Niğde Konaklı'da otlatma tartışması taşlı sopalı kavgaya dönüştü, 5 yaralı
Niğde merkeze bağlı Konaklı beldesi Hüyük Mahallesi'nde mahalle sakinleri ile çobanlar arasında otlatma yüzünden çıkan taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
Niğde merkeze bağlı Konaklı beldesinde vatandaşlar ile çobanlar arasında otlatma nedeniyle çıkan taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.
Olay, Konaklı beldesi Hüyük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalle sakinleri ile bölgede hayvan otlatan çobanlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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