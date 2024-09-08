Ailedeki ilk şüpheli ölüm değilmiş! 'Merdivenden düştü' diyerek konuyu kapatmışlar - Son Dakika
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Ailedeki ilk şüpheli ölüm değilmiş! 'Merdivenden düştü' diyerek konuyu kapatmışlar

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Diyarbakır'da 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin'in ailesiyle ilgili bir gerçek daha ortaya çıktı. Narin'in engelli olan ablasının yıllar önce merdivenden düşerek hayatını kaybettiği ancak otopsi yapılmadan konunun kapandığı öğrenildi.

08.09.2024 19:11
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Diyarbakır'da 19 gün önce kaybolan Narin'in cansız bedeni bu sabah saatlerinde dere yatağında çuval içerisinde bulundu. Tüm Türkiye'yi yasa boğan acı haberin ardından minik Narin'in yıllar önce ölen engelli ablasıyla ilgili dikkat çeken bir gerçek ortaya çıktı. Narin'in ablasının 7 yıl önce önce merdivenlerden düşerek hayatını kaybettiği ve otopsi yapılmadan defnedildiği iddia edildi.

Narin'in yıllar önce ölen ablasıyla dikkat çeken detay! 'Merdivenden düştü denilerek konu kapatıldı'

NARİN'İN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'dan acı haber geldi. Küçük kızın cansız bedeni jandarma ekiplerince köyün yakınlarındaki Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Gelişmeyi duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Narin'in yıllar önce ölen ablasıyla dikkat çeken detay! 'Merdivenden düştü denilerek konu kapatıldı'

GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ

Diyarbakır'da 19 gün önce kaybolan ve bu sabah saatlerinde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran soruşturmasında 21 kişi gözaltına alındı. Kamuoyunun yakından takip ettiği soruşturmada gözaltına alınan kişiler arasında minik Narin'in anne, baba, kardeşleri ve akrabalarının da olduğu iddia edildi. İlerleyen saatlerde gözaltı sayısının 23'e yükseldiği bildirildi.

Narin'in yıllar önce ölen ablasıyla dikkat çeken detay! 'Merdivenden düştü denilerek konu kapatıldı'

ABLANIN ÖLÜMÜNDE DE CİNAYET ŞÜPHESİ

8 yaşındaki Narin'in ölümüyle ilgili tüm şüpheler yerini korurken, Narin'in yıllar önce merdivenlerden düşerek öldüğü öğrenilen ablasıyla ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Gazeteci Emrullah Erdinç konuyla ilgili iddiasında, 'Yıllar önce bu ölümün merdivenlerden düştü' denilerek kapatıldığını ve otopsi yapılmadığını ifade etti. Erdinç, bu ölümün de şüpheli olduğunu ifade ederek, "Ailenin engelli bir çocukları vefat ediyor. Düştü denilerek konu kapatılıyor. Daha önceden ölmüş olan engelli ablanın otopsisi yapılmadan defnediliyor. Bu kardeş nasıl öldü? Doğal yollardan mı öldü? Cinayete mi kurban gitti? Bu sorunun yanıtını bilmiyoruz. Eğer o dönem konu kapanmasaydı, belki de bir katil varsa daha önceden fark edilebilirdi. Bu soruların yanıtının verilmesi gerekiyor. Savcılık bu soruşturmayı yürütüyorsa ölmüş olan engelli ablanın da mezarının açılması gerekiyor. Mutlaka DNA örnekleriyle bir cinayete kurban gidip gitmediği soru işaretinin giderilmesi gerekiyor. Bu soruşturma ailenin rızasına bırakılmamalı. Bu soruşturma bütün Türkiye'nin soruşturması. Ailenin daha önceden karıştığı bir suç var ise ortaya konması gerekiyor" dedi.

Ailedeki ilk şüpheli ölüm değilmiş! Merdivenden düştü denilerek konuyu kapatmışlar

NE OLMUŞTU?

21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramış, aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran aynı gün saat 20.00 sıralarında kızının kayıp olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgede çalışmalar başlamış, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapılmıştı.

Arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.

Ailedeki ilk şüpheli ölüm değilmiş! Merdivenden düştü denilerek konuyu kapatmışlar

Ardından Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. Aracından alınan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlenen Salim Güran, 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı.

Daha önce aranan yerlere tekrar yoğunlaşan ekipler, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çalışma yaptı ve Narin'in cansız bedeni, 19. günde bulundu. Narin'in öldürüldükten sonra çuvalla dereye atıldığı, üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi.

Ailedeki ilk şüpheli ölüm değilmiş! \'Merdivenden düştü\' diyerek konuyu kapatmışlar

Diyarbakır, 3-sayfa, Otopsi, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ailedeki ilk şüpheli ölüm değilmiş! 'Merdivenden düştü' diyerek konuyu kapatmışlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • melih döşemecioğlu: bu cinayetin altından tarikat çıkabilir.kuran kursundan çıktıktan sonra kayboluyor.olayın tarikat boyutu da soruşturulmalı. 124 385 Yanıtla
    OMAR DAYI: hadi lan ordan din düşmanlığı gözünüzü bürümüş 2 3 fatih uçar: her fırsatta kuran kursuna o pis ağzınızı yapıştırmayın. 2 2 Tarkan ATABINEN: Sen benim ne demek istediğimi anladın kulakların çınladımı 2 0
  • Ayşegül Sanlı: Bütün ani ölümler ve özellikle çocuk ölümleri kimsenin ne dediğine bakılmaksızın otopsi yapılarak ve adli tıpta incelenmeli bu devletin asli görevlerinden biri olmalı isteyen istediği gibi cinayet işleyip elini kolunu sallayarak dolaşmamalı 151 2 Yanıtla
    Sakin Kafa: Allah korusun Allah göstermesin sizin çocuğunuzun ani ölümü olsa, adli tıppın otopsi yapmasına, yani çocuğunuzun vücut bütünlüğünün bozulup ta defnedilmesine razı olur muydunuz. İşte burada "şüphe" devreye giriyor. Şüpheli ölümlerde, zorunlu hallerde yapılıyor bu uygulama 0 0
  • ferhat eser: narin kızımıza kalacak mal varlıkları köydeki araziler taşınmaz hiç bir şekilde aileye veya akrabalarına bırakılmamalı 122 17 Yanıtla
    Erkan Olcay: bazen gerçekten de çok saçmalıyorsun 0 0
  • SAVİDE ALBUZ: Bu aile gerçekten sorunlu ..? 129 5 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA: Korkunc bir aile !!! Bunlar cocuk öldürmeye alismis gibi duruyor 100 1 Yanıtla
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