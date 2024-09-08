Ailedeki ilk şüpheli ölüm değilmiş! \'Merdivenden düştü\' diyerek konuyu kapatmışlar

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Diyarbakır'da 19 gün önce kaybolan Narin'in cansız bedeni bu sabah saatlerinde dere yatağında çuval içerisinde bulundu. Tüm Türkiye'yi yasa boğan acı haberin ardından minik Narin'in yıllar önce ölen engelli ablasıyla ilgili dikkat çeken bir gerçek ortaya çıktı. Narin'in ablasının 7 yıl önce önce merdivenlerden düşerek hayatını kaybettiği ve otopsi yapılmadan defnedildiği iddia edildi.

NARİN'İN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'dan acı haber geldi. Küçük kızın cansız bedeni jandarma ekiplerince köyün yakınlarındaki Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Gelişmeyi duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ

Diyarbakır'da 19 gün önce kaybolan ve bu sabah saatlerinde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran soruşturmasında 21 kişi gözaltına alındı. Kamuoyunun yakından takip ettiği soruşturmada gözaltına alınan kişiler arasında minik Narin'in anne, baba, kardeşleri ve akrabalarının da olduğu iddia edildi. İlerleyen saatlerde gözaltı sayısının 23'e yükseldiği bildirildi.

ABLANIN ÖLÜMÜNDE DE CİNAYET ŞÜPHESİ

8 yaşındaki Narin'in ölümüyle ilgili tüm şüpheler yerini korurken, Narin'in yıllar önce merdivenlerden düşerek öldüğü öğrenilen ablasıyla ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Gazeteci Emrullah Erdinç konuyla ilgili iddiasında, 'Yıllar önce bu ölümün merdivenlerden düştü' denilerek kapatıldığını ve otopsi yapılmadığını ifade etti. Erdinç, bu ölümün de şüpheli olduğunu ifade ederek, "Ailenin engelli bir çocukları vefat ediyor. Düştü denilerek konu kapatılıyor. Daha önceden ölmüş olan engelli ablanın otopsisi yapılmadan defnediliyor. Bu kardeş nasıl öldü? Doğal yollardan mı öldü? Cinayete mi kurban gitti? Bu sorunun yanıtını bilmiyoruz. Eğer o dönem konu kapanmasaydı, belki de bir katil varsa daha önceden fark edilebilirdi. Bu soruların yanıtının verilmesi gerekiyor. Savcılık bu soruşturmayı yürütüyorsa ölmüş olan engelli ablanın da mezarının açılması gerekiyor. Mutlaka DNA örnekleriyle bir cinayete kurban gidip gitmediği soru işaretinin giderilmesi gerekiyor. Bu soruşturma ailenin rızasına bırakılmamalı. Bu soruşturma bütün Türkiye'nin soruşturması. Ailenin daha önceden karıştığı bir suç var ise ortaya konması gerekiyor" dedi.