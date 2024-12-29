Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen davada mahkeme kararını açıkladı. Tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kararın ardından gözler Narin'in öldürüldüğü Tavşantepe Köyü'ne çevrildi. Köyde güvenlik önlemleri artırılırken, tam bir sessizliğin hakim olduğu görüldü. Köy sakinlerinin dışarda dolaşmadığı dikkatlerden kaçmadı.
Türkiye'nin dört bir yerinden insanlar ise Narin'in mezarına akın etti. İnsanlar Narin için dua ederken, mezarına da çiçek ve oyuncaklar bırakıldı.
Öte yandan köydeki gelişmeleri aktaran CNN Türk muhabiri Merve Tokaz "Narin'in mezarına çiçekler bırakıyorlar. Canlı çiçekler konulmamış mezara. Ben bunu sormuştum, hiç solmasın diye. Narin'in mezarındaki bu çiçekler yok olmasın diye plastik çiçeklerle donatılmış Narin'in mezarı" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Narin'in mezarına koydukları çiçeklerin özel bir anlamı var - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (8)