülüyor sonra geri açmayın mezarı 10 1 Yanıtla
  • Ali Arat: evet sayin buyuklerim. konusun hadi. insanlarin yasama hakki varsa bu hak narin kizimizindi. onu oldurenlerin yasama hakki var mi ? ayni sekilde can versinler. kisasta hayat vardir. 2 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

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