Niğde\'de köpeklerin topluca gömüldüğü iddia edildi, işin aslı bambaşka çıktı

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Niğde Belediyesi, sokak köpeklerinin itlaf edilerek "Hayvan Mezarlığı" tabelası bulunan yere topluca gömüldüğü iddiasının ardından açıklama yaptı. Trafik kazası gibi doğal yollarla ölen hayvanların belediyeye ait resmi alana gömüldüğünü belirten Niğde Belediyesi açıklamada, "Toplum sağlığını riske atmamak adına, kireçleme suretiyle yapılan işlemler tamamen kanuna ve vicdana uygundur." ifadelerine yer verdi.

"NİĞDE'DE KÖPEKLERİN TOPLUCA GÖMÜLDÜĞÜ" İDDİASI

Sokak hayvanlarına yönelik tasarının TBMM'de yasalaşmasının ardından Niğde'den gelen bir görüntü sosyal medyada tepkilere neden oldu. Niğde Belediyesi'nin toplu köpek itlafı yaptığı, köpekleri "Hayvan Mezarlığı" tabelası bulunan alana gömdüğü öne sürüldü.

NİĞDE BELEDİYESİ İDDİALARI YALANLADI

İddiaların ardından Niğde Belediyesi'nden açıklama geldi. Söz konusu bölgenin belediyeye ait resmi hayvan mezarlığı olduğunu, gün içerisinde doğal nedenlerle ölen hayvanların gömüldüğünü belirten belediyeye, "toplu itlaf" iddialarının ise gerçek dışı olduğunu belirtti.

"DOĞAL ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞEN HAYVANLAR İÇİN OLUŞTURULAN BİR ALAN"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün Belediyemizin adıyla yayılan haberlere ilişkin; habere konu olan yer Niğde Belediyesine ait 5199 sayılı kanuna uygun olarak tahsis edilen hayvan mezarlığıdır… Gün içerisinde doğal ölümü gerçekleşen, trafik kazasında ölen, zoonos etken taşıyan hayvanlar için oluşturulan bir alandır. Toplum sağlığını riske atmamak adına, kireçleme suretiyle yapılan işlemler tamamen kanuna ve vicdana uygundur…"

NİĞDE BELEDİYE BAŞKANI: GERÇEKTEN İNANMAK ÇOK ZOR

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, katıldığı canlı yayında iddiaları yalanladı. Özdemir şunları söyledi: "Gerçekten inanmak çok zor. O çeken arkadaşlar hangi psikoloji içerisindeydi, ne yapmaya çalışıyorlardı? Evet çekim yaptıkları yer hayvan mezarlığı. Niğde Belediyesi'nin resmi hayvan mezarlığı. Nasıl her gün insanlarımız ölüyorsa, hayatını kaybeden hayvanlarımız da oluyor doğal olarak. Kimi rehabilitasyon merkezimizde, kimi trafik kazasında.

"FARKLI ŞEKİLDE LANSE EDİYORLAR"

Onlar oraya gömülürken gizli çekim yapıyorlar. Bunu da farklı bir şekilde lanse ediyorlar. Üzülüyoruz böyle şeylere, amaçları ne bilmiyoruz. Resmi bir açıklamamız yok ama bir kısım bunu bilinçli olarak yapıyor. Yayına girerken tereddüt ettim. Böyle psikolojik sorunları olanların gündem olmasını istemiyoruz.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

Niğde Belediyesi olarak bölgenin en iyi hayvan rehabilitasyon merkezine sahibiz. Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduk. "