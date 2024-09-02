Narin\'in gözaltındaki amcasını Ankara\'dan gelen özel ekip sorguluyor

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Diyarbakır'da gözaltına alınan Narin'in muhtar amcası ile ilgili 24 saat ek gözaltı kararı verilirken, amca S.G.'nin sorgusunun Ankara'dan gelen özel bir ekip tarafından yapıldığı öğrenildi.

NARİN'İ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Tüm Türkiye günlerdir Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Kur'an kursundan çıktıktan sonra kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelecek güzel haberi bekliyor. Arama kurtarma çalışmaları 13. gününde komandoların desteği ile sürüyor. Bölgeden gelen son dakika bilgisine göre Narin' i arama çalışmaları köye 2 km mesafedeki sulama kanalına yakın noktada yoğunlaştırıldı. Ekili mısır ve buğday biçili tarlaların olduğu bölgeye gelen çok sayıda ekip, iz arama köpekleri ve iş makineleriyle çalışma başlattı.

AMCANIN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

Önceki gün gözaltına alınan Narin'in muhtar olan amcası S.G. ile ilgili yeni gelişme yaşandı. S.G. ile gözaltı süresi 24 saat uzatıldı. Ayrıca yapılan incelemede otomobilinde Narin'in DNA'sı tespit edilen amcanın telefon kayıtlarını da sildiği tespit edilmişti. Amcayla ilgili ortaya atılan yeni iddia ise büyük ses getirdi. S.G.'nin Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrıldığı belirlendi.

TELEFONUNDAKİ TÜM MESAJ VE ARAMA KAYITLARINI SİLMİŞ

Amca S.G.'nin Narin'in kaybolmasının ardından telefonun 1 saat boyunca kapalı olduğu ve bu nedenle gözaltına alındığı öğrenilirken, dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Amca S.G'nin telefonunda tüm mesaj ve arama kayıtlarını silmek için özel bir uygulama kullandığı tespit edildi. Şüphelinin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

DNA'LAR UYUŞTU

Narin'in anne ve babasından alınan DNA örneklerinin şüpheli ile karşılaştırılmasından çıkan sonuçlar beklenirken yeni bir gelişme yaşandı. Amcaya ait aracın koltuğunda bulunan DNA ile Narin Güran'ın kıyafetleri ve battaniyesinden alınan DNA örneği aynı çıktı.

AMCAYI ANKARA'DAN GELEN ÖZEL EKİP SORGULUYOR

Öte yandan 13 gündür haber alınamayan 8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları devam ederken, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan amca S. G.'nin sorgusu sürüyor.

GÖZALTINDAYKEN AVUKATLARINI İSTEDİ

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Ankara'dan gelen özel ekibin de aralarında bulunduğu jandarma ve polis tarafından çapraz sorgulaması yapılan amca S.G.'nin , gözaltındayken avukatlarını istediği öğrenildi.