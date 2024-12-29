Narin\'in mezarına koydukları çiçeklerin özel bir anlamı var

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174 kişiye mezar olan yolcu uçağıyla ilgili kahreden gerçek

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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen davada mahkeme kararını açıkladı. Tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

TAVŞENTEPE KÖYÜ'NDE SESSİZLİK HAKİM

Kararın ardından gözler Narin'in öldürüldüğü Tavşantepe Köyü'ne çevrildi. Köyde güvenlik önlemleri artırılırken, tam bir sessizliğin hakim olduğu görüldü. Köy sakinlerinin dışarda dolaşmadığı dikkatlerden kaçmadı.

NARİN'İN MEZARINA ÇİÇEK VE OYUNCAKLAR BIRAKILDI

Türkiye'nin dört bir yerinden insanlar ise Narin'in mezarına akın etti. İnsanlar Narin için dua ederken, mezarına da çiçek ve oyuncaklar bırakıldı.

"PLASTİK ÇİÇEKLERLE DONATILMIŞ MEZARI"

Öte yandan köydeki gelişmeleri aktaran CNN Türk muhabiri Merve Tokaz "Narin'in mezarına çiçekler bırakıyorlar. Canlı çiçekler konulmamış mezara. Ben bunu sormuştum, hiç solmasın diye. Narin'in mezarındaki bu çiçekler yok olmasın diye plastik çiçeklerle donatılmış Narin'in mezarı" ifadelerini kullandı.