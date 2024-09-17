Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu? - Son Dakika
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Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?

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Narin Güran cinayeti soruşturmasında bugün yenge Hediye Güran'ın tutuklanmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. Bu akşam saatlerinde minik Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz deresine götürdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın ve annesinin evinde inceleme yapıldı.

17.09.2024 20:41  Güncelleme: 21:01
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Diyarbakır'da Narin Güran soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen yenge Hediye Güran, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından "kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklandı. Tutuklu sayısının 12'ye yükseldiği soruşturmada bu akşam yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklular arasında olan minik Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz deresinde götürdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın ve annesinin evinde jandarma ekiplerince inceleme yapıldı. Bu gelişme akıllara 'Cinayeti çözecek yeni bir delil mi bulundu?' sorusunu getirdi.

Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?

TUTUKLU SAYISI 12 OLDU

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içerisinde ve üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, otomobilinde Narin'e ait DNA izleri bulunan amcası Salim Güran, cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin'in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile amcası Fuat ve eşi Hediye Güran'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı. Yürütülen soruşturmada akşam saatlerinde Narin'in cesedini taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın ve annesinin evinde, jandarma ekipleri tarafından inceleme yapıldı.

Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?

"KASTEN ÖLDÜRMEYE İŞTİRAK" SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan yenge Hediye Güran savcılık ifadesinin ardından "kasten öldürmeye iştirak" suçlamasıyla sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

"NARİN'İN AMCASI SALİM GÜRAN İLE İLİŞKİM YOK"

Yenge Hediye Güran ifadesinde, "Ben olay günü Narin'i hiç görmedim. Yüksel'in evine iki defa gittim ama bir olaya şahit olmadım. Ben eşime ait olan Salim'in kullandığı aracı kesinlikle görmedim" dedi. Hediye Güran, "Salim'le aranızda herhangi bir ilişki var mı?" sorusuna "Kesinlikle böyle bir şey yoktur" yanıtını verdi. Güran, "Salim Güran'la yaptığı 26 Temmuz'da 13.22'de 25 saniyelik görüşme ve 16 Temmuz'da Salim Güran'ın 4 cevapsız çağrısı, WhatsApp üzerinden 10 Nisan 2024 günü Salim Güran'ın saat 5'te size cevapsız bıraktığı, bu cevapsız çağrılara vereceğiniz cevap nelerdir?" sorusuna, "Cevapsız çağrıları ilişkin diyeceğim yoktur, hatırlamıyorum. 25 saniyelik görüşmeyi tam hatırlamamakla beraber Salim'in eşiyle yaptığımız görüşme olduğunu düşünüyorum" dedi.

Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?

"NARİN KAYBOLDUKTAN SONRA CEP TELEFONUMU DEĞİŞTİRDİM"

"Salim'le cevapsız çağrılarla mı haberleşiyorsunuz?" sorusuna Hediye Güran, "Yok öyle bir şey ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum" dedi. Hediye Güran, "Narin kaybolduktan birkaç gün sonra cep telefonumu değiştirdim" dedi.

Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?

CİNAYETİ ÇÖZECEK YENİ BİR DELİL Mİ BULUNDU?

Yürütülen soruşturmada akşam saatlerinde Narin'in cesedini taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın ve annesinin evinde jandarma ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Adli Tıp Kurumu'nun raporuna göre, küçük Narin'in boğularak öldürüldüğü tespit edilmişti. Narin'in son görüldüğü patika yoldan çıktıktan sonra sol tarafta Nevzat Bahtiyar'ın evi bulunuyor ve en kuvvetli şüphe minik Narin'in ya bu evde ya da biraz yukarısında bulunan Narin'in yaşadığı evin yanındaki ahırda öldürüldüğü yönündeydi. Bu akşam saatlerinde Nevzat Bahtiyar ve annesinin evinde Jandarma ekiplerinde yapılan arama ile akıllara 'Cinayeti çözecek yeni bir delil mi bulundu?' sorusunu getirdi.

Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?
Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?
Nevzat Bahtiyar\'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?

Narin Güran, İnceleme, 3-sayfa, Asayiş, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Mehmet Yılmaz:
    çözülecek çözülecek az kaldı başka yolu yok bunun 64 5 Yanıtla
  • suna genç:
    Her cevapsız çağrıda ahıra yanına gidiyordu! Birinde gitmeyince sesli 25 sn de mazeret bildirdi misafir var dedi 49 6 Yanıtla
  • Erhan Kalkan:
    Polat ailesinin haberleri hiç yok gündemde ona beoldu sahi 29 4 Yanıtla
  • Gökçen Bilge Özdemir Karaoğlu:
    Hala derenin adını ezberleyemedim.. Ne dereymiş! 15 4 Yanıtla
  • Burhan Çelik:
    kaç gündür yenimi araniyor ilk başta yapilmasi gerekiyordu çok ağır gidiliyor 5 1 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Koskoca devleti oynatıyorlar.oytun hocaya kulak verin 5 0 Yanıtla
  • ahmet taştan:
    200 bin lirayı ve cep telefonu arıyolar 0 0 Yanıtla
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