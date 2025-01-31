Nevzat Bahtiyar'a ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi - Son Dakika
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Nevzat Bahtiyar'a ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

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Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin davada 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Davanın savcısı, Bahtiyar için müebbet hapis cezası talebiyle istinaf mahkemesine başvurdu.

31.01.2025 14:33  Güncelleme: 14:49
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybının 19'uncu günü Eğertutmaz Deresi'nde üzeri taşlar ve çalılarla gizlenmiş halde bir çuvalın içerisinde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, itirafçı Nevzat Bahtiyar ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

Bahtiyar'ın avukatları Adnan Ataş ve Ali Eryılmaz, Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundukları dilekçe ile müvekkillerinin tahliyesini talep etmişti.

Tartışmalar sürerken davanın savcısı 4 yıl 6 ay hapis cezası alan Nevzat Bahtiyar için istinaf mahkemesine ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle başvuruda bulundu.

Nevzat Bahtiyar\'a ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Narin Güran, 3-sayfa, Asayiş, Asayiş, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nevzat Bahtiyar'a ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Çelikk:
    Hâkediyor. Bence 34 9 Yanıtla
  • Oğuz YALMAN:
    Söylemiyorsun gerçekleri ...Sende yanacaksın o ateşte. 29 4 Yanıtla
  • Malata Almanya:
    kardeşim gerçekten artık sıktı 20 5 Yanıtla
  • Remzi Özdemir:
    bence hakkı idamdır 19 4 Yanıtla
  • Apple User:
    adaletli savcım ????müebbet almalı inşallah alır 14 2 Yanıtla
  • Emin Yalçın:
    ağırlaştırılmış müebbet olmalı 10 3 Yanıtla
  • Metin AKSOY:
    müebbet karşısında bile konusmadilar o kadar sorgu tekniği ile bile konusmadilar 4 u de sirlari gomulmeli 4 1 Yanıtla
  • nihat karayel:
    O kızı oraya bırakıp çekip gitmek vicdansızlik jandarma bulmasa ömür boyu iskeleti mezarsiz kalacaktı ve tecavüz edende o olabilir delilleri yok etmeseydi 1 0 Yanıtla
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