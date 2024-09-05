Nasıl gözaltına alındı, neden tutuklandı? İşte Narin Güran\'ın amcasını ele veren sözler

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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan hala haber yok. Soruşturma titizlikle sürdürülürken, ekipler arama çalışmalarına devam ediyor. Ancak aradan günler geçmesine rağmen Narin'in bulunmasıyla ilgili henüz bir gelişme yaşanmadı.

AMCAYI ELE VEREN İFADE

Kayıp Narin'i arama çalışmaları 16. günde de devam ederken soruşturma kapsamında gözaltına alınan Narin Güran'ın amcası S. Güran "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "kasten öldürme" suçlarından tutuklandı. Narin'in kaybolmasının ardından benzin istasyonunda çalışan M.Ç.Ç. jandarmaya giderek ifade verdi. M.Ç.Ç'nin verdiği ifadenin amcanın tutuklanmasına neden olduğu öne sürüldü.

İSTASYON ÇALIŞANI NE DEDİ?

M.Ç.Ç. ifadesinde, "Köy muhtarı Salim Güran'ın aracında Narin ya baygın ya da elleriyle boğmuş vaziyette yatıyor ön koltukta ve üstünde koyu kahve renginde bir battaniye vardı" dedi.

"GÖRÜNTÜLERİ KENDİM VERDİM"

Amca Güran'ın Facebook'tan 15 Ağustos'ta yaptığı bir paylaşımın altına M.Ç.Ç. şu yorumu yapmıştı: "Salim Güran köyün muhtarıdır. HTS kayıtlarında olay öncesi ve sonrası da Narin Güran'ın annesi ile hem mesajlar hem de arama kayıtları var. Olay günü Narin kaybolduktan 15-20 dakika sonra S. Güran kendi aracıyla hızla köyden çıktı. Yakıtını da almıyor. Bir petrole giriyor marketten ıslak mendil alıyor. Kamera kayıtları alındı. Yemin ederim kamera kayıtlarını kendim verdim jandarma komutanına. Benim görüntülerden hiçbir şey paylaşmamam istendi.

"KÖYE KARANLIKTA DÖNÜYOR"

Bu muhtar Narin'in erkek kardeşi Enes ile de görüşüyordu. Telefon kayıtlarına göre olay sonrası ve kamera kayıtlarında ne yazık ki Narin ya baygın ya da Salim elleriyle boğmuş vaziyette yatıyor ön koltukta ve üstünde koyu kahve renginde bir battaniye vardı. Muhtarı petrol çalışanları da tanıdığı için şüphe yoktu. Ayrıca muhtar telefonu kapalıydı ve 2 saat sonra köye karanlıkta dönüyor. Bu sefer köye döndüğünde sanki hiçbir şeyden habersiz gibi davranıp ne olmuş Narin'e diye ağlamış üzüntü süsü vermiştir."

ARKADAŞI İLE 18.47'DE GÖRÜŞMÜŞ

Jandarma tutanağına göre, yapılan kamera çalışmalarında Narin'in 9 yaşındaki arkadaşı ile 18.47'de görüştüğü tespit edildi. Kamerada sadece arkadaşı gözükürken, Narin görüş açısı dışında. Söz konusu durum küçük kızın arkadaşının psikolog ve pedagog eşliğinde alınan ifadesinde tespit edildi. Aile ve akrabaları 15:15 – 19:30 (Narinin ailesi tarafından aranmaya başlandığı saat) arasında hiçbir şekilde Narin'i görmediklerini ifade etti.

12 DAKİKADA NELER YAŞANDI?

Sabah'ta yer alan habere göre; Amca Salim Güran kendi kullandığı araçla 18:59'da (Kamera görüntüsü mevcuttur) evlerinin olduğu bölgeden ayrılarak okulun önünden geçtiği tespit edildi. Bu durumda Narin'in arkadaşı ile en son görüldüğü saat olan 18.47 ile amcanın köyden ayrıldığı 18.59 saati arasındaki 12 dakikada neler yaşandığını Ankara'dan gelen profesyonel özel ekip ve jandarma ekipleri araştırıyor.