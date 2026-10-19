Nazilli Devlet Hastanesi'nde görevli beyin cerrahı FETÖ soruşturmasında tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Nazilli Devlet Hastanesi'nde görevli beyin cerrahı FETÖ soruşturmasında tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nazilli Devlet Hastanesi\'nde görevli beyin cerrahı FETÖ soruşturmasında tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde beyin cerrahı olarak görev yapan N.Ö.E., FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemeye çıkarılarak tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Devlet Hastanesi'nde görev yapan beyin cerrahı N.Ö.E., FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Devlet Hastanesi'nde uzman doktor olarak görev yapan N.Ö.E., polis ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alındı. Yaklaşık 6 ay önce hastanede beyin cerrahı olarak göreve başladığı öğrenilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan N.Ö.E., FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
Devlet Hastanesi3. SayfaNazilliGüncelAydınSon Dakika

Meclis’te yeni haftada gündem yoğun Fon teklifi Genel Kurul’a geliyor Meclis'te yeni haftada gündem yoğun! Fon teklifi Genel Kurul'a geliyor
Galatasaray’dan UEFA’ya başvuru Ülke yangın yeri Galatasaray'dan UEFA'ya başvuru! Ülke yangın yeri
Alarmları kurun, akşam ortalık alev alacak İşte muhtemel 11’ler Alarmları kurun, akşam ortalık alev alacak! İşte muhtemel 11'ler
Kız yurdunda tecavüz dehşeti Telefonundaki fotoğraf kan dondurdu Kız yurdunda tecavüz dehşeti! Telefonundaki fotoğraf kan dondurdu
İnternetten tanıştığı adam için 6 bin kilometre gitti Başına gelenler kan dondurdu İnternetten tanıştığı adam için 6 bin kilometre gitti! Başına gelenler kan dondurdu
Rezilliklerinin bedeli ağır oldu İkisi de idam edildi Rezilliklerinin bedeli ağır oldu! İkisi de idam edildi
17:33
Fon skandalında damadı tutuklanan bakan yardımcısı emekliye ayrıldı
Fon skandalında damadı tutuklanan bakan yardımcısı emekliye ayrıldı
17:25
Fon krizi sürerken SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifa etti
Fon krizi sürerken SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifa etti
16:36
Sergen Yalçın, A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü oldu
Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü oldu
16:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan programa damga vuran sözler: Pençelerimizi sökmeye çalışacaklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran sözler: Pençelerimizi sökmeye çalışacaklar
14:49
Ünlü şarkıcı Can Bonomo’nun babası son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü şarkıcı Can Bonomo'nun babası son yolculuğuna uğurlandı
14:10
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 18:19:52. #7.12#
SON DAKİKA: Nazilli Devlet Hastanesi'nde görevli beyin cerrahı FETÖ soruşturmasında tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei