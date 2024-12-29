Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
İtirafçı Nevzat Bahtiyar ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılırken cinayettense beraat etti.
Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz'ın bugün X hesabından yaptığı paylaşımlar ise dikkat çekti. Eryılmaz paylaşımında "Sanıklar Salim, Yüksel ve Enes Güran'ın sakladıkları şey 'katil' değildi. Onlar aslında 'cinayetin sebebi'ni sakladılar. Bilinmesini istemedikleri şey Narin'in neden katledildiğiydi" ifadelerini kullandı.
Eryılmaz bu mesajından yaklaşık 2 saat sonra bir paylaşım daha yaparak "Nevzat Bahtiyar iştirak halinde cinayetten beraat ederek delilleri gizlemek ve yok etmekten dolayı 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.
Bu ceza size az gelebilir. Belki Nevzat sizinvicdanınızda 10 yıl, 20 yıl ya da müebbet hapis cezası almış olabilir. Sonuçta küçük bir bedeni dere kenarına gömmek canice bir eylem. Ancak kanunda bu suçun cezası 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasıdır.
Dolayısıyla mahkeme vicdanıyla suçlu olduğuna karar verir ancak kanunda verilmesi gereken cezayı uygular. Nevzat Bahtiyar vekili olarak elbette biz mutluyuz. Müvekkilimiz işlemediği bir suçtan, iştirak halinde kasten cinayetten beraat etti. Bu sevinci de bize çok görenlerin derdini iyi anlıyorum. Allah çarşınıza pazar versin."
Son Dakika › 3.Sayfa › Nevzat Bahtiyar'ın avukatından merak uyandıran paylaşım - Son Dakika
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