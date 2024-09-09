Narin\'in oyun arkadaşları, mezarına çiçekler bırakarak dua etti

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Diyarbakır'da cansız bedeni 19 gün sonra derede bulunan 8 yaşındaki Narin Güran, gelinliği tabuta bırakılarak gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Gözyaşları arasında defnedilen minik Narin'in arkadaşlarının mezarı başına gelerek dua edip çiçek bıraktığı anları görenleri kahretti.

İşte o anlara ilişkin kareler;

İMAMIN SÖZLERİ CENAZE TÖRENİNE DAMGA VURDU

Narin'in cenaze namazını kıldıran imam, "Bugün burada musallada yatan bizim vicdanımızdır, insanlığımızdır. Cenabı Hak bizi vicdan sahibi insanlardan eylesin. Ahlaklı insanlardan eylesin. İnşallah toplum olarak insanlığımızı yeniden hatırlarız. Narin'imiz cennettedir. Masum bir yavrumuz katledildi. Emin olun cennettedir. Bunun mutlaka hesabı sorulacaktır. Bu yavrumuzun cenazesini kılıyoruz, Allah'a nasıl hesap vereceğiz? Vicdanımız, insanlığımız... Bunu yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor" sözleriyle tüyleri diken diken etti.