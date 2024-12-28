Nevzat Bahtiyar'ın tahliye olması işten bile değil - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Nevzat Bahtiyar'ın tahliye olması işten bile değil

Geniş Video İzle

Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran cinayetine ilişkin davada Nevzat Bahtiyar'ın 4 yıl 6 ay hapis cezası alması tartışmalara yol açtı. Cinayete iştirakten beraat eden Bahtiyar, delilleri gizleme, yok etme suçundan ceza alırken, hapiste bulunduğu süre göz önüne alındığında tahliye edilebilir.

28.12.2024 23:19  Güncelleme: 23:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin görülen davada mahkeme kararını açıkladı. Enes Güran, Salim Güran ve Yüksel Güran ağırlaştırılmış hapse mahkum edilirken, Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

NEVZAT DELİLLERİ GİZLEME SUÇUNDAN HAPİS CEZASI ALDI

Nevzat Bahtiyar'a verilen ceza tartışmaları da beraberinde getirdi. Narin'in cesedini dere yatağına götürdüğünü itiraf eden Bahtiyar, Enes, Salim ve Yüksel'e verilen "iştirakle öldürme" suçundan beraat etti. Bahtiyar, söz konusu cezasını delilleri gizleme, yok etme suçundan aldı.

"İŞTİRAKLE ÖLDÜRME" SUÇUNDAN BERAAT ETTİ

Mahkemenin açıkladığı kısa kararda Nevzat Bahtiyar'a verilen cezanın açıklaması şöyle oldu: Her ne kadar sanık Nevzat Bahtiyar hakkında diğer sanıklarla birlikte iştirak halinde Maktul Narin Güran'ı kasten öldürme suçundan cezalandırılması istemi ile mahkememize kamu davası açılmışsa da, sanığın Katılan Arifin evine geldiğinde Maktul Narin'in cansız bedenini yerde bulduğu, ardından sanık Salim'in tehditleri ile Narin'in cansız bedenini Arifin evinden alarak Eğertutmaz deresine götürdüğü ve cansız bedenin bulunduğu çuvalı dere kenarına üzerine taş koymak suretiyle sakladığı göz önüne alındığında; sanığın üzerine atılı eyleminin Suç delillerini yok etme. gizleme veya değiştirme suçunu oluşturduğu anlaşıldığından; suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, suç sebep ve saikleri, maktul Narin'in cansız bedeninin sanığın beyanları ile değil yapılan araştırmalar neticesinde bulunması, maktul Narin'in öldürüldüğü tarihten cansız bedeninin bulunduğu tarihe kadar geçen süre, bu süre içerisinde suç delillerinin bulunamaması (Adli Tıp Kurumları tarafından yapılan onlarca araştırmalara rağmen herhangi bir delilin bulunmaması. delil bulunmayışına sebebin ise söz konusu Cansız bedenin uzunca süre suyun içerisinde kalması) karşısında TCK'nın 281/1. maddesi uyarınca takdiren ve teşdiden 4 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi."

TAHLİYE EDİLEBİLİR

Nevzat'la ilgili yeni ihtimal gündeme geldi. Nevzat Bahtiyar, cezaevinde geçirdiği süre göz önüne alındığında tahliye edilebilir.

Nevzat Bahtiyar\'ın tahliye olması işten bile değil

Narin Güran, Diyarbakır, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nevzat Bahtiyar'ın tahliye olması işten bile değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Mevlut Emre:
    Ortada bir itiraf var en başından beri yapmadım etmedim demedi yaptım etim dedi bu onun lehine iyi bir durum oldu bana kalirsa bunun dışında diğerleri idamlik bunada ortada bir tehdit varsa bir şey diyemem ama para içinde olsa bu suça ortak olmaktan enazindan bi 10 yıl verirdim 115 24 Yanıtla
  • Turan Oluc:
    tahliye olsa ne olacak kimin yüzüne bakabilecek verilen kararı tartışmaya gerek yok sonuç olarak daha kimin öldürdüğü bulunamadı 3 kişi ömür boyu ceza aldı ben üç kişinin bir olup bir küçük kızı öldürdüğüne inanmam ama o üç kişinin de kimin bunu yaptığını bildiğine eminim bu olayı saklamalari bile bu cezayı gerektirir bu yüzden verilen kararın doğru olduğuna inanıyorum 117 7 Yanıtla
  • monşer null:
    Neden Olmasın Suçunu Kabul etti 78 8 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah:
    Nevzat’a verilen ceza kesinlikle yetersiz en az 15-20 yıl olmalı 19 43 Yanıtla
  • Serhat Tunc:
    Admin benimle alıp veremediğin ne var neden yorumlarımı paylaşmıyorsun 17 11 Yanıtla
  • Batu Ertuğrul:
    4 yıl 6 ay almış 1/2 vuruyor 2 yıl 3 ay cezası ceza 3 yıl altı olduğu için direk denetimli serbestlikten yararlanıyor 2 hafta içinde cezaya itiraz etmez ise karar kesinleşir ve tahliye olur veya gerekçeli kararda ki kesinlikle yazacak ceza 10 yıl altında olduğu için tutuksuz yargılanmak sureti ile serbest bırakılacak kararı verilecek istinaf ederse tabi etmezse bir iki haftaya en geç çıkacak kesin her halükarda 2 hafta içinde bu adam mecburen çıkacak 20 4 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Bizim ülke de herşey bitmiş. Masum bir bedeni taşımış ölüsüne zulüm edip üstüne kilolarca taş koymuş 4 yıl hatta çıkabilir öylemi yazıklar olsun 7 0 Yanıtla
  • ayşe yalçın:
    Türkiye de adalet kirli atlet.... Nevzat a en az 20 yıl diğerlerine gerçekten müebbet (ağırlaştırılmış diyorlar 33 senede çıkartıyorlar) 0 0 Yanıtla
  • Salih Karadayı:
    türk adaleti en doğru kararı verdi 0 0 Yanıtla
  • Babacan4811:
    ben cezalardan daha çok şunu merak ediyorum bu çocuk neden öldürüldü ne gördü yada nasıl bir olaya şahit oldu bu ortada yok sadece bir kaç kişi arasında çelişkili bir ifade var o masum çocuk öldükten sonra bunlar ceza alsa ne olur yaşamasa ne olur 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:12 Çin’in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor Çin'in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor
09:46 Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti
08:50 Yeni Suriye ordusu, PKKYPG’nin işgal ettiği 2 mahalleye takviye birlikler gönderdi Yeni Suriye ordusu, PKK/YPG'nin işgal ettiği 2 mahalleye takviye birlikler gönderdi
07:26 Güney Kore’de 181 kişiyi taşıyan uçağın kaza anı kamerada Güney Kore'de 181 kişiyi taşıyan uçağın kaza anı kamerada
07:12 Güney Kore’de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı 122 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 122 kişi hayatını kaybetti
10:32 Narin cinayetinde kritik gün Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı Narin cinayetinde kritik gün! Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı
10:32 Acun’un ’’Şu ismi bir yere yazar mısın’’ dediği futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Acun'un ''Şu ismi bir yere yazar mısın'' dediği futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor
10:20 Emekli, memur, memur emeklisi Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar Emekli, memur, memur emeklisi! Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar
10:15 Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı
09:53 Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum
09:43 Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim’in Şaşırtıcı Buluşması Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim'in Şaşırtıcı Buluşması
09:37 Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor
09:34 İsrail, Esad’ın vazgeçtiği görüşmeyi açıkladı İsrail, Esad'ın vazgeçtiği görüşmeyi açıkladı
09:33 Esenyurt’ta kaldırımda birbirlerine girdiler O anlar kamerada Esenyurt'ta kaldırımda birbirlerine girdiler! O anlar kamerada
09:19 New York metrosunda bir haftada ikinci vahşet Bir kişi daha diri diri yakıldı New York metrosunda bir haftada ikinci vahşet! Bir kişi daha diri diri yakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2024 10:51:12. #1.12#
SON DAKİKA: Nevzat Bahtiyar'ın tahliye olması işten bile değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.