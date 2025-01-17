Nevzat Bahtiyar\'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

mahir özbilge":

bu nevzattada var gibi bı takım sakladığı ve sucunu eksik anlatma gibi olaylar yani sen küçük bir bedeni hunharca dere kenarına üstüne bır rane taş parçası ile kapattip bıraktığını syluyorsun ama gerçekte 25kg civarında 5tane taş ile kapatildigi anlaşıldığına göre binada savunmasi beni amca takip etmiş ve arkamdan diğer taşları o koymuş olabilir diye savunma yaptı bence Nevzat tabbu işin basinda ve baş şuphleileri arasinda aile ile aynı cezayı almaliydi ve yapması gereken ceset kendine teslim edildiğinde jandarma ile irtibata geçip olayı kendisine kalmadan bı iş cozebilirdi götünün korkusu vicdanin önüne gecmemeliydi bunun manevi tarafoda var Allah hiç bir sekilde hiç bir kisinin hakkını kimseye birakmayacaktir