Nevzat Bahtiyar'ın avukatından dikkat çeken paylaşım - Son Dakika
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Nevzat Bahtiyar'ın avukatından dikkat çeken paylaşım

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Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Diğer tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''En son biz konuşacağız'' ifadelerini kullandı.

30.12.2024 15:57  Güncelleme: 16:11
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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında mahkeme kararını 28 Aralık Cumartesi günü açıklamıştı. Duruşmada, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

BAHTİYAR'IN AVUKATINDAN PAYLAŞIM

Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Eryılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu karara ilişkin dosyayı bilen bilmeyen, herkesin konuşmasını ve kucağındaki taşları dökmesini bekliyoruz. Karar öncesinde olduğu gibi sonrasında da yine en son biz konuşacağız. Son sözler, kalbe kazınan bir mühür gibidir." ifadelerini kullandı.

BAKANLIK NEVZAT BAHTİYAR'A KARŞI HAREKETE GEÇTİ

Narin'in cesedini taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'a verilen cezanın az olduğu görüşü birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. Bahtiyar'a verilen ceza, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı da harekete geçirdi. Narin Güran davasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 aylık cezaya itiraz edeceklerini söyledi.

"GEREKÇELİ KARARI BEKLİYORUZ"

Bakan Göktaş "3 şahıs ile ilgili verilen karar hakikaten yüreklere su serpti. Bakanlık olarak hem ilk davaya hem de ikinci davaya avukatlarımız müdahil oldu, tüm aşamada avukatlarımız orada etkili bir şekilde savunmalarını gerçekleştirdi. Nevzat Bahtiyar ile ilgili verilen bir karar var. Mahkemenin gerekçeli kararını bekliyoruz. Gerekçeli karar geldikten sonra da bu cezaya itiraz edeceğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.

Nevzat Bahtiyar\'ın avukatından dikkat çeken paylaşım

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Son Dakika 3.Sayfa Nevzat Bahtiyar'ın avukatından dikkat çeken paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ilyas erduran:
    ipin ucu ANKARA YA dayalı hani m vekili dedi ya onlar benim kadim dostlarım diye 40 8 Yanıtla
    Savaş Özcan:
    iyide kadim dostlar agitlastirilmis muebbet aldi 2 0
  • Galatasaray 1905:
    Ankarada dayısı var Mahmudo kurban niye lo 27 4 Yanıtla
  • İlhan Alici:
    Ne olursa olsun buda suç ortağı cesedi taşımış ve gelip askerlere yardım etmiş söylememiş buda suç ortağı bunun da adaletli Bir ceza alması lazım hayırdır 25 gün dolmuş sonra gelmiş cesedin yerini demiş bu kabul edilemez 21 8 Yanıtla
    Alparslan:
    bende öle saniodum değilmiş ceset delil sınıfına giriyormuş ve sadece delil karartmadan ceza alabiliyormus süre az gbi ama karar dogruymue 1 0
    Alp Derman:
    vicdani olarak daha fazla ceza almasını herkes ister ama bu suçun kanundaki yeri 5 ay ila 5 yıl arası hapis cezası ne bekliyordunuz ki 0 0
  • Cansu Kılınç:
    öñcelikle hiç bir anne evladina zarar vermez bu bir gercektir o anneyi neile sussturdular konusamadi konusturmadi ust akil asiret anneye devletin el uzatmasi gerektir pic bir aileyi yok etti 3 10 Yanıtla
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