Nevşehir Avanos\'ta otomobil mibzer çeken traktöre çarptı, 3 kişi yaralandı

Nevşehir'in Avanos ilçesinde otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Avanos ilçesine bağlı Özkonak- Topaklı kara yolunda meydana geldi. Emre Y. idaresindeki 50 AEB 560 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Hacı B. yönetimindeki mibzer çeken 50 KA 016 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü ile 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.