Narin'in tabutunun üzerine konulan gelinliğin sırrı ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Narin'in tabutunun üzerine konulan gelinliğin sırrı ortaya çıktı

Geniş Video İzle

Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın tabutunun üzerine konulan ve tartışmaları da beraberinde getiren gelinliğin sırrı ortaya çıktı. 8 yaşındaki Narin'in gelinliği kuzeninin düğünü için aldırdığı öğrenildi.

11.09.2024 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağlar Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos tarihinde kaybolduktan 19 sonra cesedi bulunan Narin Güran soruşturmasıyla ilgili olarak amca Salim Güran ile itirafçı Nevzat Bayraktar tutuklandı. Anne, baba ve 2 abisinin de bulunduğu 22 kişinin sorgusu ise jandarmada sürerken yarın adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

GELİNLİĞİ KUZENİNİN DÜĞÜNÜ İÇİN ALDIRMIŞ

Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'ndan abisi Baran Güran tarafından alınan Narin Güran'ın tabutunun üzerine konulan gelinlik sosyal medyada eleştirilere neden olmuştu. O gelinliğin sırrı ortaya çıktı. Narin'in gelinliği kuzeninin düğünü için aldırdığı ortaya çıktı. En son istediği ve giyemediği için de aile tarafından gelinliğin tabutun üzerine konulduğu öğrenildi.

Narin'in tabutunun üzerine konulan gelinliğin sırrı ortaya çıktı

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekiplerin 19'uncu günde yürüttüğü arama çalışmalarında, 8 Eylül'de mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde Narin'in cansız bedenine ulaşıldı. Narin Güran'ın en son üzerinde görüldüğü şahsi kıyafetleriyle dere kenarında çuval içinde, üzeri taşla gizlenmiş halde saat 08.45 sıralarında ölü olarak bulunduğu açıklandı. Narin'in cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Tavşantepe Mahallesi mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Narin'in tabutunun üzerine konulan gelinliğin sırrı ortaya çıktı

ÖN OTOPSİ RAPORU: ÖLÜM ŞEKLİ VE ZAMANI BELİRLENEMEDİ

Diğer yandan Narin Güran'ın ön otopsi raporu ortaya çıktı. Raporda Narin'in içinde olduğu çuvalda cesede ait olduğu değerlendirilen kaval kemiği bulunduğu, cansız bedeninden 91 örnek alındığı, çürüme başladığı gerekesiyle ölüm şekli ve zamanının belirlenemediği belirtildi.

Narin'in tabutunun üzerine konulan gelinliğin sırrı ortaya çıktı

24 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Narin'in cenazesinin bulunmasının ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 24 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında; annesi, babası, 2 ağabeyi, 3 amcası ve 2 Eylül'de tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu öğrenildi. 2 ağabeyden birinin daha önce gözaltına alınıp, serbest bırakılan E.G. olduğu belirtildi.

Detaylı soruşturma sürerken, gözaltına alınan şüphelilerden sıva ustası Nevzat B.'nin ifadesi ortaya çıktı. Salim Güran'ın Narin'in cesedini saklaması için kendisine verdiğini anlatan Nevzat B. ifadesinde, "Salim Güran, battaniyeye sarılı bir şeyi göstererek, 'Bunu yok edeceksin' dedi. 'İyi düşün, sana 200 bin lira veririm' dedi. Battaniyeye sarılı çocuğu alıp, çuvalın içerisine birlikte koyduk. Muhtar Salim Güran ile birlikte ayrılmadan önce 'göl' diye tabir ettiğimiz Eğertutmaz Deresi'ni işaret etti ve 'Oraya götür' dedi. Ağacın yanında çok derin olmayan bir yer buldum. Burada biraz su vardı. Bu alana çuvalı bıraktım ki çuval birisi tarafından bulunur diye düşünerek üzerine bir taş koydum" dedi.

Narin\'in tabutunun üzerine konulan gelinliğin sırrı ortaya çıktı

Narin Güran, Diyarbakır, 3-sayfa, Güncel, Toplum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Narin'in tabutunun üzerine konulan gelinliğin sırrı ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mehmet Yılmaz: seni koruyamadık ülke olarak narin allah rahmet eylesin 38 2 Yanıtla
  • Veysi Karaman: batsın bu dünya 19 0 Yanıtla

15:45 İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi
14:27 Narin’in tabutunun üzerine konulan gelinliğin sırrı ortaya çıktı Narin'in tabutunun üzerine konulan gelinliğin sırrı ortaya çıktı
13:57 5 yıldır Türkiye’ye savunma sanayii kısıtlaması uygulayan Norveç’ten geri adım 5 yıldır Türkiye'ye savunma sanayii kısıtlaması uygulayan Norveç'ten geri adım
12:57 Narin Güran’ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi Narin Güran'ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi
11:18 Doğalgaz ve elektrikte yeni dönem Faturalar artık gelire göre ödenecek Doğalgaz ve elektrikte yeni dönem! Faturalar artık gelire göre ödenecek
07:34 Narin Güran cinayetinin sırrını battaniye çözecek Ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı Narin Güran cinayetinin sırrını battaniye çözecek! Ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı
00:04 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler
23:48 Amcayı ilk başta ölümüne savunan avukat, çark etti Amcayı ilk başta ölümüne savunan avukat, çark etti
23:16 İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif’in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif'in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin
23:10 David Beckham’ın yeni işi görenleri şaşkına çevirdi David Beckham'ın yeni işi görenleri şaşkına çevirdi
22:59 Çok konuşulacak ’Narin’ tepkisi: Millet olmayı bıraktık kabile devleti olmaya karar verdik Çok konuşulacak 'Narin' tepkisi: Millet olmayı bıraktık kabile devleti olmaya karar verdik
22:55 AK Partili Hulusi Akar’dan tartışma yaratacak sözler: Eğitimin amacı Allah korkusu ve kuldan utanma AK Partili Hulusi Akar'dan tartışma yaratacak sözler: Eğitimin amacı Allah korkusu ve kuldan utanma
22:29 Jose Mourinho’dan Galatasaray ve Victor Osimhen için olay yaratacak sözler Jose Mourinho'dan Galatasaray ve Victor Osimhen için olay yaratacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 16:02:34. #1.11#
SON DAKİKA: Narin'in tabutunun üzerine konulan gelinliğin sırrı ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement