Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan anne, ağabey ve amcaya ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Karar sonrası Nevzat Bahtiyar'ın avukatından dikkat çeken bir açıklama geldi. Avukat Ali Eryılmaz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Nevzat'a cinayetten beraat. Adalet yerini buldu. Birlikte başardık. Varlığınız bize güç ve motivasyon verdi" ifadelerini kullandı.
Avukat Eryılmaz karar öncesi yaptığı bir paylaşımda ise, "Karardan sonra öğrenmek istediğiniz şeyleri anlatacağım. Nevzat neden konuşmadı? Konuştuğunu bilmeniz mümkün değil" ifadelerini kullanmıştı.
Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Narin Güran cinayeti davasında görülen ikinci duruşma bugün sona erdi. Mahkeme başkanı kararını açıkladı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün başlayan tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında, sanıklara son sözleri soruldu.
Mahkeme heyeti, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın Türk Ceza Kanunu'nun 37/1, 82/1-d,e, 53/1 ve 63. sevk maddeleri uyarınca ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmalarına karar verdi.
Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, 4 sanık hakkında verilen cezalarda iyi hal indirimi uygulamadı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Nevzat Bahtiyar'ın avukatından dikkat çeken açıklama: Birlikte başardık - Son Dakika
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