Nevzat Bahtiyar'ın avukatından dikkat çeken açıklama: Birlikte başardık - Son Dakika
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Nevzat Bahtiyar'ın avukatından dikkat çeken açıklama: Birlikte başardık

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Türkiye'nin merakla beklediği Narin davasında karar belli oldu. Tutuklu yargılanan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İtirafçı olan baş şüpheli Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

28.12.2024 22:16  Güncelleme: 22:31
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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan anne, ağabey ve amcaya ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

KARARIN ARDINDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Karar sonrası Nevzat Bahtiyar'ın avukatından dikkat çeken bir açıklama geldi. Avukat Ali Eryılmaz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Nevzat'a cinayetten beraat. Adalet yerini buldu. Birlikte başardık. Varlığınız bize güç ve motivasyon verdi" ifadelerini kullandı.

Avukat Eryılmaz karar öncesi yaptığı bir paylaşımda ise, "Karardan sonra öğrenmek istediğiniz şeyleri anlatacağım. Nevzat neden konuşmadı? Konuştuğunu bilmeniz mümkün değil" ifadelerini kullanmıştı.

Nevzat Bahtiyar'ın avukatından dikkat çeken açıklama: Birlikte başardık
Nevzat Bahtiyar'ın avukatından dikkat çeken açıklama: Birlikte başardık
Nevzat Bahtiyar'ın avukatından dikkat çeken açıklama: Birlikte başardık

BUGÜN NELER OLDU?

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Narin Güran cinayeti davasında görülen ikinci duruşma bugün sona erdi. Mahkeme başkanı kararını açıkladı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün başlayan tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında, sanıklara son sözleri soruldu.

  • Tutuklu sanık Yüksel Güran, yüreğinin yaralı olduğunu belirterek, "Rabbim şahidim ve kefilimdir. Kızımın katili olmadım. Bir Allah'ın kulunun yanında kızıma zarar vermedim. Başım diktir. Şu an katilinin yanında cevap veriyorum. Beraatimi istiyorum." dedi.
  • Tutuklu sanık Enes Güran ise her zaman doğruyu konuştuğunu savunarak, üzerine atılı suçları kabul etmediğini ve beraatini istediğini belirtti.
  • Tutuklu sanık Salim Güran da Narin'in, yeğeni olduğunu hatırlatarak, "Canımdır, bu dünyada ona en son zarar verecek kişi benim. Öküz meydandadır. Kimse öküz buradadır demiyor. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." beyanında bulundu.
  • Tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar da "Sayın Başkan'ım Narin'i kesinlikle ben öldürmedim. Cesedi Salim Güran bana verdi. Ben de taşıdım. Taşıma cezası neyse ben razıyım. Yemin ederim kesinlikle ben öldürmedim." dedi.

Mahkeme heyeti, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın Türk Ceza Kanunu'nun 37/1, 82/1-d,e, 53/1 ve 63. sevk maddeleri uyarınca ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmalarına karar verdi.

Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, 4 sanık hakkında verilen cezalarda iyi hal indirimi uygulamadı.

Nevzat Bahtiyar\'ın avukatından dikkat çeken açıklama: Birlikte başardık

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Son Dakika 3.Sayfa Nevzat Bahtiyar'ın avukatından dikkat çeken açıklama: Birlikte başardık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • 16bjk Özgür:
    güran lar şimdi sessiz kalın bakalım içlerinden itirafçı mecbur çıkacak 79 3 Yanıtla
    Serkan ergezer :
    ŞİMDİ 1 AY İÇERSİNDE SUÇLU ÇIKACAK KİMİN YAPTIĞI BELLİ OLACAK İTİRAF EDECEK BEN YAPTIM DİYE 12 0
  • monşer null:
    Bahtiyar Adam Ve Delikanlı Helal Olsun 37 35 Yanıtla
  • ferhat eser:
    baba arif neden ceza almadı bilen varmı 58 9 Yanıtla
    Serkan ergezer :
    GÜRAN AİLESİ CİNAYETİ İŞLEDİ PARA KARŞILIĞI NEVZATIN ÜZERİNE ATMAYA ÇALIŞTI CİNAYETİ ORTAK YAPMAYA ÇALIŞTI FAZLA CEZA ALMAMAK İÇİN AMA ADAM İTİRAFÇI OLDU GÜRAN AİLESİ CEZADAN ADALETTEN KAÇAMADI YÜZ KIZARTICI BİR CİNAYET SEBEBİYLE AYRINTILI BİR ŞEKİLDE GİZLİ SAKLI KALDI AMA MÜEBBET YEDİLER O DA TESELLİ OLDU 13 1
    Savaş Özcan:
    Cinayet saatlerinde şehir disinda oldugu ispatli 6 1
  • Ergün Karataş:
    bence karar istinafta bozulacak yazın bi kenara 19 21 Yanıtla
  • ALPER KOCAK:
    av. ali eryılmaz acaba senin cocugunun başına gelse bu adamı sen savunsan aynısını diyebilirmiydin ? allah kimseye yaşatmasın böylr bşr acı sana bile sen başardın acaba rahat uyuyabilecek misin ? 13 18 Yanıtla
  • Adem GS:
    Ali Eryılmaz avukatların yuzkarasisin nasil savunma yaptın.. 10 17 Yanıtla
  • ferhat eser:
    monşer enesle görüntülü görüşmede gördük nekadar masum olduğunu arifin senin bundan haberin yok herhalde 19 4 Yanıtla
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