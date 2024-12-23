Nevzat Bahtiyar\'ın avukatı Ali Eryılmaz\'dan tv100 yayınında bomba açıklama: Korunan bir sanık var

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Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'ne bağlı Tavşantepe Köyünde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran'ın katilinin kim olduğu tartışılmaya devam ederken Cansu Canan Özgen ile Hayata Dair programına konuk olarak katılan tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, tv100 uzman polis muhabiri Devrim Tosunoğlu'nun sorusu üzerine yaptığı açıklamada, "Bu davada 4 tane sanık var, 4 sanığın dışında korunan 1 sanık daha var" dedi.

Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'ne bağlı Tavşantepe Köyünde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran korkunç bir cinayete kurban gitti. Türkiye'nin konuştuğu vahşette Narin Güran'ın katilinin kim olduğu tartışılmaya devam ediyor.

Cansu Canan Özgen ile Hayata Dair programına konuk olarak katılan tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar avukatı Ali Eryılmaz ve sanık Enes Güran'ın avukatı Av. Mahir Akbilek tv100'de merak edilen yanıtladı.

NEVZAT BAHTİYAR'IN AVUKATINDAN FLAŞ AÇIKLAMA

Programda tv100 Uzman Polis Muhabiri Devrim Tosunoğlu, "Burada, bu 4 sanığın dışında korunan biri var mı?" diye sormasının ardından Nevzat Bahtiyar avukatı Ali Eryılmaz'dan flaş açıklama geldi.Eryılmaz açıklamasında, "Bu davada 4 tane sanık var, 4 tane sanığın dışındaki bir sanık korunuyor. O korunan kişi bu davanın içerisinde değil" dedi.

NAMUS MESELESİ Mİ?

Konuşmasına devam eden avukat Eryılmaz, korunan kişinin erkek olmadığını belirterek "Ve olayda bir namus meselesi" dedi.