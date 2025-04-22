Nevzat Bahtiyar\'ın kızının paylaşımı ortalığı karıştırdı, avukatından yalanlama geldi

Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'ın cesedini dere yatağına taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'la ilgili kızından ilginç bir paylaşım geldi. Kızı, 4 yıl 6 ay hapis cezası alan babasının yoğun bakıma kaldırıldığını iddia etti.

NEVZAT BAHTİYAR'IN KIZI: 3 GÜNDÜR BABAMIN DURUMU KÖTÜYE GİDİYOR

Tutuklu sanık amca Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ, sosyal medya hesabından Nevzat Bahtiyar'ın kızının WhatsApp üzerinde paylaştığı fotoğrafı yayınladı. Fotoğrafta, "3 gündür babamın durumu kötüye gidiyor. Allah rızası için ona duanızı eksik etmeyin. Allah hepinizden razı olsun" ifadeleri yer aldı.

"YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI" İDDİASINA AVUKATINDAN YALANLAMA

İddiaya Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Adnan Ataş'tan açıklama geldi. Ataş, müvekkilinin Adana Suluca Cezaevi'nde bulunduğunu ve şu anda sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

NARİN GÜRAN CİNAYETİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 12 kişi ile suça sürüklenen 3 çocuk hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Başsavcılık tarafından 12 kişi hakkında "suçluyu kayırma"dan altışar aydan beşer yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesince, çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında aynı suçtan hazırlanan iddianame ise 2. Çocuk Mahkemesince kabul edilmişti.

Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesinin, kendilerindeki dosyanın, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde 6'sı tutuklu 12 sanık hakkında açılan davayla birleştirilmesi yönündeki talebi kabul edilmişti.

ANNE, AMCA VE AĞABEYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim 2024'te kabul edilmişti.

NEVZAT BAHTİYAR 4 YIL 6 AYA MAHKUM EDİLMİŞTİ

Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım 2024'te başlanmış, mahkeme heyeti 28 Aralık 2024'teki duruşmada tutuklu sanıklar Yüksel, Enes ve Salim Güran'ın "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmalarına ve tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.