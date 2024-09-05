Nasıl gözaltına alındı, neden tutuklandı? İşte Narin Güran'ın amcasını ele veren sözler - Son Dakika
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Nasıl gözaltına alındı, neden tutuklandı? İşte Narin Güran'ın amcasını ele veren sözler

Nasıl gözaltına alındı, neden tutuklandı? İşte Narin Güran\'ın amcasını ele veren sözler

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasının 1 numaralı şüphelisi amca S. Güran "kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklandı. Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği olayla ilgili yeni detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı.

05.09.2024 15:29
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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan hala haber yok. Soruşturma titizlikle sürdürülürken, ekipler arama çalışmalarına devam ediyor. Ancak aradan günler geçmesine rağmen Narin'in bulunmasıyla ilgili henüz bir gelişme yaşanmadı.

AMCAYI ELE VEREN İFADE

Kayıp Narin'i arama çalışmaları 16. günde de devam ederken soruşturma kapsamında gözaltına alınan Narin Güran'ın amcası S. Güran "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "kasten öldürme" suçlarından tutuklandı. Narin'in kaybolmasının ardından benzin istasyonunda çalışan M.Ç.Ç. jandarmaya giderek ifade verdi. M.Ç.Ç'nin verdiği ifadenin amcanın tutuklanmasına neden olduğu öne sürüldü.

Neden tutuklandı? İşte 16 gündür haber alınamayan kayıp Narin Güran'ın amcasını ele veren ifade

İSTASYON ÇALIŞANI NE DEDİ?

M.Ç.Ç. ifadesinde, "Köy muhtarı Salim Güran'ın aracında Narin ya baygın ya da elleriyle boğmuş vaziyette yatıyor ön koltukta ve üstünde koyu kahve renginde bir battaniye vardı" dedi.

Neden tutuklandı? İşte 16 gündür haber alınamayan kayıp Narin Güran'ın amcasını ele veren ifade

"GÖRÜNTÜLERİ KENDİM VERDİM"

Amca Güran'ın Facebook'tan 15 Ağustos'ta yaptığı bir paylaşımın altına M.Ç.Ç. şu yorumu yapmıştı: "Salim Güran köyün muhtarıdır. HTS kayıtlarında olay öncesi ve sonrası da Narin Güran'ın annesi ile hem mesajlar hem de arama kayıtları var. Olay günü Narin kaybolduktan 15-20 dakika sonra S. Güran kendi aracıyla hızla köyden çıktı. Yakıtını da almıyor. Bir petrole giriyor marketten ıslak mendil alıyor. Kamera kayıtları alındı. Yemin ederim kamera kayıtlarını kendim verdim jandarma komutanına. Benim görüntülerden hiçbir şey paylaşmamam istendi.

Neden tutuklandı? İşte 16 gündür haber alınamayan kayıp Narin Güran'ın amcasını ele veren ifade

"KÖYE KARANLIKTA DÖNÜYOR"

Bu muhtar Narin'in erkek kardeşi Enes ile de görüşüyordu. Telefon kayıtlarına göre olay sonrası ve kamera kayıtlarında ne yazık ki Narin ya baygın ya da Salim elleriyle boğmuş vaziyette yatıyor ön koltukta ve üstünde koyu kahve renginde bir battaniye vardı. Muhtarı petrol çalışanları da tanıdığı için şüphe yoktu. Ayrıca muhtar telefonu kapalıydı ve 2 saat sonra köye karanlıkta dönüyor. Bu sefer köye döndüğünde sanki hiçbir şeyden habersiz gibi davranıp ne olmuş Narin'e diye ağlamış üzüntü süsü vermiştir."

ARKADAŞI İLE 18.47'DE GÖRÜŞMÜŞ

Jandarma tutanağına göre, yapılan kamera çalışmalarında Narin'in 9 yaşındaki arkadaşı ile 18.47'de görüştüğü tespit edildi. Kamerada sadece arkadaşı gözükürken, Narin görüş açısı dışında. Söz konusu durum küçük kızın arkadaşının psikolog ve pedagog eşliğinde alınan ifadesinde tespit edildi. Aile ve akrabaları 15:15 – 19:30 (Narinin ailesi tarafından aranmaya başlandığı saat) arasında hiçbir şekilde Narin'i görmediklerini ifade etti.

12 DAKİKADA NELER YAŞANDI?

Sabah'ta yer alan habere göre; Amca Salim Güran kendi kullandığı araçla 18:59'da (Kamera görüntüsü mevcuttur) evlerinin olduğu bölgeden ayrılarak okulun önünden geçtiği tespit edildi. Bu durumda Narin'in arkadaşı ile en son görüldüğü saat olan 18.47 ile amcanın köyden ayrıldığı 18.59 saati arasındaki 12 dakikada neler yaşandığını Ankara'dan gelen profesyonel özel ekip ve jandarma ekipleri araştırıyor.

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Son Dakika 3.Sayfa Nasıl gözaltına alındı, neden tutuklandı? İşte Narin Güran'ın amcasını ele veren sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Abdullah Çelik: Faili meçhulce Hizbullahtır bulunması imkansız ve çok zor 37 131 Yanıtla
  • NURETTİN AVGIN: Bu işin içinden yasak ilişki çıkarsa hiç şaşırmam. Çocuğun da bu ilişkiyi gördüğünü ve bu ilişkinin kurbanı olduğunu düşünüyorum. 118 10 Yanıtla
  • Muhendis: amca daha fazla dayanamaz sorguya yada bulunduğu ortama.itiraf eder durumu.ama sadece amca tutuklanamaz bence bu işte.dolayli da olsa yanına günahlarını da alır içeri attirir.haberdeki ifadeler tanıklar vs anlatılanlar doğruysa ki doğrudur kesinlikle , amca günahının bedelini günahlarıyla birlikte çeker INSALLAH.gun yüzü gormesin,canıyla uğraşmaktan bulunduğu yeri bile unutsun rabbim öyle bir dermansız dert versinde Inşallah 62 7 Yanıtla
  • NURETTİN AVGIN: Kayıp 12 dk değil, asıl önemli olan amcanın evden arabayla çıkıp geri geldiği ve telefonun kapalı olduğu zaman dilimi önemli. Bildiğim kadarıyla telefon kapalı olsa bile operatörlerden sinyal alıyor. O zaman diliminde telefonun nerelerden sinyal aldığı tespit edilebilirse aramaların bölgelerde yoğunlaştırılması lazım. 46 1 Yanıtla
  • Mehmet Demir: Adamın fikri zihniyeti belli, işin içinde sıyrılır, 5 2 Yanıtla
  • Isa Ataman: muhtemelen arabası hızlıydı amcanın birden narine çarptı narin hızın etkisiyle yaralandı varsayım diyorum kız yolda hastaneye getirirken yolda öldü ve amca o sırada ne yapacağını bilemedi muhtemelen kızı farklı bir yere gömmüş olabilir 0 5 Yanıtla
  • Aylin Bayraktar Kaya: benim.fikrip.cocugu öldürdü sonrada yaktı.kanala attı.kulletini yoksa o aramaya bulunurdu cocuk 2 0 Yanıtla
  • Mehmet Aslan: Müge Anlı olsaydı hemen bulurdu 1 0 Yanıtla

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