Narin'in gözaltındaki amcasını Ankara'dan gelen özel ekip sorguluyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Narin'in gözaltındaki amcasını Ankara'dan gelen özel ekip sorguluyor

Geniş Video İzle

Diyarbakır'da 13 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları devam ederken gözaltı süresi 24 saat uzatılan amca S.G.'nin sorgusunun Ankara'dan gelen özel bir ekip tarafından yapıldığı öğrenildi. Jandarma ve polisin çapraz sorgulamada bulunduğu amcanın gözaltındayken avukatlarını istediği aktarıldı.

02.09.2024 08:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da gözaltına alınan Narin'in muhtar amcası ile ilgili 24 saat ek gözaltı kararı verilirken, amca S.G.'nin sorgusunun Ankara'dan gelen özel bir ekip tarafından yapıldığı öğrenildi.

NARİN'İ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Tüm Türkiye günlerdir Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Kur'an kursundan çıktıktan sonra kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelecek güzel haberi bekliyor. Arama kurtarma çalışmaları 13. gününde komandoların desteği ile sürüyor. Bölgeden gelen son dakika bilgisine göre Narin' i arama çalışmaları köye 2 km mesafedeki sulama kanalına yakın noktada yoğunlaştırıldı. Ekili mısır ve buğday biçili tarlaların olduğu bölgeye gelen çok sayıda ekip, iz arama köpekleri ve iş makineleriyle çalışma başlattı.

Narin'in gözaltındaki amcasını Ankara'dan gelen özel ekip sorguluyor

AMCANIN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

Önceki gün gözaltına alınan Narin'in muhtar olan amcası S.G. ile ilgili yeni gelişme yaşandı. S.G. ile gözaltı süresi 24 saat uzatıldı. Ayrıca yapılan incelemede otomobilinde Narin'in DNA'sı tespit edilen amcanın telefon kayıtlarını da sildiği tespit edilmişti. Amcayla ilgili ortaya atılan yeni iddia ise büyük ses getirdi. S.G.'nin Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrıldığı belirlendi.

Narin'in gözaltındaki amcasını Ankara'dan gelen özel ekip sorguluyor

TELEFONUNDAKİ TÜM MESAJ VE ARAMA KAYITLARINI SİLMİŞ

Amca S.G.'nin Narin'in kaybolmasının ardından telefonun 1 saat boyunca kapalı olduğu ve bu nedenle gözaltına alındığı öğrenilirken, dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Amca S.G'nin telefonunda tüm mesaj ve arama kayıtlarını silmek için özel bir uygulama kullandığı tespit edildi. Şüphelinin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Narin'in gözaltındaki amcasını Ankara'dan gelen özel ekip sorguluyor

DNA'LAR UYUŞTU

Narin'in anne ve babasından alınan DNA örneklerinin şüpheli ile karşılaştırılmasından çıkan sonuçlar beklenirken yeni bir gelişme yaşandı. Amcaya ait aracın koltuğunda bulunan DNA ile Narin Güran'ın kıyafetleri ve battaniyesinden alınan DNA örneği aynı çıktı.

Narin'in gözaltındaki amcasını Ankara'dan gelen özel ekip sorguluyor

AMCAYI ANKARA'DAN GELEN ÖZEL EKİP SORGULUYOR

Öte yandan 13 gündür haber alınamayan 8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları devam ederken, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan amca S. G.'nin sorgusu sürüyor.

Narin'in gözaltındaki amcasını Ankara'dan gelen özel ekip sorguluyor

GÖZALTINDAYKEN AVUKATLARINI İSTEDİ

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Ankara'dan gelen özel ekibin de aralarında bulunduğu jandarma ve polis tarafından çapraz sorgulaması yapılan amca S.G.'nin , gözaltındayken avukatlarını istediği öğrenildi.

