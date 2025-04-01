Nevruzda çocuklara pamuk şeker dağıtan polisten bir mest eden hareket daha

Cizre'de 20 Mart'taki nevruz kutlamaları sırasında görevli polis memurları Ali Talha Balbal ve Sinan Baydı, alanda pamuk şeker satan özel birey Barış Sebzeci'nin ürünlerini satın alıp, çocuklara dağıttı.

MANSUR YAVAŞ, POLİSLERİN İKRAMINI ELEŞTİRMİŞTİ

Bir süre sonra, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu için düzenlenen kalabalığa hitap ederek, burada yaptığı konuşmada yeni bir tartışmayı başlatmıştı. Yavaş, açıklamalarında polisin tutumunu karşılaştırmış, "Bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polis pamuk şekerleri verdi." ifadelerini kullanmıştı. Yavaş'ın bu açıklamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil çok sayıda siyasetçinin tepkisini çekmişti.

BAKAN YERLİKAYA TEBRİK ETMİŞTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, polisleri tebrik edip, "Cizre'de düzenlenen nevruz kutlamalarında 2 polisimiz Sinan Baydı ve Ali Talha Balbal'ın pamuk şekeri satan engelli kardeşimiz Barış'a yaptıkları yardım hepimizi duygulandırdı. Pamuk şekerlerinin hepsini satın alarak, çevredeki çocuklara dağıttı. Sinan ve Ali Talha kardeşlerim, sizlerle iftihar ediyorum. Bu mübarek günlerde sadece Barış'ı sevindirmediniz; polislerimizin vicdanını ve asaletini de bir kez daha gösterdiniz. Sizleri canı yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

BU DEFA DA ÇOCUKLARA ŞEKER DAĞITTI

Polis memuru Sinan Baydı, Ramazan Bayramı'nda da görevli olduğu Silopi ilçesindeki polis kontrol noktasında, çocuklara şeker ikram etti. Çocukların bayramlarını da kutlayan Baydı'nın davranışı, takdirle karşılandı. O anlar ise çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.