Narin'in oyun arkadaşları, mezarına çiçekler bırakarak dua etti - Son Dakika
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Narin'in oyun arkadaşları, mezarına çiçekler bırakarak dua etti

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Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin Güran, düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Defnedildikten sonra mezarı ziyaretçi akınına uğrayan minik Narin'i ziyaret edenler arasında oyun arkadaşları da var.

09.09.2024 15:24  Güncelleme: 15:43
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Diyarbakır'da cansız bedeni 19 gün sonra derede bulunan 8 yaşındaki Narin Güran, gelinliği tabuta bırakılarak gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Gözyaşları arasında defnedilen minik Narin'in arkadaşlarının mezarı başına gelerek dua edip çiçek bıraktığı anları görenleri kahretti.

İşte o anlara ilişkin kareler;

İMAMIN SÖZLERİ CENAZE TÖRENİNE DAMGA VURDU

Narin'in cenaze namazını kıldıran imam, "Bugün burada musallada yatan bizim vicdanımızdır, insanlığımızdır. Cenabı Hak bizi vicdan sahibi insanlardan eylesin. Ahlaklı insanlardan eylesin. İnşallah toplum olarak insanlığımızı yeniden hatırlarız. Narin'imiz cennettedir. Masum bir yavrumuz katledildi. Emin olun cennettedir. Bunun mutlaka hesabı sorulacaktır. Bu yavrumuzun cenazesini kılıyoruz, Allah'a nasıl hesap vereceğiz? Vicdanımız, insanlığımız... Bunu yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor" sözleriyle tüyleri diken diken etti.

Narin\'in oyun arkadaşları, mezarına çiçekler bırakarak dua etti

Diyarbakır, 3-sayfa, Güncel, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Narin'in oyun arkadaşları, mezarına çiçekler bırakarak dua etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Bi Acayip Adam: minik ellerıneıze kurban olayım sızın 19 0 Yanıtla
  • Serkan Basar: unutulup gidecek yavrucuk sonra yeni narinleri kurban vereceğiz neden?? kanunlar böyle istediği için 14 0 Yanıtla
  • Bi Acayip Adam: köyde hıcbırsey saklı kalmaz agızları gevsektır kım ne yapsa cıkar ortaya köylunun hepsı sucludur 2 0 Yanıtla

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