Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi - Son Dakika
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Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti davasında 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar'ın avukatları, 3 Ocak Cuma günü müvekkillerinin tutukluluğuna itirazda bulunmuştu. Başvuruyu değerlendiren Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi Bahtiyar'ın avukatlarının tahliye taleplerini reddetti.

17.01.2025 11:09
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Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık 2024'te görülen karar duruşmasında, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

NEVZAT BAHTİYAR'IN TAHLİYESİNİ TALEP ETTİLER

Nevzat Bahtiyar'ın avukatları Adnan Ataş ve Ali Eryılmaz, 3 Ocak Cuma günü Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundukları dilekçe ile müvekkillerinin tahliyesini talep etmişti.

Avukat Ataş, dilekçesinde şunları kaydetmişti; "Delillerin toplanmış olması nedeniyle delillerin karartılma ihtimalinin bulunmaması, kaçma şüphesine dair dosya içerisinde somut delil olmaması, suçun katalog suçlar arasında yer almaması, infaz yasası dikkate alındığında tutuklama tedbirinin cezalandırma mahiyetinde olması, adli kontrol tedbirlerinin yeterli olması, kişi güvenliği konusunda emniyet tarafından gerekli tüm önlemlerin alınmış olduğu dikkate alındığında müvekkilin tutukluluk halinin devamına dair verilen kararın hatalı olduğunu beyan ederiz. İtirazlarımızın kabulüne, tutukluluk halinin devamına ilişkin kararın kaldırılmasına, CMK'nin 109. maddesinde düzenlenen adli kontrol hükümleri uygulanmak suretiyle müvekkilin tahliyesine karar verilmesini talep ederiz."

TUTUKLUĞA YAPILAN İTİRAZ REDDEDİLDİ

Başvuruları inceleyen Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın avukatlarının tahliye taleplerini reddetti. Açıklamada tutukluluk kararının yasalara uygun olduğu belirtilerek Bahtiyar'ın cezaevinde kalmaya devam etmesine karar verildiği ifade edildi.

Nevzat Bahtiyar\'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Narin Güran, Diyarbakır, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • mahir özbilge":
    bu nevzattada var gibi bı takım sakladığı ve sucunu eksik anlatma gibi olaylar yani sen küçük bir bedeni hunharca dere kenarına üstüne bır rane taş parçası ile kapattip bıraktığını syluyorsun ama gerçekte 25kg civarında 5tane taş ile kapatildigi anlaşıldığına göre binada savunmasi beni amca takip etmiş ve arkamdan diğer taşları o koymuş olabilir diye savunma yaptı bence Nevzat tabbu işin basinda ve baş şuphleileri arasinda aile ile aynı cezayı almaliydi ve yapması gereken ceset kendine teslim edildiğinde jandarma ile irtibata geçip olayı kendisine kalmadan bı iş cozebilirdi götünün korkusu vicdanin önüne gecmemeliydi bunun manevi tarafoda var Allah hiç bir sekilde hiç bir kisinin hakkını kimseye birakmayacaktir 11 5 Yanıtla
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