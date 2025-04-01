Nevruzda çocuklara pamuk şeker dağıtan polisten bir mest eden hareket daha - Son Dakika
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Nevruzda çocuklara pamuk şeker dağıtan polisten bir mest eden hareket daha

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Şırnak'ta nevruz etkinliğinde engelli satıcı Barış Sebzeci'nin pamuk şekerlerini satın alıp çocuklara dağıtan polis memuru Sinan Baydı, Ramazan Bayramı'nda da yine çocuklara şeker ikram etti.

01.04.2025 15:39
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Cizre'de 20 Mart'taki nevruz kutlamaları sırasında görevli polis memurları Ali Talha Balbal ve Sinan Baydı, alanda pamuk şeker satan özel birey Barış Sebzeci'nin ürünlerini satın alıp, çocuklara dağıttı.

MANSUR YAVAŞ, POLİSLERİN İKRAMINI ELEŞTİRMİŞTİ

Bir süre sonra, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu için düzenlenen kalabalığa hitap ederek, burada yaptığı konuşmada yeni bir tartışmayı başlatmıştı. Yavaş, açıklamalarında polisin tutumunu karşılaştırmış, "Bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polis pamuk şekerleri verdi." ifadelerini kullanmıştı. Yavaş'ın bu açıklamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil çok sayıda siyasetçinin tepkisini çekmişti.

Nevruzda çocuklara pamuk şeker dağıtan polisten bir mest eden hareket daha

BAKAN YERLİKAYA TEBRİK ETMİŞTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, polisleri tebrik edip, "Cizre'de düzenlenen nevruz kutlamalarında 2 polisimiz Sinan Baydı ve Ali Talha Balbal'ın pamuk şekeri satan engelli kardeşimiz Barış'a yaptıkları yardım hepimizi duygulandırdı. Pamuk şekerlerinin hepsini satın alarak, çevredeki çocuklara dağıttı. Sinan ve Ali Talha kardeşlerim, sizlerle iftihar ediyorum. Bu mübarek günlerde sadece Barış'ı sevindirmediniz; polislerimizin vicdanını ve asaletini de bir kez daha gösterdiniz. Sizleri canı yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Nevruzda pamuk şeker dağıtan polisten bir mest eden hareket daha

BU DEFA DA ÇOCUKLARA ŞEKER DAĞITTI

Polis memuru Sinan Baydı, Ramazan Bayramı'nda da görevli olduğu Silopi ilçesindeki polis kontrol noktasında, çocuklara şeker ikram etti. Çocukların bayramlarını da kutlayan Baydı'nın davranışı, takdirle karşılandı. O anlar ise çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Nevruzda pamuk şeker dağıtan polisten bir mest eden hareket daha
Nevruzda çocuklara pamuk şeker dağıtan polisten bir mest eden hareket daha

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Son Dakika 3.Sayfa Nevruzda çocuklara pamuk şeker dağıtan polisten bir mest eden hareket daha - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Tahir mertoğlu:
    abartılcak bişey değil. haber konusu bile olmaması gerekir. ne var şimdi bunda bu olayı herkes yapmalı ve yapıyor insanlık bunu gerektirir zaten. pamuk şekeri dağıtmış falan. boş haber. ülkenin ekonomisini haber yapın. alım gücü bitti bunu haber yspın. çocuklara eşit eğitim öğretim niye yok bunu haber yspın. ülkemiz vergiler yüzünden nefes alamıyor bunu haber yapın. bırakım şekeri... 18 35 Yanıtla
  • Emre Kılıç:
    Eski ülkücü olarak konusuyorum tamamen devlet bahçelinin bundan 7 8 10 sene önce yapacağı açıklamayı mansur yavaş yapmıştır ve onda da kınanmistir ....hayretle izlemeye devam ediyorum olan biteni 14 21 Yanıtla
  • Aganın Oglu:
    Türk polisi vicdandır ?? 22 3 Yanıtla
  • Hls157128:
    zoruna gıdenın taaaa 15 4 Yanıtla
  • Hakan1421:
    rabbim türk polisini türk askerini korusun yar ve yardımcısı olsun inşallah 17 1 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    haber kanali degil propaganda aparati mubarek 5 12 Yanıtla
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