Nevzat Bahtiyar'ın kızının paylaşımı ortalığı karıştırdı, avukatından yalanlama geldi - Son Dakika
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Nevzat Bahtiyar'ın kızının paylaşımı ortalığı karıştırdı, avukatından yalanlama geldi

Nevzat Bahtiyar\'ın kızının paylaşımı ortalığı karıştırdı, avukatından yalanlama geldi

Narin Güran cinayetinde 4 yıl 6 ay hapis cezası alan itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın kızının yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı. Yoğun bakıma kaldırıldığı iddia edilen Bahtiyar'ın kızı, "3 gündür babamın durumu kötüye gidiyor. Allah rızası için ona duanızı eksik etmeyin." dedi. Bahtiyar'ın avukatı Adnan Ataş ise yaptığı açıklamada müvekkilinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

22.04.2025 19:54
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Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'ın cesedini dere yatağına taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'la ilgili kızından ilginç bir paylaşım geldi. Kızı, 4 yıl 6 ay hapis cezası alan babasının yoğun bakıma kaldırıldığını iddia etti.

NEVZAT BAHTİYAR'IN KIZI: 3 GÜNDÜR BABAMIN DURUMU KÖTÜYE GİDİYOR

Tutuklu sanık amca Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ, sosyal medya hesabından Nevzat Bahtiyar'ın kızının WhatsApp üzerinde paylaştığı fotoğrafı yayınladı. Fotoğrafta, "3 gündür babamın durumu kötüye gidiyor. Allah rızası için ona duanızı eksik etmeyin. Allah hepinizden razı olsun" ifadeleri yer aldı.

Nevzat Bahtiyar'ın kızının paylaşımı ortalığı karıştırdı

"YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI" İDDİASINA AVUKATINDAN YALANLAMA

İddiaya Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Adnan Ataş'tan açıklama geldi. Ataş, müvekkilinin Adana Suluca Cezaevi'nde bulunduğunu ve şu anda sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Nevzat Bahtiyar'ın kızının paylaşımı ortalığı karıştırdı

NARİN GÜRAN CİNAYETİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 12 kişi ile suça sürüklenen 3 çocuk hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Başsavcılık tarafından 12 kişi hakkında "suçluyu kayırma"dan altışar aydan beşer yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesince, çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında aynı suçtan hazırlanan iddianame ise 2. Çocuk Mahkemesince kabul edilmişti.

Nevzat Bahtiyar'ın kızının paylaşımı ortalığı karıştırdı

Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesinin, kendilerindeki dosyanın, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde 6'sı tutuklu 12 sanık hakkında açılan davayla birleştirilmesi yönündeki talebi kabul edilmişti.

ANNE, AMCA VE AĞABEYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim 2024'te kabul edilmişti.

NEVZAT BAHTİYAR 4 YIL 6 AYA MAHKUM EDİLMİŞTİ

Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım 2024'te başlanmış, mahkeme heyeti 28 Aralık 2024'teki duruşmada tutuklu sanıklar Yüksel, Enes ve Salim Güran'ın "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmalarına ve tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.

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Narin Güran, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nevzat Bahtiyar'ın kızının paylaşımı ortalığı karıştırdı, avukatından yalanlama geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ponçik Pamuk:
    Yılan hikayesine çevirdiler .yeter artık .olan çocuğa oldu.çıkamasınlar inşallah içeriden 10 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    ilahı adalet ınanmayanlar ıcın gelır 9 0 Yanıtla
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