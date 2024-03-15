Brooklyn Trenindeki Kavga Kanlı Bitti: Mülteci, Saldırgana Silahını Alıp Ateş Etti

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New YorkBrooklyn trenindeki bir kavga korkunç bir şekilde sonuçlandı: Siyah giyimli bir yolcu, mülteci olduğu belirtilen başka bir yolucuya bir yolcuya tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası, mülteci olan yolcu kendisine silah çeken siyahi yolcunun elinden silahını alıp defalarca kafasına ateş etti.

32 yaşındaki adamın, kendisine saldıran ve silah çeken kişinin kafasına defalarca ateş etmesinden sonra yolcular arasında büyük bir panik yaşandı ve birçok kişi kendini yere attı.

Olay anı sırasında tren kapıları açıldı ve panik içindeki yolcular dışarı koştu.

Polisler hızla olay yerine geldi ve kendisine saldıran kişiyi kendi silahı ile vuran mülteci göz altına aldı. Kafasına birden fazla mermi isabet eden siyah giyimli saldırgan ise ameliyata alındı ve durumumun ciddi olduğu belirtildi.

Olay sonrası yetkililer yaptığı açıklamada son bir yıl içinde trendlerdeki silahlı olayların %700 arttığını söyledi.