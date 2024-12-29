Nevzat Bahtiyar'ın ailesi köyü terk etti - Son Dakika
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Nevzat Bahtiyar'ın ailesi köyü terk etti

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Diyarbakır'da Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada 4 yıl 6 ay hapis cezası alan Nevzat Bahtiyar'ın ailesi güvenlik gerekçesiyle köyü terk etti. Bahtiyar'ın oğlu Ferhat Bahtiyar yaptığı açıklamada, ''Adalet yerini buldu. Hak ettiği cezayı aldı.'' dedi.

29.12.2024 21:47  Güncelleme: 22:06
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü'nde Kur'an kursuna gittikten sonra kaybolan, 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nin yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen davada mahkeme kararını açıkladı. Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran, iştirakle cinayet suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Nevzat Bahtiyar'ın ailesi köyü terk etti

NEVZAT BAHTİYAR'A 4 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Mahkemenin kararlarından en dikkat çekeni ise, Narin'in cesedini dereye götürdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar'a verilen ceza oldu. Cinayet suçundan beraat eden Bahtiyar, delilleri gizleme, yok etme suçlarından 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Nevzat Bahtiyar'ın ailesi köyü terk etti

BAHTİYAR AİLESİ KÖYÜ TERK ETTİ

Kararın ardından Bahtiyar'ın ailesinden ilk açıklama geldi. Nevzat Bahtiyar'ın oğlu Ferhat Bahtiyar Duvar'dan Ferhat Yaşar'a konuştu. Ferhat Bahtiyar, babasının tutuklanmasının ardından köyü terk ettiklerini ve güvenlik nedeniyle nerede olduklarını açıklayamayacaklarını söyledi.

Nevzat Bahtiyar'ın ailesi köyü terk etti

BAHTİYAR'IN OĞLU: BABAM HAK ETTİĞİ CEZAYI ALDI

Ferhat Bahtiyar, "Adalet yerini buldu. Hak ettiği cezayı aldı. Babam, her şeyi doğru söylediği için bu cezayı aldı ve cezasını kabullendi. Ancak bizim duruşmayı izlememize izin verilmedi. Mahkeme heyeti ve avukatlar, sorun çıkacağı endişesiyle duruşmaya katılmamamız gerektiğini söylediler." dedi.

Nevzat Bahtiyar\'ın ailesi köyü terk etti

Narin Güran, Diyarbakır, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nevzat Bahtiyar'ın ailesi köyü terk etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Mert TÜRKOĞLU:
    Üst akıl da araştırılmalı olayı çözdürmediler karanlık siyasi yapıda ortaya çıkarılmalı ensarioğlu 212 14 Yanıtla
  • mert çelik:
    amcanın kan bagı daha zayıf,kızı öldüren kişi yuzde 100 amca ama kadınla abılerı korkusundan susuyor olabılır,amca idam edilmeli 99 6 Yanıtla
  • monşer null:
    Yakında tahliye olacak ailesine kavuşacak hain Garibim 39 59 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    O köyü içindekiler ile birlikte komple yok etmeli. 79 3 Yanıtla
  • Murat Çil:
    haydi geçmiş olsun hiçbir şey gizli kalmaz bunu herkes o küçücük beynine soksun 72 7 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    utanmasalar bu vahşiyi serbest bırakacaklar adalet olsa bunada aynı ceza verilmeli 32 45 Yanıtla
  • 4857Fener:
    Nevzat a suçu yıksalardı sorun yoktu.bence karar adaletli oldu.şimdi itiraf ederlerse ederler.yoksa nasılsa müebbeti yediler 74 2 Yanıtla
  • serhat ali:
    köyü terketmesi gereken bu aile değil aslında... 71 2 Yanıtla
  • İSMAİL KILINÇ:
    Tüm tavşantepe ahalisi köyden gitmeli nevzat ve ailesi köyde kalmalı ayrıca tavşantepe köyü adı narin değişmeli 49 10 Yanıtla
  • Muhittin Çavdarlı:
    bu olay başka ülkede olsa elektrik sandalyesine oturtup yine konuştururlardı, bizde sadece soru soruyorlar 46 0 Yanıtla
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