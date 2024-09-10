Narin'in gözaltına alınmayan tek amcası konuştu: Onu toprak bile kabul etmeyecek - Son Dakika
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Narin'in gözaltına alınmayan tek amcası konuştu: Onu toprak bile kabul etmeyecek

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Diyarbakır'da Narin Güran'ın cinayete kurban gitmesinin ardından gözaltında olmayan tek amca Erhan Güran konuştu. Şüpheli itirafçı Nevzat Bahtiyar ile arasında geçen konuşmayı anlatan amca, "8 amca gözaltında, içerde oğlum ve yeğenlerim de var. Onlar için daha karakol kapısına gitmedim. Devletimiz ortaya çıkardığı zaman kim olursa olsun, gözümün nuru olsun bu cezayı çekecek. Onu toprak bile kabul etmeyecek" dedi.

10.09.2024 21:24
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Tüm Türkiye Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından yürütülen soruşturmayı takip ederken minik Narin'in gözaltında olmayan tek amcası Erhan Güran konuştu. Bu akşam tutuklanan şüpheli itirafçı Nevzat Bahtiyar ile arasında geçen konuşmayı anlatan amca dikkat çeken ifadeler kullandı.

Narin'in gözaltına alınmayan tek amcası konuştu: Onu toprak bile kabul etmeyecek

İTİRAFÇI TUTUKLANDI

Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınan itirafçı Nevzat Bahtiyar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Minik Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne gömdüğünü itiraf eden, bunun karşılığında tutuklu amca Salim Güran'ın 200 bin TL para teklif ettiğini söyleyen Nevzat Bahtiyar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Nevzat Bahtiyar (48), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı 1. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde 'Çocuğu iştirak halinde kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

BAKAN TUNÇ'TAN 'NARİN' AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "8 yaşındaki Narin Güran evladımızın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Nevzat B. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştır" dedi. Bakan Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "8 yaşındaki Narin Güran evladımızın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Nevzat B. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştır. Gözaltında bulunan diğer şüphelilerle ilgili işlemler devam etmektedir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan kim varsa adalet önüne çıkarılacak ve hak ettikleri cezaya çarptırılacaktır" ifadelerini kullandı.

Narin'in gözaltına alınmayan tek amcası konuştu: Onu toprak bile kabul etmeyecek

"BEN DIŞARIDA KALAN TEK AMCAYIM"

Now Haber'e konuşan amca Erhan Güran, "Ben dışarıda kalan tek amcayım. 8 amca gözaltında, içerde oğlum ve yeğenlerim de var. Onlar için daha karakol kapısına gitmedim. Devletimiz ortaya çıkardığı zaman kim olursa olsun, gözümün nuru olsun bu cezayı çekecek. Onu toprak bile kabul etmeyecek. Yapan susmuş işte kaç gün sonra ortaya çıktı. Ben köylüyü konuşturamam veya susturamam benim böyle bir gücüm yok, yetkim yok. Nevzat aramalara bizimle birlikte katıldı. Camide otururken geldi yanımıza oturdu, 'Jandarma beni sorguya almış, Salim şüpheleniyor musun diye sormuşlar, ben şüphelenmiyorum, Salim böyle bir şey yapamaz. Salim böyle bir insan değil.' demiş. Böyle vicdansız bir insanda titreme olmaz mı? Bir hareket bozukluğu olmaz mı, bu kadar sakin mi durulur?" şeklinde konuştu.

Narin'in gözaltına alınmayan tek amcası konuştu: Onu toprak bile kabul etmeyecek

AİLE ÜYELERİ GÖZALTINDA

Bahtiyar'ın ifadesinin ardından jandarma ekipleri, Narin'in aile içi cinayete kurban gitmiş olma olasılığını değerlendirerek, tüm aile üyelerini gözaltına aldı. Narin'in babası ise daha sonra serbest bırakıldı.

Narin'in gözaltına alınmayan tek amcası konuştu: Onu toprak bile kabul etmeyecek

NE OLMUŞTU?

21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramış, aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran aynı gün saat 20.00 sıralarında kızının kayıp olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgede çalışmalar başlamış, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapılmıştı.

Arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.

Narin'in gözaltına alınmayan tek amcası konuştu: Onu toprak bile kabul etmeyecek

Ardından Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. Aracından alınan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlenen Salim Güran, 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı.

Daha önce aranan yerlere tekrar yoğunlaşan ekipler, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çalışma yaptı ve Narin'in cansız bedeni, 19. günde bulundu. Narin'in öldürüldükten sonra çuvalla dereye atıldığı, üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi.

Narin\'in gözaltına alınmayan tek amcası konuştu: Onu toprak bile kabul etmeyecek

Diyarbakır, 3-sayfa, Kurban, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Narin'in gözaltına alınmayan tek amcası konuştu: Onu toprak bile kabul etmeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • ferhat eser: narine kıyanlar kan kusarak ölecekler 172 2 Yanıtla
  • Sabri İnce: Bizler yolda ,kırda,bayır çarşı pazarda girip gelirken çocuklarımızı korur kollardık biri zarar vermesin diyerek . Bunlar nasıl bir aile kendi çocuklarına zarar verebiliyor . kendi çocuğuna bunu yapan başkasının çocuğuna neler yapmaz ki .? Tamamen canilerin toplanıp bir arada yaşadığı yer olmuş o köy.. 138 2 Yanıtla
  • ferhat eser: Bende kürdüm bende aşiret çocuğuyum ama şunu herkez bilsinki narine kıyanlar kan kusmadan ölmiyecek kan kusa kusa ölecekler 100 11 Yanıtla
  • Emrah Durak: Bu aile nasıl bir tarikattır anlamadım olayın sonu hiçbiryere bağlanmıyor maalesef. 100 3 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: işte örnek suçu olmayanı gözaltına almıyorlar amca rahat konuşuyor bravo sana 79 0 Yanıtla
  • Mehtap uzdil: Ben bu kadının anne olabileceğini düşünmüyorum 74 5 Yanıtla
  • murat salih başçı: bu olay ülkenin 2. Susurluk olayıdır. aileyi bu zamana kadar koruyan siyasiler var... 72 6 Yanıtla
  • Anilkan Yildiz: Kapatın gitsin bu lanetlenmiş köyü devlet hazinesine devredin! daha öncedende narinin ablasını merdivenden düştü öldü diye göstermişler! Hakkaten korkunç….. 61 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: suçlu amca çıkarsa bütün malvarlıgına el konulsun ibret için 61 0 Yanıtla
  • Hakim ATMACA: Bunlar Allah’a cevap verecekmi ki inkar ettikleri Yüce Yaradanı 43 1 Yanıtla
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