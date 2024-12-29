Nevzat Bahtiyar'ın avukatından merak uyandıran paylaşım - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Nevzat Bahtiyar'ın avukatından merak uyandıran paylaşım

Geniş Video İzle

Narin Güran davasında 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz bugün çok konuşulacak paylaşımlarda bulundu. Eryılmaz "Narin davasında sanıklar Salim, Yüksel ve Enes Güran'ın sakladıkları şey katil değildi. Onlar aslında cinayetin sebebini sakladılar. Bilinmesini istemedikleri şey Narin'in neden katledildiğiydi" ifadelerini kullandı.

29.12.2024 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

İtirafçı Nevzat Bahtiyar ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılırken cinayettense beraat etti.

NEVZAT BAHTİYAR'IN AVUKATINDAN İLGİNÇ MESAJLAR

Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz'ın bugün X hesabından yaptığı paylaşımlar ise dikkat çekti. Eryılmaz paylaşımında "Sanıklar Salim, Yüksel ve Enes Güran'ın sakladıkları şey 'katil' değildi. Onlar aslında 'cinayetin sebebi'ni sakladılar. Bilinmesini istemedikleri şey Narin'in neden katledildiğiydi" ifadelerini kullandı.

2 SAAT SONRA BİR MESAJ DAHA

Eryılmaz bu mesajından yaklaşık 2 saat sonra bir paylaşım daha yaparak "Nevzat Bahtiyar iştirak halinde cinayetten beraat ederek delilleri gizlemek ve yok etmekten dolayı 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

"NEVZAT SİZİN VİCDANINIZDA MÜEBBET ALMIŞ OLABİLİR"

Bu ceza size az gelebilir. Belki Nevzat sizinvicdanınızda 10 yıl, 20 yıl ya da müebbet hapis cezası almış olabilir. Sonuçta küçük bir bedeni dere kenarına gömmek canice bir eylem. Ancak kanunda bu suçun cezası 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasıdır.

"BU SEVİNCİ ÇOK GÖRENLERİN DERDİNİ İYİ ANLIYORUM"

Dolayısıyla mahkeme vicdanıyla suçlu olduğuna karar verir ancak kanunda verilmesi gereken cezayı uygular. Nevzat Bahtiyar vekili olarak elbette biz mutluyuz. Müvekkilimiz işlemediği bir suçtan, iştirak halinde kasten cinayetten beraat etti. Bu sevinci de bize çok görenlerin derdini iyi anlıyorum. Allah çarşınıza pazar versin."

Nevzat Bahtiyar'ın avukatından merak uyandıran paylaşım
Nevzat Bahtiyar'ın avukatından merak uyandıran paylaşım
Nevzat Bahtiyar\'ın avukatından merak uyandıran paylaşım

Narin Güran, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nevzat Bahtiyar'ın avukatından merak uyandıran paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Aa:
    aynen katil belli sebebi muamma 74 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    nevzata tehdit ve baskilarla bu suçu işletmişler öyle görünüyor cezada eksiklik varsa oda ağır ceza alacak Diyarbakır barosu bu işin peşini bırakmaz Tüm Türkiyenin bırakmadığı gibi 46 16 Yanıtla
  • Firdevss null:
    Avukat sen söyle bari bu çocuğu neden öldürdüler 54 2 Yanıtla
    Seval Demirbas:
    Çok basit baştan beri belliydi zaten Amcayla Enesin ilişkisi ortaya çıkmasın diye Sanki savcılar avukatlar bunu bilmiyor . Bütün köy dagil olmak üzere hepsi biliyor. 1 0
  • Yılmaz:
    Nevzat tehdit edildigi için sustu hep, buda onun haklı olduğunu gösterir , adamların kimlerle oturup kalktığını bilen bilir , ondan dolayi salim den çekinmiş . benim fikrim yerinde bir karar olmuş 39 5 Yanıtla
  • Yaşar Akyüz:
    Bence nevzat konuşamıyor olayın nedenini kendine göre haklı ailesini devlet boşuna korumaya almadı 32 2 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    birileri gizli şakşuka yapıyo şahitleri ortadan kaldırıyolar 22 1 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    pcc ferat 3 15 Yanıtla
  • İbrahim Yendi:
    mahkeme cinayetin sebebini ortaya cıkardı mı ben duymadım 7 5 Yanıtla
  • ferhat eser:
    serkan Yalçın bacntürkiyesksin 5 6 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:54 İstanbul’da okullar yarın saat 16.00’da kapanacak İstanbul'da okullar yarın saat 16.00'da kapanacak
11:31 Cumhurbaşkanlığı’ndan DEM Parti’nin İmralı görüşmesine ilk yorum Cumhurbaşkanlığı'ndan DEM Parti'nin İmralı görüşmesine ilk yorum
11:21 Erdoğan’ın ’’Malum çevreleri çıldırtacak’’ dediği KIZILELMA bir ülkenin radarında Erdoğan'ın ''Malum çevreleri çıldırtacak'' dediği KIZILELMA bir ülkenin radarında
11:03 Narin Güran davasında sanıklar, baba Arif Güran’a 48 bin lira ödeyecek Narin Güran davasında sanıklar, baba Arif Güran'a 48 bin lira ödeyecek
10:58 Öğretmen atamalarında KPSS şartı kalkıyor Öğretmen atamalarında KPSS şartı kalkıyor
17:34 Özgür Özel’den ’İmralı’ değerlendirmesi: Çözüm zemini TBMM olmalıdır Özgür Özel'den 'İmralı' değerlendirmesi: Çözüm zemini TBMM olmalıdır
17:17 Çektiği videoyla trafikteki gizemli sıkışıklığın nedenini açıkladı Çektiği videoyla trafikteki gizemli sıkışıklığın nedenini açıkladı
17:13 HTŞ lideri Şara’dan seçimlerle ilgili bomba açıklama HTŞ lideri Şara'dan seçimlerle ilgili bomba açıklama
17:05 179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj 179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj
17:02 Beşiktaş’taki başkanlık seçiminde polisleri harekete geçiren olay Beşiktaş'taki başkanlık seçiminde polisleri harekete geçiren olay
16:48 AK Partili Elitaş’tan dikkat çeken çıkış: Erken değil öne alınmış seçim olabilir AK Partili Elitaş'tan dikkat çeken çıkış: Erken değil öne alınmış seçim olabilir
16:42 Beşiktaş’tan seçim sırasında Galatasaray’a olay yaratacak gönderme Beşiktaş'tan seçim sırasında Galatasaray'a olay yaratacak gönderme
16:42 Norveç’ten Hollanda’ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı Norveç'ten Hollanda'ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2024 12:09:14. #1.13#
SON DAKİKA: Nevzat Bahtiyar'ın avukatından merak uyandıran paylaşım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.