Narin\'in gözaltındaki amcasını Ankara\'dan gelen özel ekip sorguluyor

Diyarbakır, Jandarma, 3-sayfa, Ankara, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Narin'in gözaltındaki amcasını Ankara'dan gelen özel ekip sorguluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Mehmet Yılmaz: eğer bu kızcağız sağ salim bulunursa çok mutlu olurum inşallah öyle olur 108 0 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: Avukat istedi ise suçludur suçsuz insan Avukat a ihtiyaç duymaz. Nokta 60 8 Yanıtla
  • Murat Karakaya: İnsaAllah sag olarak bulunur 53 0 Yanıtla
  • Veysi Karaman: var bir film 50 2 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: Bu nun ifadesine ben girsem olanı biteni bülbül gibi öttürür düm 18 18 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Yazık. Allah yardımcısı olsun. Ama hergün heryerde çocuklar kayboluyor. Her kayıp böyle gündemde olmalı. 26 0 Yanıtla
  • Emin çetiner: Bire on bahse girerim bu adam ne yaptıysa yaptı 22 3 Yanıtla
  • Selma Deniz: Sağsalim bulunur umarım 11 1 Yanıtla
  • Alex De Souza: Bu haber ile ilgili yaytın yasağı vardı. Yasak kalktı mı? 10 1 Yanıtla
  • abuzer yavuz: katili belli amca ! savunma için avukat istedi 4 2 Yanıtla

09:47 AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı Emekli maaşları için yeni sistem önerisi AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı! Emekli maaşları için yeni sistem önerisi
09:04 Küresel kriz onları da vurdu 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde Küresel kriz onları da vurdu! 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde
08:29 Narin’in gözaltındaki amcasını Ankara’dan gelen özel ekip sorguluyor Narin'in gözaltındaki amcasını Ankara'dan gelen özel ekip sorguluyor
03:27 Komşusunun 5 yaşındaki kızını istismar etmeye çalışırken yakalandı Komşusunun 5 yaşındaki kızını istismar etmeye çalışırken yakalandı
21:09 Miami’de hayatını kaybeden Ahu Tuğba Türkiye’ye getirilecek mi İlk adım atıldı Miami'de hayatını kaybeden Ahu Tuğba Türkiye'ye getirilecek mi? İlk adım atıldı
18:13 Semih Güler, Tümer Metin’in eleştirilerine yanıt verdi Semih Güler, Tümer Metin'in eleştirilerine yanıt verdi
17:47 Gurme Vedat Milor trafik kazasında ölümden döndü: Emniyet kemeri takmasam benim için daha kötü olabilirdi Gurme Vedat Milor trafik kazasında ölümden döndü: Emniyet kemeri takmasam benim için daha kötü olabilirdi
16:58 Carlo Ancelotti, Arda Güler’in mevkisini değiştirdi Carlo Ancelotti, Arda Güler'in mevkisini değiştirdi
16:27 Diyarbakır’da kayıp kız çocuğu Narin’i arama çalışmaları sürüyor Diyarbakır'da kayıp kız çocuğu Narin'i arama çalışmaları sürüyor
16:16 Napoli’nin yeni transferi David Neres’e silahlı soygun şoku Napoli'nin yeni transferi David Neres'e silahlı soygun şoku
15:59 CHP lideri Özel: ’’Mustafa Kemal’in askerleriyiz’’ diyenleri hedefe koymaya kalkanları affetmeyeceğiz CHP lideri Özel: ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' diyenleri hedefe koymaya kalkanları affetmeyeceğiz
15:40 Kanser tedavisi gören hasta otomobilinde ölü bulundu Kanser tedavisi gören hasta otomobilinde ölü bulundu
15:33 Öldüğü iddialarına ünlü oyuncu İlyas Salman’dan kapak gibi yanıt Öldüğü iddialarına ünlü oyuncu İlyas Salman'dan kapak gibi yanıt
15:32 Galatasaraylı Mauro Icardi’nin sakatlık durumu açıklandı Galatasaraylı Mauro Icardi'nin sakatlık durumu açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 10:02:37. #1.13#
SON DAKİKA: Narin'in gözaltındaki amcasını Ankara'dan gelen özel ekip sorguluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement