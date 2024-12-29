Narin'in mezarına koydukları çiçeklerin özel bir anlamı var - Son Dakika
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Narin'in mezarına koydukları çiçeklerin özel bir anlamı var

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Narin Güran cinayeti davasında mahkemenin kararını açıklamasının ardından çok sayıda kişi küçük kızın Tavşantepe Köyü'ndeki mezarına giderek dua etti. Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşların Narin'in mezarına bıraktıkları çiçeklerin anlamı ise duygulandırdı.

29.12.2024 17:48  Güncelleme: 18:01
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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen davada mahkeme kararını açıkladı. Tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

TAVŞENTEPE KÖYÜ'NDE SESSİZLİK HAKİM

Kararın ardından gözler Narin'in öldürüldüğü Tavşantepe Köyü'ne çevrildi. Köyde güvenlik önlemleri artırılırken, tam bir sessizliğin hakim olduğu görüldü. Köy sakinlerinin dışarda dolaşmadığı dikkatlerden kaçmadı.

NARİN'İN MEZARINA ÇİÇEK VE OYUNCAKLAR BIRAKILDI

Türkiye'nin dört bir yerinden insanlar ise Narin'in mezarına akın etti. İnsanlar Narin için dua ederken, mezarına da çiçek ve oyuncaklar bırakıldı.

"PLASTİK ÇİÇEKLERLE DONATILMIŞ MEZARI"

Öte yandan köydeki gelişmeleri aktaran CNN Türk muhabiri Merve Tokaz "Narin'in mezarına çiçekler bırakıyorlar. Canlı çiçekler konulmamış mezara. Ben bunu sormuştum, hiç solmasın diye. Narin'in mezarındaki bu çiçekler yok olmasın diye plastik çiçeklerle donatılmış Narin'in mezarı" ifadelerini kullandı.

Narin\'in mezarına koydukları çiçeklerin özel bir anlamı var

Narin Güran, Diyarbakır, Mahkeme, Türkiye, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Narin'in mezarına koydukları çiçeklerin özel bir anlamı var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ramazan Karakuş:
    Allah cennetine alsın narin kızımızı,dünya lideri Erdoğan bey bu ülke için bir nimet,ben emekliyim aç kalırım ama yine reisimizden vazgeçmem.izmirden selamlar. 42 79 Yanıtla
    Erdal Şahin:
    buraya da siyaseti karıştırın aferim 3 0
    Savaş Özcan:
    Erdogan ile Narin i nasil bi cumlede topladin bea 1 0
  • Sefa Hisar:
    Tüm Türkiye'ye nın kızı Narın in mezarının Ankara'ya taşınmasını şiddetle öneriyorum.o köy ilerde bu mezarında yakıp yok eder.biz şimdiden sahip çıkalım.Ruhu şad olsun. 52 6 Yanıtla
  • monşer null:
    Ruhu şad olsun Yavrum benim 50 1 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    İdam edilmeli katiller o köyün ortasında .. 50 0 Yanıtla
    Banu null:
    Bende seninle aynı fikirdeyim 3 0
  • ismail:
    mezar taşından Güran soyadı silinsin NARİN MELEK yazılsın 11 0 Yanıtla
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