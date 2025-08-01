Ne polis ne de zabıta çare olamadı! Kapıları zorla açıyorlar, para vermeyince... - Son Dakika
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Ne polis ne de zabıta çare olamadı! Kapıları zorla açıyorlar, para vermeyince...

Ne polis ne de zabıta çare olamadı! Kapıları zorla açıyorlar, para vermeyince...
01.08.2025 10:49
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Adana'da, özellikle Yüreğir ilçesi ve merkezdeki trafik ışıklarında cam silen şahısların sürücülere zor anlar yaşattığı görüntüler tepki topladı. Bazı şahısların sürücü kapılarını zorlayarak para istediği ve otomobilleri çizmekle tehdit ettiği görüldü. Polis ve zabıta ekipleri müdahale etse de değişen bir şey olmuyor.

Adana'nın Yüreğir başta olmak üzere merkez ilçelerindeki neredeyse tüm trafik ışıklarında sürücülere zor anlar yaşatan cam silen gençler, otomobilin camını sildirmeyen sürücüleri ise aracı çizmekle tehdit ediyor. Kentin kanayan yarası haline gelen bu durum karşısında polis ve zabıta ekipleri önlem alsa da yeterli olmuyor. Ekipler, yakalayabildiklerini gözaltına alıyor ancak genelde polisleri gören gençler, ara sokaklara girip izlerini kaybettiriyor.

ZORLA KAPILARI AÇIYORLAR

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde birçok cam silici gencin, sürücülerin kapılarını zorladığı, bazı sürücülerin kapılarını açıp para talep ettiği görüldü. Ayrıca cam silen bir şahsın da kendisini görüntüleyen sürücüyü cep telefonuyla çekmesi pes dedirtti. Sürücüler, cam silen şahıslara tepki gösterip, polis ve zabıtaların bu durumun biran önce önüne geçmesini istedi.

Ne polis ne de zabıta çare olamadı! Kapıları zorla açıyorlar, para vermeyince...

"BU OLAYLAR HER GÜN OLUYOR"

Cam silen şahıslardan rahatsız olduğunu belirten sürücülerden Aziz Ural, "Zabıtalar görevlerini yapsalar çok iyi olacak. Artık tehlike saçmaya başladılar. Arabalara tekme, yumruk atıyorlar. Can güvenliğimiz olmuyor bazen. Kadın sürücüler daha zorlanıyor. Basına yansıyan belki bir olaydır ama bu olaylar her gün oluyor" dedi.

Ne polis ne de zabıta çare olamadı! Kapıları zorla açıyorlar, para vermeyince...

"POLİS VE ZABITALAR YARDIMCI OLSUN"

Dolmuş sürücüsü Adnan Yılmaz, "Bu cam silen şahıslar bizim yanımıza gelmiyor ama sürekli görüyoruz, vatandaşlara zorluk çıkartıyorlar. Polis ve zabıtalar vatandaşa yardımcı olsun. Bu şahıslar kadınların çantasını da çalar" diye konuştu.

Ne polis ne de zabıta çare olamadı! Kapıları zorla açıyorlar, para vermeyince...

BİZLER DE MUZDARİBİZ"

Zeki Küçük isimli sürücü, "Cam silen şahıslar zaman zaman bizim de yanımıza geliyor. Bizlerde muzdaribiz, geldiklerinde 'Yapmayın' diyorum gidiyorlar" ifadelerini kullandı.

Güvenlik, 3-sayfa, Yüreğir, trafik, Zabıta, Yaşam, Polis, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ne polis ne de zabıta çare olamadı! Kapıları zorla açıyorlar, para vermeyince... - Son Dakika

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