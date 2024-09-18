Narin neden katledildi? Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi - Son Dakika
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Narin neden katledildi? Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi

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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında bulunan Narin Güran'la ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Yalan söyleyen arkadaşları ile mesafeli duran ve zeka seviyesi yaşının çok üstünde olan Narin'in bu özelliklerini duyanlar ''Şimdi anladınız mı Narin neden katledilmiş'' demekten kendini alamıyor.

18.09.2024 17:53
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Diyarbakır'da Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylara ulaşılıyor. Zeka seviyesi yaşıtlarına göre üç üstün olan, yalan söylemeyip yanlışlara karşı sesini yükseltmesiyle bilinen Narin'in bu özelliklerini duyanlar, "Şimdi anladınız mı Narin neden katledilmiş?" diye sormaktan kendini alamıyor.

"NARİN NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ"

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta Kur'an kursu çıkışı sonrası kayıplara karışan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Narin'in ölümüne ilişkin aralarında aile üyelerinin de bulunduğu 12 kişi tutuklanırken, "Narin neden öldürüldü" sorusuna da yanıt aranmaya başladı.

Narin neden katledildi? Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi

"NARİN GÖRDÜĞÜ HER YANLIŞA TEPKİ VERİR, ASLA YALAN SÖYLEMEZDİ"

Gazeteci Ferit Demir, "Bu bilgileri Narin'in köyünde günlerce yaptığım araştırmalardan elde ettim." diyerek yaptığı paylaşımda, Narin'in asla yalan söylemediği, yanlışlara karşı her zaman sesini yükselttiğini belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Narin: Köyde gördüğü her yanlışa tepki verendi.. Asla yalan söylemezdi..

"ZEKA SEVİYESİ YAŞITLARININ HEP ÜSTÜNDEYDİ"

Lider özelliği hep ön plandaydı.. Her etkinlikte lider hep Narin'di... Araştırmacı ve soru sorma özelliği vardı... Kitap okumayı severdi... Yalan söyleyen arkadaşları ile mesafeli duruşu vardı... Ve Narin'in zeka seviyesi yaşının çok üstündeydi... Şimdi anladınız mı Narin neden katledilmiş..."

Narin neden katledildi? Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi

TUTUKLU SAYISI 12 OLDU

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içerisinde ve üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, otomobilinde Narin'e ait DNA izleri bulunan amcası Salim Güran, cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin'in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile amcası Fuat ve eşi Hediye Güran'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı. Yürütülen soruşturmada akşam saatlerinde Narin'in cesedini taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın ve annesinin evinde, jandarma ekipleri tarafından inceleme yapıldı.

Narin neden katledildi? Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi

ARAÇ İÇİNDE Mİ ÖLDÜRÜLDÜ?

Narin'le ilgili ortaya çıkan DNA izleri, cinayetin işlendiği yerle ilgili bilgiler vermeye başladı. Narin'e ait DNA'ların amca Salim'in ellerinde, araç direksiyonunda ve aracın ön koltuğunda çıkması, cinayetin araç içinde işlendiği ihtimalini de güçlendirdi. Bir diğer ihtimal ise amca, Narin'i hemen araca yakın bir yerde boğarak öldürdü. Öldürür öldürmez Narin'i battaniyeye sarıp aracın içine koydu. Salim'in eline bulaşan sıvılar da araç içine bulaştı. Yetkililer Narin'in araç içinde öldürülme olasılığı üzerinde de duruyor.

NARİN NE GÖRDÜ?

"Narin neden öldürüldü" sorusu halen yanıtını bekliyor. Eldeki bulgulara göre Narin'i amca Salim Güran'ın öldürdüğü düşünülüyor. Narin, görmemesi gereken bir şey gördüğü için öldürüldüğü ihtimali üzerinde duran yetkililer, Narin ne gördü konusunda çalışmalarını detaylandırıyor.

Narin neden katledildi? Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi

SALİM'İ YENGE HEDİYE İLE Mİ GÖRDÜ?

Öne çıkan iddialardan biri de Narin'in amcası Salim ile yengesi Hediye Güran'ın ilişkisine şahit olduğu yönünde. Narin'in bunu babasına söyleyeceğini demesi üzerine, amca Salim'in ani gelişen olayda Narin'i boğarak öldürdüğü ihtimali de akıllarda yer alıyor.

NE OLMUŞTU?

21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramış, aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran aynı gün saat 20.00 sıralarında kızının kayıp olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgede çalışmalar başlamış, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapılmıştı.

Arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.

Ardından Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. Aracından alınan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlenen Salim Güran, 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı.

Daha önce aranan yerlere tekrar yoğunlaşan ekipler, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çalışma yaptı ve Narin'in cansız bedeni, 19. günde bulundu. Narin'in öldürüldükten sonra çuvalla dereye atıldığı, üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi.

Narin neden katledildi? Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi

Narin Güran, Diyarbakır, 3-sayfa, Toplum, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Narin neden katledildi? Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi - Son Dakika

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