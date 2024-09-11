Narin'in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve babayla ilgili ilk sözler - Son Dakika
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Narin'in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve babayla ilgili ilk sözler

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Aralarında anne, baba ve kardeşlerin de olduğu toplam 23 kişinin sorgusu sürerken, küçük Narin'in cansız bedeni dışarıdaki tek yakını olan abi Baran Güran'a teslim edilmişti. Cenazede elindeki gelinlikle görülen abi Güran'ın sosyal medya hesabından ''Her şey tam belli olmadan anneme, babama, kardeşlerime kötü şeyler söylemeyin. Allah büyük. Bunu yapan kansız çıkacak. Ağır küfürler var Allah için yapmayın'' şeklinde bir paylaşım yapması dikkat çekti.

11.09.2024 10:36
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Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin Güran'ı kimin ya da kimlerin öldürdüğü henüz net olarak ortaya çıkmazken; aralarında anne, baba ve abinin de olduğu 23 kişinin gözaltındaki ifadeleri sürüyor. Amca ile itirafçı ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, tüm gözler aile üyelerine çevrilmiş durumda...

CENAZEYİ DIŞARIDAKİ ABİSİ TESLİM ALMIŞTI

İtirafçı Narin'i amca Salim Güran'ın öldürdüğünü iddia ederken, amca ile anne arasında bir yasak aşk olduğu iddiası da çok konuşulmuştu. Savcılık kuvvetli şüphe nedeniyle ailenin cenazeye katılmasına bile izin vermezken, küçük Narin'in cansız bedeni dışarıdaki neredeyse tek yakını olan abi Baran Güran'a teslim edilmişti. 8 yaşındaki Narin gözyaşlarıyla toprağa verilirken, abisinin elindeki gelinlik ise dikkat çekmişti.

Narin'in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve babayla ilgili dikkat çeken paylaşım

PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Narin cinayetinin aydınlatılması için çalışmalar sürerken, abi Baran Güran'ın TikTok hesabı olduğu ortaya çıktı. Kardeşi Narin'in kaybolmasından sonra da paylaşımlar yaptığı görülen abi Güran'ın özellikle otomobiller ile yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. Abi Baran Güran'ın kardeşi Narin kaybolduktan sonra "Benim bir tane bacım vardı. Narinim çık gel. Allah'ım kurban olayım benim canımı al onu bize geri ver" ifadelerini kullanarak paylaşımda bulunduğu görüldü.

Narin'in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve babayla ilgili dikkat çeken paylaşım

ANNESİNİN AÇIKLAMALARINI PAYLAŞMIŞ

Annesinin Narin kaybolduktan sonra televizyon kanalında yaptığı açıklamaları da paylaşan abi Güran "Allah için paylaşın gündemden düşmesin. Benim sadece bir tane bacım var Allah için dua edin paylaşın" diye yazmış.

Narin'in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve babayla ilgili dikkat çeken paylaşım

"ANNEME, BABAMA, KARDEŞLERİME KÖTÜ ŞEYLER SÖYLEMEYİN"

Narin'in cansız bedeni toprağa verildikten sonra da paylaşımlarına devam eden Baran'ın gözaltındaki diğer aile üyeleriyle yaptığı açıklama ise dikkat çekti. Abi Güran söz konusu paylaşımda "Her şey tam belli olmadan anneme, babama, kardeşlerime kötü şeyler söylemeyin. Allah büyük. Bunu yapan kansız çıkacak. Allah için her yerde annemi, kardeşlerimi görüyorum. Ağır küfürler var Allah için yapmayın. Beni de düşünün ne annem var yanımda ne babam ne de akrabalarım." ifadelerini kullandı.

Narin'in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve babayla ilgili dikkat çeken paylaşım

YORUMLARDA DİĞER AİLE ÜYELERİNE TEPKİ VAR

Baran Güran'ın söz konusu paylaşımına yapılan yorumlar da dikkat çekti. Birçok TikTok kullanıcısı abi Baran'ın acısını paylaşırken, diğer aile üyelerine ise sert tepki gösterdiği görüldü.

Narin\'in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve babayla ilgili ilk sözler

Sosyal Medya, Diyarbakır, 3-sayfa, Hukuk, Medya, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Narin'in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve babayla ilgili ilk sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Erbay Mercan: adam haklı Rabbim sabırlar versin 112 4 Yanıtla
  • Şeref Yazıcıoğlu : Yobazlık cehalet 35 5 Yanıtla
  • Ahmet Çak: Baran kardeşimiz haklı ama haksızlık karşısında susanda kansızdır burada hiç günahı olmayan cennet yüzlü narin,in babasıdır anne,si ve amcası başlı başına bu vahim olayın sanıklarıdır hani bir vekil konuştuya konuşulacak çok şey var konuşulmayacak şey var işte özeti bu o köy lanetlenmiş bir köy olarak hatıralarda kalacak 20 1 Yanıtla
  • Reyhan Bulgurcuoglu: Yani nedeni nedir?Arazi meselesi ise baba.Diğer meseleler ise anne ve abi. 2 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Narin'in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve babayla ilgili ilk sözler - Son Dakika
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